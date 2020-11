En bok med hundra procent trovärdig stil

Roman Hanna-Linnea Rengfors ”Candy” It-Lit, 313 sidor Visa mer

Mardrömsåret 2020 fortsätter in i mörkret. Var går gränsen för en människa, när hon så att säga ”tappar det”? Och vad är det som får henne att trots allt hålla ihop?

Jag vet inte, men jag föreställer mig att Hanna-Linnea Rengfors har en del att säga om gränstrakten där katastrof och överlevnad möts. Hon debuterade i våras med diktsamlingen ”Närhetsprincipen” där terrordådet på Drottninggatan 2017 gav svallvågor in i en småbarnsfamiljs vardag. Det är en stark och sammansatt diktsamling som fick kritikerna att jubla. ”Rengfors poetiska analys”, skrev Aase Berg i DN, ”är strålande vacker”.

Nu debuterar hon som prosaist, med romanen ”Candy”, som är mörkare och i mina ögon ännu bättre än diktsamlingen. I en intervju i Ergo, Uppsala studentkårs tidning, berättar den trettionioåriga dubbeldebutanten om sin roman: ”Det är någonting som jag har hållit på med i minst sju år, kanske ännu längre. Det är en berättelse som jag har bearbetat många gånger, pratat mycket om, många har läst den. Jag har haft tid att själv landa i precis hur den skulle bli. Jag är så jäkla nöjd med den! Får man säga så?”

Det får man.

”Candy” är namnet på en enögd problemhund som huvudpersonen Janni tagit sig an. En gång i tiden har tiken bitit ihjäl sina valpar. Nu skäller den på främlingar, i synnerhet gravida. ”Candy” är också en insmugen referens till det skotska bandet The Jesus and Mary Chain och deras låt ”Some candy talking”. Som student lyssnade Janni på skivan tillsammans med sin struliga förälskelse Sasha. De funderade på vad ”Candy” i låten stod för. Inte en person, väl? ”Någon drog?” Inte bara. Sex? Inte bara det heller. ”Jag tror. Att det är mer som ett begrepp. Att Candy är, liksom, det där. Du vet.” Janni fortsätter: ”Det där. Det man inte borde. Men liksom måste.”

När romanen börjar trillar vi rakt in i ett barnkalas. Janni lever i en regnbågsfamilj med Aylin, Marco och Emil och de två döttrarna Simone och Ella. Den senare har just fyllt tre. Som läsare får man anstränga sig för att greppa sammanhanget. Rengfors låter dialogen dominera och det tar ett tag innan man fattar hur allt hänger ihop. Det gör inte så mycket. Stilen är knyckig och avig och hundra procent trovärdig. Så här låter det när människor pratar.

Rengfors sätt att skriva påminner mig om Sara Villius och Nina Wähä; ingen inställsamhet eller överslätande rundmålning. Jag föreställer mig någon med en uppfordrande blick, en irriterad rynka mellan ögonbrynen, som säger: kom nu! Titta här. Ser du inte vad som händer?

En ung journalist ringer på dörren och insisterar på att få prata med Janni. Det visar sig att hon ska skriva en bok om Sasha, som hittats död på ett hotellrum. Så rullar historien ut sig, med tillbakablickar på och djupdykningar i Jannis och Sashas relation som inleddes fjorton år tidigare på en universitetskurs i Uppsala.

Vem är Sasha för Janni? Man kan säga att han är ”Det där. Det man inte borde. Men liksom måste.” Det vet Janni, men hon kan inte låta bli. Sasha pluggar för studiemedel men vill egentligen göra musik. Han är magneten människor dras till och har en krets av musiker, filmare och konstnärer omkring sig. I den gruppen har Janni inte mycket att hämta, de ser henne knappt. Sasha kommer och går. Det är livsavgörande ögonblick och långa lakuner av väntan.

Som kontrast till den hopplösa ungdomspassionen med Sasha står Jannis vuxna och ansvarstagande queerfamilj, där människorna är roliga och snälla och hjälps åt att städa när vinterkräksjukan härjar. Ibland kommer Jannis syster Heidi på besök, tillsammans med sin man Karim och deras två barn. Utöver familjebanden tycks Janni inte ha så många vänner. Men systern är viktig. Och hunden.

Inte bara Sasha går en tidig död till mötes. Jag ska inte avslöja handlingen, det finns våldsdåd i den här boken som bara låter sig anas i en glimt. Första gången jag läser romanen sugs jag in i kärlekshistorien mellan Janni och Sasha. Det läggs ut trådar till sidoberättelser som jag noterar, men hastigt bläddrar förbi. Rengfors har en förmåga att skriva om förälskelse och sex med perfekt tonträff. Här finns en nerv som kan väcka djupfrusna tonårsminnen till liv.

När jag läser ”Candy” andra gången gör jag det med en annan vaksamhet. Herregud. Det står ju där. Och där. Det som jag tyckte var spretigt och osammanhängande får sin förklaring. Ingenting sägs av en slump. ”Närhetsprincipen”, som Rengfors förklarar i sin diktsamling, ”innebär att vi bryr oss mer om det vi upplever som nära. Geografiskt, kulturellt, historiskt, socialt och emotionellt.” Det kan vara värt att ha i minnet.

