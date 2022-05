”En bra inläsare ska kunna hitta rätt ton oavsett text”

De senaste åren har svenskarna blivit storkonsumenter av ljudböcker. I dag är de digitala abonnemangstjänsterna Sveriges penningmässigt näst största bokförsäljningskanal efter internetbokhandeln.

Trenden märks på Piratförlaget, som de senaste åren ökat sin utgivning av ljudböcker markant. I mars vann förlagets författare Emma Hamberg stora ljudbokspriset på Storytel Awards för sin roman ”Je m'appelle Agneta”.

Hur väljer ni inläsare?

– Vi tänker på vem som passar vilken text, säger Mattias Castenfors, ansvarig för digital försäljning och utveckling på Piratförlaget.

– Ska det vara en man eller en kvinna? Sedan tänker vi också, och det är vi inte ensamma om, på om inläsarna har en målgrupp på strömningstjänsterna. Vill vi att en bok ska tränga igenom bruset kan vi välja en högprofilerad inläsare som Katarina Ewerlöf eller Stefan Sauk. Andra böcker är inte lika beroende av det. Sedan läser vissa författare in själva. Man får ta ställning från projekt till projekt.

Just Emma Hamberg läste in på egen hand, men enligt Mattias Castenfors ser många författare hellre att en professionell inläsare tar sig an deras bok.

Det bekräftas av Robert Wangeby som är ljudboksredaktör och förläggare på Bonnierförlagens ljudboksförlag Bonnier Audio.

– Det är ovanligt att de vill det, i alla fall när det kommer till skönlitterära författare. Även om man har texten i huvudet är det en annan sak att läsa upp och gestalta olika karaktärer.

Däremot händer det att författare har önskemål om inläsare.

– Ibland kan vi tillgodose det, i andra fall anser vi att en annan inläsare skulle göra texten bättre. Oftast tar vi fram ett par inläsare som vi tror skulle passa, sedan förankrar vi beslutet hos agenter, förlag och författare.

Vad utmärker en bra inläsare?

– För det första att den inte står i vägen för texten, att det inte är något som stör, oavsett om inläsaren är mer dramatisk eller mer återhållsam. För det andra ska den kunna hitta rätt ton eller rytm oavsett typ av text. Det är ett hantverk som man arbetar upp och som skiljer sig från skådespeleri i övrigt.

Det är ett hantverk som man arbetar upp och som skiljer sig från skådespeleri i övrigt

Exakt hur många skådespelare som tar uppdrag som ljudboksinläsare är svårt att slå fast. Att intresset ökat är dock tydligt, säger Simon Norrthon, ordförande för fackförbundet Scen & film.

– De som arbetar med ljudböcker har fått betydligt mer att göra, det är ett viktigt arbetsfälle. Och under pandemin har ännu fler kommit in i branschen.

Samtidigt, fortsätter Simon Norrthon, är ljudboksinläsning en expansiv bransch som ännu inte är ”helt mogen”.

– Som det här med att vi har kollektivavtal med vissa bolag men inte med andra. Det är inte helt reglerat.

På Bonnier Audio har man inte kollektivavtal eftersom man inte har anställningsförhållanden med inläsare. Detsamma gäller Piratförlaget, där inläsarna ofta anlitas av externa studior. Hur avtalen ser ut varierar, men inläsarens arvode är vanligen baserat på erfarenhet och antal lästa sidor.

Enligt Mattias Castenfors ligger de totala produktionskostnaderna för en ljudbok på cirka 50 till 150 000 kronor.

– Så det är inte självklart att som förlag göra ljudböcker av allt. Man måste kalkylera: Tror vi att den här boken kommer att lyssnas på så mycket att produktionskostnaden tjänas in?

Samtidigt har antalet ljudboksproducenter på marknaden ökat. Det skapar konkurrens även bland inläsarna.

– Det finns företag som rör sig åt att använda icke utbildade röster, helt enkelt för att fylla behovet av innehåll. Då finns en risk att mediet urvattnas, säger Simon Norrthon.

Mattias Castenfors ser snarare att det skett en koncentration av de populäraste inläsarna.

– Just nu finns en elit och jag tror att alla skulle tycka att det vore kul om det blev en större bredd av väletablerade inläsare. Det finns väldigt många bra inläsare som ännu inte blivit kända.

