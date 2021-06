En fjärde kvinna stämmer Marilyn Manson

Smithline är den fjärde kvinnan som lämnar in en stämning mot rockartisten. Tidigare har ”Game of thrones”-skådespelaren Esmé Bianco stämt honom för sexuella övergrepp och misshandel. Även Mansons tidigare assistent Ashley Waters, samt en anonym kvinna, har tidigare lämnat in stämningar mot Manson, som egentligen heter Brian Warner.

Skådespelaren Evan Rachel Wood anklagade tidigare i år Manson för misshandel och grooming, som ska ha skett när de var ett par. Efter att hon publicerat anklagelserna på Instagram delade flera andra kvinnor med sig med av liknande berättelser.