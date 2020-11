En förtrollande och fascinerande skiva

Jazzpop Mary Halvorson’s Code Girl ”Artlessly falling” (Firehouse 12) Visa mer

I ”The lemon trees”, inledningsspår på ”Artlessly falling” återvänder 76-årige Robert Wyatt än en gång tillfälligt från sin pension och plötsligt står tiden stilla för några minuter. Som den brukar göra varje gång Wyatt öppnar munnen i något som helst sammanhang.

Just det här gästspelet, Wyatt medverkar på ytterligare ett par låtar, känns som ett av de mest självklara. Den extraordinära amerikanska jazzgitarristen Mary Halvorson, ibland rätt avantgardistisk, i den här gruppkonstellationen betydligt mer lättillgänglig, slår ju an exakt samma skeva, men osannolikt vackra, strängar som just Wyatt, och inte så många andra, har gjort.

Till andra albumet med Halvorsons Code Girl har ett par medlemmar bytts ut, men ambitionen att låta rytmiken väva ett tätt, lite hårt, nät som trolska gitarrer, blåtonade trumpeter och dova körer kan vila i är densamma. Ibland låter det som om Victoria Williams och John Coltrane på något konstigt sätt kunnat spela in en skiva tillsammans, ibland som att Royal Trux irrat in på en jazzklubb.

Oavbrutet är det fascinerande, oväntat och tilltalande märkligt. ”Artlessly falling” är en förtrollande liten avig skiva.

Bästa spår: ”The Lemon trees”