Ljudboksboomen Svenskarnas intresse för ljudböcker har vuxit explosionsartat de senaste åren. Mellan 2016 och 2021 ökade försäljningen i digitala abonnemangstjänster för strömmade ljudböcker och e-böcker från 339 miljoner till 1,3 miljarder kronor. Penningmässigt är de digitala abonnemangstjänsterna Sveriges näst största bokförsäljningskanal efter internetbokhandeln.

Det är framför allt ljudböckerna som stått för ökningen. 2021 strömmades digitala ljudböcker 29,7 miljoner gånger i Sverige – en ökning med 18,2 procent jämfört med 2020. Under samma period ökade försäljningen av digitala ljudböcker med 13,3 procent och landade på cirka 1 miljard kronor 2021. Visa mer

Läs mer om ljudböcker och fler texter av Matilda Källén

Katarina Ewerlöf. Foto: Beatrice Lundborg

Katarina Ewerlöf: ”Efter läsningen är jag helt tom i huvudet”

Katarina Ewerlöf är en av de skådespelare som läst in allra flest böcker. Så började hon också läsa in romaner och barnböcker redan 1983, för Synskadades riksförbund. Hon läste mer eller mindre på heltid under två år, samma period som hon sökte in till Scenskolan.

– Det var världens bästa jobb för någon som ville bli skådespelare. Det var helt fantastiskt att få hantera text. Jag fick grotta ner mig i vad det innebar att fånga musiken, att ta ansvar för text.

Sedan dröjde det nästan 20 år innan hon var tillbaka i ljudstudion igen. Skådespeleriet tog all hennes tid. Men runt millennieskiftet hade den inlästa boken blivit en produkt för alla.

– Det var ett kärt återseende för mig. När man filmar och spelar teater så är det alltid en sådan stor apparat, att läsa in en bok blir en sorts samling.

– Man sätter sig ner bara, det är lugnt omkring, ingen ser på en, ingen trycker upp en strålkastare i ansiktet på en. Man bara sitter och berättar. Helt enkelt berättandet i sin urform, lägerelden.

Men helt avspänt är det förstås inte.

– När jag sitter och läser så tycker jag att det är härligt, men efteråt är det helt tomt i huvudet för jag har varit så extremt koncentrerad.

Hur brukar du förbereda dig?

– Jag läser inte från pärm till pärm men jag orienterar mig i boken, tar reda på vilka karaktärer som finns, deras inbördes relationer och vilka åldrar de har. Och jag kollar naturligtvis upp uttal på svåra azerbajdzjanska namn eller uttalet på orter i Sydamerika och andra ställen. Sådant måste man vara noga med.

Katarina Ewerlöf Gör: Skådespelare Aktuell: Spelar just nu in tv-serien ”Vuxna människor” i regi av bland andra Felix Herngren som visas i höst, då hon även återvänder till Kulturhuset Stadsteatern. Antal inlästa böcker: Hundratals. Så började det: Med inläsning av kassettböcker av Henning Mankell, för Synskadades riksförbund i början av 1980-talet. Roligast att läsa in: ”Jane Eyre” av Charlotte Brontë. Visa mer

Det är förstås skillnad på att läsa in en deckare eller en roman av Kerstin Ekman. I det senare fallet kan det vara en speciell meningsuppbyggnad som hon sitter och meckar med innan hon börjar läsa. I det senare fallet kan det vara en speciell meningsuppbyggnad som hon sitter och arbetar med innan hon börjar läsa.

– Där är språket så omsorgsfullt, utmejslat i sig och kräver sin förberedelse, ett kärt besvär.

– Men en deckare, som rör sig mot en plot, där tycker jag själv att det är roligt att texten kommer till mig samtidigt som jag läser den.

Måste du tycka om boken själv?

– Ja helst. Oavsett genre så är ju god litteratur det viktigaste. Men jag tycker att bokförlagen kunde vara lite modigare med ”smalare” titlar, i stället för att stirra sig blinda på vad som är populärt. Så kan man skapa nya behov, öppna nya dörrar.

Om hon får en bok som hon inte tycker är så bra så måste hon jobba dubbelt så mycket för att det ska flyta, för det får absolut inte höras.

– För mig handlar det om vad det är för musik i boken, för text är ju musik. En del böcker är mer laid back, lite jazziga. De kräver sina fraseringar. Medan en annan kanske mer driver på läsandet. Texten är som en dirigent.

Det händer vissa böcker är så drabbande att de kan vara svåra att läsa in. Majgull Axelssons roman ”Jag heter inte Miriam”, om en romsk flicka som tillhörde de mest föraktade i Nazitysklands koncentrationsläger. Den var en stor läsupplevelse för Katarina Ewerlöf privat men drabbade henne så hårt att hon föll i gråt under läsningen.

