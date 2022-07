Emil Jensen på klimatturné genom Sverige

– Det blir alltid längre att cykla än man trott, säger Jensen som gett sig ut på cykelturnéer förr.

– Jag räknar med fyra hundra mil och fyrtio spelningar den här gången, tillägger han och låter en liten aning oroad. Som tur är har jag några dagar längs vägen då jag varken spelar eller cyklar. Jag kommer att hinna besöka en massa fina och intressanta ställen – som till exempel Solparken i Katrineholm och skapandet av världens längsta blomsteräng som Naturskyddsföreningen initierat i Halland.

Både låtarna och snacken mellan sångerna på resan kommer att handla om den biologiska mångfalden och det snillrika livet på jorden, berättar Emil Jensen.

Emil Jensen Foto: Margareta Bloom Sandebaeck/PRESS

Han har varit engagerad i miljöfrågorna länge, men vill inte sprida skam och dåligt samvete. Viktigt är i stället att påminnas om det liv som vi vill bevara, menar han.

– Det är något som jag saknar i dag. Men engagemanget för hållbarhet måste ju också vara hållbart och då funkar det inte om de här frågorna blir lite inne och trendiga vart tionde år.

Emil Jensen Emil Niome Gittanson Jensen, född 1974 i skånska Hjärup, är artist, poet och återkommande radioröst i P1. Han har bland annat tilldelats Evert Taube-priset och Gustaf Fröding-sällskapets lyrikpris. Emil Jensen har gett ut åtta album, fyra böcker och Sommar- och Vinterpratat flera gånger. Visa mer

Han räknar nu med att få se väldigt mycket av de svenska landskapen och naturens påverkan under sin cykeltur. Långt mer än när man passerar grönskan i bil, i 90 kilometer i timmen.

– Jag har turnerat runt i Sverige de senaste åren med framför allt tåg och känner städerna väldigt bra. Men sedan finns ju resten av Sverige mellan de mindre ställena som jag tror att jag kommer att lära känna nu.

Cykelresan tänker han göra själv (om det inte dyker upp någon längs vägen som vill följa med en bit).

Rundan är rejäl: Efter att trampat ut från Stockholm ska Jensen cykla söderut genom Sörmland, Östergötland och östra Småland, spela på visfestivalen i Västervik och sedan ner mot Blekinge och Österlen.

Emil Jensen på väg ut på klimatturné, på cykel Foto: Margareta Bloom Sandebaeck/PRESS

– Jag ska spela på Skillinge teater och sedan via Malmö och Lund cykla över till västra Skåne och uppåt mot västkusten där jag gör konserter i bland annat Halmstad, Slussens pensionat på Orust och på Way out west-festivalen i Göteborg, säger han.

Cykelresan via Västergötland, Värmland, Västmanland, Uppland avslutas i Vita Bergsparken i Stockholm den 20 augusti.

– Antingen är jag helt förstörd i benmusklerna då – eller i mitt livs form, konstaterar Emil Jensen, som därefter – via tåg – gör tolv större konserter i höst i bland annat norra Sverige.