Emma Lukins: Mina bästa poddtips om mat och dryck – poddguide

Inspiration och ordvitsar i härlig symbios

Samin Nosrat är kvinnan bakom den ljuvliga Netflix-serien ”Salt, fat, acid, heat” och kokboken med samma namn. Under pandemin började hon tillsammans med sin musikerkompis Hrishikesh Hirway ge tips till alla som plötsligt tillbringade mer tid i sina kök.

De två är mina nya bästisar. Samtalet är helt fritt från pretentioner och jag känner mig som en i gänget när jag blötlägger torkade vita bönor för att i övermorgon laga en italiensk bondgryta. Det är inte svårt, det har Samin lovat.

Poddens titel: Home cooking.

Avsnitt: Bean there, done that (with Josh Malina).

Produktion: Radiotopia för PRX.

Längd: 50–70 minuter.

Opretentiös kunskapsbank om vin

En konflikt bubblar bland vinproducenterna i Spanien, och snart måste din favoritcava kallas för något annat.

Det finns många poddar som säger sig prata om vin utan snobberi, men få träffar rätt i tonen. Amerikanska sommeliern Elizabeth Schneider lyckas dock. Hon har i över tio år levererat kunskap och allmänbildning i poddformat som passar oss som kan lite om jordmåner och druvor men dessvärre har underutvecklat luktsinne och smak.

Dessutom kommer varje avsnitt med generösa anteckningar att tjuvkika på.

Poddens titel: Wine for normal people.

Avsnitt: ”Cava (update), plus the other quality sparkling wines of Spain”.

Produktion: Elizabeth Schneider.

Längd: 45–60 minuter.

Hemligheten bakom den perfekta äggröran

Kan en äggröra räknas som matlagning? Absolut. Kocken James Kenji López-Alt är återkommande gäst i podden som drivs av Ed Levine. Kenji har grundligt undersökt hur man gör den bästa äggröran. Hemligheten är att vispa ner små, kalla bitar av smör och lite stärkelse.

”Special sauce” tar sig an de flesta ämnen i matväg, som små reportage eller samtal. Till exempel tv-seriesuccén ”The Bear”. Ed Levines mjuka New York-dialekt lägger sig också som ett fluffigt, finrivet parmesantäcke i öronen.

Poddens titel: Special sauce with Ed Levine.

Avsnitt: Kenji on scrambled eggs.

Produktion: PRX (Public Radio Exchange).

Längd: 15–45 minuter.

Kraschad granskning väcker intressanta frågor

Endast två avsnitt hann sändas innan interna problem på produktionsbolaget Gimlet gjorde att podden fick läggas ner i förtid. Men The test kitchen hann ändå ställa intressanta frågor om vilken mat som lyfts fram och får anses cool – och vem som får lyfta fram den. Reportern Sruthi Pinnamaneni berättar hur en vithetsnorm rådde bakom kulisserna på trendskapande matmagasinet Bon Appétit i USA, och om konsekvenserna det fick för de rasifierade medarbetarna som skapade recepten.

Poddens titel: The test kitchen.

Avsnitt: Chapter one, original sin.

Produktion: Gimlet.

Längd: 59 minuter.

”Jerka” Johanssons entusiasm smittar

Bönor, kikärtor och andra baljväxter är perfekt, billig mat att ta till när inflationen stiger och den segdragna vintern gör att absolut inga grönsaker är i säsong. Skådespelaren Erik ”Jerka” Johansson och tv-producenten Nichlas Niemi har båda en fot i restaurangvärlden och tipsar varje vecka om ett recept de stött på. Matlagningsinstruktionerna är varje vecka insprängda i ett lättsamt samtal om livet. Duon lyckas vara nördig men inte pretentiös, och smittar med sin entusiasm. Till exempel över det italienska fattigmansköket ”cucina povera”.

Poddens titel: Recept tack!?

Avsnitt: I’ll give you an offer you can’t resist: pasta e ceci.

Produktion: Perfect Day Media.

Längd: 50 minuter.

Mysig långkörare ökar allmänbildningen

Caesarsalladen finns överallt, över nästan hela världen. På allt från finare krogar till hamburgerrestauranger till kyldiskarna i mataffärerna. Men vad har Mexiko och förbudstiden i USA att göra med att den ens kom till från första början? Berättelsen om caesarsalladens ursprung är ett bra exempel på när programledaren Tomas Tengby och reportern Nina Frogneborn lyckas allra bäst i sina djupdykningar i olika matrelaterade ämnen. Men programmet är värt att lyssna på nästan varje vecka. Det är alltid mysigt och lärorikt.

Poddens titel: ”Meny”, i P1.

Avsnitt: Så smakar den äkta caesarsalladen.

Produktion: Tomas Tengby produktion för Sveriges radio.

Längd: 30 minuter.

Därför har McDonald’s inte längre världens bästa pommes

Jag vet inte hur det var när McDonald’s öppnade sin första hamburgerrestaurang i Sverige 1973. Men tydligen var deras pommes frites i alla fall i USA något helt otroligt i smakväg fram till 1990, då de tvingades ändra receptet av hälsoskäl. Tydligen ansågs det inte lämpligt att fritera potatisen i animaliskt fett. Hos dem som tidigare fått smakat denna moderna världens svar på ambrosia har det satt djupa spår. En av dem är journalisten Malcolm Gladwell som ägnar ett helt avsnitt av ”Revisionist history” åt att försöka återskapa upplevelsen.

Poddens titel: Revisionist history.

Avsnitt: McDonald’s broke my heart.

Produktion: Pushkin Industries.

Längd: 34 minuter.

Bourdain funkar även utan bild

Jag vet inte om det är ett genidrag eller galenskap av CNN att lägga ut bortgångne kocken, författaren och tv-personligheten Anthony Bourdains tv-serie ”Parts unknown” som podcast? Ingenting är ändrat, ingen berättarröst tillagd som hjälper en att höra det man inte längre kan se. Men det fungerar, förvånansvärt bra. Serien är oerhört skickligt ljudlagd och det gör att fantasin får fritt spelrum att fylla i luckorna. Det är bara att blunda och så är jag i bergen utanför Oviedo (även om jag inte har en aning om hur det faktiskt ser ut där).

Poddens titel: Anthony Bourdain: parts unknown.

Avsnittet: Asturias, Spain.

Produktion: CNN.

Längd: 45 minuter.

Emma Lukins är programledare för DN:s nya podd Spotlight, och sportreporter.