– Och det får naturligtvis inte heller höras i boken. Det är inte jag som ska vara drabbad, det är lyssnaren som ska bli det. Jag var tvungen att gå undan och samla ihop mig flera gånger för att orka läsa vidare.

Vad är svårast att läsa in?

–Vissa texter lämpar sig inte för att läsa högt, de är skrivna med stackatoanslag så att de inte flödar. Då kanske man måste hjälpa texten att bli mer uppläsningsbar genom att göra om en punkt till ett komma.

Lyssnar du själv på ljudböcker?

– Jag hinner inte. Men det senaste året har jag lyssnat mycket på Tomas Tranströmers egna inspelningar av sina dikter. Han gick runt med en kassettbandspelare i köket, i sin trädgård, man hör ljud omkring. Här går vår store diktare och bara äger de här dikterna. Det är fantastiskt och levande.

Vad har varit roligast att läsa in?

– Oj, svårt att välja, men bland annat Majgull Axelsson, och Charlotte Brontës ”Jane Eyre” från 1847. Då fick jag en stark känsla av att jag befann mig i en tidskapsel, i en sorts direktrapport från dået.

– Vi borde läsa klassikerna oftare, för trots att tider och omständigheter ständigt ändras så ter vi människor oss ganska lika.

Nina Zanjani. Foto: Alexander Mahmoud

Nina Zanjani: ”Efter ett tag lär man sig att inte alla böcker passar som ljudböcker”

Nästan varje gång Nina Zanjani tackar ja till att läsa in en ljudbok ångrar hon sig direkt.

– Jag tycker att det är väldigt roligt, men varje gång tänker jag ”fan, varför ska jag göra det här?!” Det är en sån tröskel, allt känns skitjobbigt. Men när jag väl börjat är det nedförsbacke och underbart. Så är det väl kanske med alla jobb?

Hennes första uppdrag var att läsa in ungdomsromanen ”Norra latin”. Det var författaren själv, Sara Bergmark Elfgren, som önskade att det var Nina Zanjani som skulle göra det.

– Vi hade träffats och pratat lite och hon tyckte att jag hade en behaglig röst, hon hade väl fastnat för den. Vi kände inte varandra och hade inte jobbat ihop, eller något sånt, säger hon.

Inläsningen av ”Norra latin” ledde till att hon tilldelades Stora ljudbokspriset i ungdomskategorin 2018.

De romaner av Sara Bergmark Elfgrens hon läst in har varit allra roligast att göra. Hon menar att det är böcker som passar bra som just ljudböcker.

– Efter ett tag lär man sig att inte alla böcker passar som ljudböcker. Viss litteratur ska man bara ha tyst, i sitt huvud. Jag vet inte riktigt varför det är så, det är en känsla. En del böcker har en magi över sig, som bara uppstår i tystnaden. Exempelvis poesi funkar inte lika bra högt, utan den ska få finnas ens egen kropp och i den rytm man själv läser i.

Finns det någon skillnad i hur man läser vuxenböcker och ungdomsböcker?

– Nej, det är ingen skillnad. Däremot är det ju en annan sak med barnböcker, som jag läst en del. Där kanske man vågar överdriva karaktärerna mer, ha lite roliga röster och en tydligare berättarröst. Men då är det ju för småbarn. Absolut inte i Saras böcker, säger Nina Zanjani.

Nina Zanjani Gör: Skådespelare Aktuell med: Tv-serien ”Hamilton” som just nu finns att se på TV4 och Cmore. Repeterar också inför ”Nordic crime” på Dramaten, i regi av Mattias Andersson. Antal inlästa böcker: Ett tjugotal. Så började det: Med Sara Bergmark Elfgrens ”Norra Latin”, som också tillhör de inläsningar Nina Zanjani tyckt varit roligast att göra. Visa mer

Hennes inställning vad gäller förberedelser är kort och gott att läsa igenom boken.

– Det är väl bara det jag gör, oftast. Man får ganska snabbt en känsla för vad det är för språk, tonfall, rytm. Om det innehåller ett lager av karaktärer eller bara en berättarröst. Men vissa böcker har jag förberett väl, och vissa har jag läst in utan att läsa dem först.

Den enda likheten med arbetet som skådespelare är kontakten med mottagaren, menar hon.

– Oavsett om jag skådespelar eller läser, tänker jag mig att det finns en mottagare. Jag visualiserar att jag läser inför en verklig person. Och har man en tekniker med sig gör man ju det, och då tänker jag att jag bara läser en bok för säg, Mattias, eller vad teknikern nu kan heta.

Måste du tycka om den bok du läser?

- Ja, det måste jag. Men jag har läst in en massa böcker som jag inte tycker om bara för att öva, men det är väldigt mycket svårare att läsa in någonting man inte själv tycker är bra, säger hon.

Lyssnar du själv på ljudböcker?

– Nej, nej. Jag vet inte varför. Jag har alltid bara läst och fortsatt med det även om ljudböcker blivit en grej. Jag förknippar läsning med att hålla något i handen och att bläddra, och läser därför inte ens e-böcker.

Då kan du med andra ord inte tipsa om några ljudböcker?

– Nej, jag har inte hört en enda ljudbok, i hela mitt liv. Jag började lyssna på ”Röde orm” för att jag skulle jobba med den produktionen på Dramaten, och någon sa: ”den är så tråkig och lång, det är bättre att du lyssnar på den”. Då skulle jag precis resa till Vietnam och tänkte att det vore ett perfekt tillfälle. Men jag somnade hela tiden. Den var oerhört tråkig. Det är den enda jag har försökt att lyssna på, och den kan jag inte rekommendera, säger hon.

Lennart Jähkel. Foto: Beatrice Lundborg

Lennart Jähkel: ”Jag hade 40 fel på de tre första sidorna”

Lennart Jähkel minns med viss genans en inläsning av en tjeckisk roman som han gjorde för Synskadades riksförbund på 1980-talet. Han hade läst in hela boken, och nu skulle den korrekturlyssnas.

– Så ringde någon upp mig och sade ”hördu du Lennart, vi har kollat upp det här nu och det visar sig att du hade 40 fel på de tre första sidorna, vi kan inte godkänna det här, du får inga pengar”.

Tjeckiskan innehåller många accenttecken som ger anvisningar om hur ett ord ska uttalas, det gäller både personnamn och annat.

– Och det måste en inläsare ha koll på. Men jag var ung och tänkte att jag chansar, hur svårt kan det vara?

När vi talas vid har han precis läst klart en roman av Stephen King. Även amerikanska uttal kan vara knepiga, men nu finns det digitala hjälpmedel att tillgå, som exempelvis howtopronounce.com.

– Det täcker upp väldigt mycket, personnamn också. Man skriver in ett ord och så får man ljudexempel på uttalet. Så vi får väl se om jag får på pälsen den här gången…

Men numera lämnar Lennart Jähkel inget åt slumpen. Han läser alltid igenom hela boken först, och inför varje inläsning läser han den dagens text högt för sig själv, går igenom uttal och gör anteckningar.

– Nuförtiden läser jag på min Ipad, där jag har ett program där jag kan stryka under och skriva i marginalen. Där kan jag ju också dra upp texten lite grann, vilket är bra eftersom jag har envisats med att ha samma glasögon i många år trots att synen blivit sämre…

Lennart Jähkel Gör: Skådespelare Aktuell med: Inläsningen av Stephen Kings ”Eldfödd” från 1980. Medverkar i ”Månen och de andra planeterna” på Kulturhuset Stadsteatern och har läst in ”Romanen om Olof”, fyra böcker av Eyvind Johnson som sänds i Radioföljetongen i sommar. Antal inlästa böcker: Ett tjugotal. Så började det: Med inläsning av talböcker för synskadade under 1980-talet. Roligast att läsa in: Kerstin Ekmans ”Löpa varg” förra året. Visa mer

Ibland kan skådespelarens egen dialekt ge extra färg åt en berättelse. Kerstin Ekmans romaner om den norrländska landsbygden, exempelvis. Många minns Rolf Lassgårds inläsning av ”Händelser vid vatten” för radioföljetongen i P1 för ett par år sedan.

Lennart Jähkel, som fortfarande bär spår av Pite-dialekten från sina tolv första år i den norrbottniska staden, har läst in Kerstin Ekmans senaste bok, ”Löpa varg”.

Bredde du på lite mer med din dialekt när du läste in den romanen?

– Ja, kanske lite grann på vissa ställen, men inte med någon grövre norrländska.

Tillräckligt dock för att man som lyssnare ännu mer förflyttas till de norrländska skogarna och vidderna.

Måste du tycka om boken du läser in, eller spelar det ingen roll?

– Det underlättar. Det var väldigt lustfyllt att läsa in ”Löpa varg”, Kerstin Ekman är en sån fantastisk författare.

– Men även om författaren är bra, så kan det vara problem med en roman som är skriven på ett annat språk, vissa översättningar flyter inte riktigt, då kan det bli knepigt och det är lättare att staka sig.

Lennart Jähkel lyssnar inte själv på ljudböcker. Så på frågan om vad han själv skulle rekommendera någon att lyssna på så blir det några av hans egna inläsningar. Som Erlend Loes ”Doppler” från 2004 och några deckare av Don Winslow, bland annat ”I hundarnas våld”.

– De är spännande, välskrivna och minst sagt blodiga.

– Och så ”Löpa varg”, förstås. Både tonen i boken, själva historien och gestaltningen av den här mannen som åldras, om hans möte med vargen och hur han gör upp med sin historia som skogsman.

Astrid Assefa. Foto: Alexander Mahmoud

Astrid Assefa: ”Jag skulle bli tokig om någon gjorde en tydlig tolkning av en bok”

Några av Astrid Assefas inläsningar är så gamla att de inte ens finns med på listorna längre. Nu gör hon ett par om året. Högläsning och recitation, menar hon, är en del av skådespelaryrket. Samtidigt tycker hon att det egentligen ska vara ganska lite skådespeleri i ljudböcker.

– Jag vill inte lägga mig mellan lyssnaren och författaren och dramatisera, utan försöker ge en ren upplevelse till den som lyssnar. Jag skulle själv bli tokig om någon gjorde en tydlig tolkning av en bok. I vissa repliker måste det finnas något slags driv och känsla, men man ska ta det försiktigt.

Hur förbereder du dig?

– Jag läser boken rakt igenom först. Sen läser jag den igen och antecknar då vad som hänger ihop, och om det är några särskilda ord jag tycker ska betonas extra, till exempel. Jag jobbar ganska mycket för att sen, när jag sitter i studion, verkligen kunna läsa i ett bra flöde.

Svårast tycker hon det är när texter innehåller flera olika språk, eller att hela tiden komma ihåg att just inte överdriva inläsningen. Som i dialoger, där man måste arbeta med små nyanser. Annars blir det lätt buskis av det, menar hon. Man ska ge romanfigurer en svag färgning.

Astrid Assfea Gör: Skådespelare Aktuell med: Spelar i Ben Okris pjäs ”Den omåttliga vägen” på Dramatens stora scen. Medverkar även i ny svensk tv-serie vars namn ännu inte är offentligt och ska snart läsa in en ny ljudbok av en internationell författare. Antal inlästa böcker: Åtminstone 14. Så började det: Med deckaren ”Se dem inte i ögonen” av Aino Trosell. Visa mer

– Om jag gav dig en massa olika personligheter och frågade dig ”hur pratar de här personerna?”, hade du nog kunnat svara på det ganska spontant. Är man helt ovan vid sånt kan man träna hemma med högläsning och lära sig att använda rösten som ett instrument. Men alla kan nog inte det, det krävs en viss känsla för sådant.

Måste du själv gilla boken du läser in?

– Nej, det tror jag inte. Jag måste respektera både författaren och den som väljer att lyssna och göra det vettigt och bra, även om jag själv inte hade valt att läsa just den boken. Att göra det med vänsterhanden vore föraktfullt, att sätta mig över lyssnarna. Då kan jag lika gärna låta bli.

Om det däremot rörde sig om meningsskiljaktigheter hade Astrid Assefa kunnat låta bli att läsa in en bok.

– Jag skulle tacka nej om det var något politiskt i boken som jag verkligen inte kan stå för. Om boken till exempel förnedrar en folkgrupp eller något sånt hade jag förstås sagt nej tack. Men inte bara för att det är en lite... i största allmänhet feel good-bok.

Vad var roligast att läsa in?

– När de bad mig läsa in några böcker av Chimamanda Ngozi Adichie blev jag glad. Hon är en av mina favoritförfattare och jag håller henne väldigt högt. Av henne har jag läst in ”Lila hibiskus”” och ”Americanah”.

Hur kommer det sig att du bara läst in kvinnliga författare?

– Är det så? Det är inte medvetet, jag har inte ens tänkt på det. Det är förlagen som väljer inläsare, jag får inte välja själv. Utan att ha belägg för det tror jag att det är fler män som läst in kvinnliga författare, än kvinnor som läst in manliga författare. Men jag skulle inte ha något emot att läsa in en manlig författare.

Själv lyssnar Astrid Assefa sällan på ljudböcker. Det beror inte på att hon har något emot dem, utan på att hon uppskattar det taktila, känslan av att hålla i en bok. Hon säger att hon värnar om det tysta rum läsningen är. Hon minns dock ett par ljudböcker som gjort intryck på henne.

– Jag har lyssnat på Torgny Lindgren, när han själv läste in några av sina böcker. ”Pölsan” och ”Hummelhonung”, till exempel. De är fantastiska, och det är roligt att få höra honom och hans västerbottniska.

Stefan Sauk. Foto: Alexander Mahmoud

Stefan Sauk: ””Jag skjuter väldigt mycket från höften när jag läser”

Stefan Sauk har läst in cirka 170 ljudböcker. Det började med en Henning Mankellbok för Synskadades riksförbund. I början av 2000-talet hörde Thomas Magnusson från Norstedts och journalisten Tommy Schön av sig och frågade om han ville läsa in lite deckare för ett ljudboksbolag som de tänkte starta.

– Då tänkte jag att varför inte köra verksamheten tillsammans alla tre? Jag kunde läsa in de första böckerna utan att ta betalt och så fick det bli mitt bidrag till företaget.

2001 startade de Storyside. Det gick bra. Fram till 2007 växte företaget för varje år men 2007 hade kurvan planat ut.

– Så vi sålde, och nu är företaget inkorporerat i Storytel.

Men Stefan Sauk fortsatte att läsa in böcker. Han är högt rankad bland lyssnarna och 2012 tilldelades han Stora ljudbokspriset i kategorin årets ljudboksdeckare.

– Folk brukar komma fram och säga ”jag struntar i vad du läser, bara det är du som läser”. Då inser jag att jag kanske måste tänka lite på vad jag läser in…

Så han har haft som ambition att läsa hundra sidor innan han beslutar sig för att säga ja eller nej till inläsningen, och när han börjar läsa så vill han ligga 50 sidor före hela tiden.

– Jag läser väldigt intuitivt, jag skjuter väldigt mycket från höften och lägger ner mycket energi i inläsningen.

Brukar du läsa högt för dig själv innan du går in i studion?

– Nej, nej, jag går in och kör bara. Inga anteckningar. Men du måste förstå vad du läser.

Stefan Sauk Gör: Skådespelare Aktuell: I kommande italienska filmen ”Body Odyssey” i regi av Grace Tricarico. Antal inlästa böcker: Cirka 170. Så började det: Med inläsning av en kassettbok av Henning Mankell, för Synskadades riksförbund i slutet av 90-talet. Roligast att läsa in: Jussi Adler-Olsens deckare, ”de är så välskrivna och har sköna karaktärer”. Visa mer

Stefan Sauks definition på en bra inläsning är läsförståelse, engagemang och närvaro.

– Rösten är bara strängen, men det är inte strängen som skapar musiken, det är hjärnan och känslan bakom strängen.

Måste du tycka om boken själv?

– Ja, det tycker jag nog. Men frågan är inte så enkel. Det måste också finnas en motor som bär historien framåt. Blir den för platt eller har ett språk som är lite pretentiöst, där författaren försöker skapa sitt eget språk och udda formuleringar, då blir det inte flyt i språket. Det funkar sämre när man läser högt.

Det svåraste att läsa är om det inte finns flyt i språket. Däremot ser han inte långa dialoger som något bekymmer.

– Jag försöker särskilja karaktärerna, och där går jag bara på feeling. Jag gör små attitydförändringar. Alla människor har en inre attityd, i skådespelarvärlden kallar vi den för ”shadow moves”, själsliga skuggrörelser. Om man ändrar en inre attityd så hörs det i läsningen.

Lyssnar du själv på ljudböcker?

– Nej, jag hinner inte. Men jag älskar att lyssna på Ernst-Hugo Järegård. Vi jobbade ihop intensivt under en lång period, jag var regiassistent innan jag började på Teaterhögskolan. Jag spelade alla roller mot honom när han tragglade sin läxa. Han var en personlighet med ett eget förhållande till språket.

Vilken bok har varit roligast att läsa in?

– Jag läste in en bok som heter ”Rapsbaggarna” av Karin Brunk-Holmqvist. Den handlar om två gamla bröder på skånska landsbygden. Den var kul att läsa in.

– Och så tycker jag om att läsa in Jussi Adler-Olsens böcker, för han har också väldigt sköna karaktärer. Där hade jag en förlaga till en av karaktärerna, skomakaren på Nockebytorg. Men jag skulle kunna räkna upp en mängd böcker, huvudsaken är att de är bra och att författaren har något att berätta som berör.