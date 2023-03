En gigantisk komplott mot konsten i ”Vernissage hos Gud”

Hybridfilm ”Vernissage hos Gud” Regi & manus: Filip Aladdin, Ossian Melin. I rollerna: Magnus Krepper, Isabelle Grill, Lisa Lindgren, Victoria Dyrstad, Bo Melin, Lars Melin, Ayad Hamid, Kim Lantz, Hilda Krepper, Adam Axelsson mfl. Längd: 1 tim 34 min. Språk: svenska. Biopremiär Visa mer

Stora mängder pastellsprejat fogskum, Magnus Krepper, referenser till kulturmän från Göteborg och så en gigantisk komplott mot konsten. Jo, nu kommer långfilmsdebuten från gruppen Konst AB, främst känd för sin scentrilogi på Teater Brunnsgatan Fyra i Stockholm för några år sedan. ”Total”-trilogin var ett slags göteborgsk intervention i sponsringens huvudstad, där svängdörrarna mellan konst och kommunikation förfular livet.

Från scenen häcklades kommersialismens negativa verkningar i allmänhet och olika artisters företagssamarbeten i synnerhet. Det var ofta dräpande roligt, genomlysande och träffsäkert, även om det slutade med undergångsstämning i en återvändsgränd. För hur ska man gå vidare när man är färdig med samtiden? Kanske försöka göra det bättre själv?

Filip Aladdins och Ossian Melins ”Vernissage hos Gud” är en utveckling av samma teman i fantasieggande jätteformat, trots begränsad budget. ”Everything everywhere all at once” möter Göteborgs förberedande konstskola.

Magnus Krepper i ”Vernissage hos Gud”. Foto: Filip Aladdin

Filmen utspelar sig inför en examensutställning, där det vrids och vänds på olika projekt: från materialdriven fotografisk praktik till telepatiska experiment. Och så presenterar sig en utbytesstudent, den danska dadaisten Auto Didakt, för gruppen. Det är fyndigt, men ”Vernissage hos Gud” består inte bara av studentikosa oneliners.

Efter en trevande inledning urartar filmen i mer maximalistisk riktning. Magnus Krepper dyker upp som koffeinist med Jeff Koons-komplex. Han spelar skolans nye rektor Jack von Rosen som – spoiler alert – knappast har konstens oberoende för ögonen. En motståndsrörelse ger samtidigt Irma (Isabelle Grill/Hilda Krepper) i uppdrag att skapa det perfekta konstverket till examensutställningen för att störta den kommersiella konspirationen.

Någonstans i allt detta finns också, liksom i den senaste Oscarsvinnaren, en personlig film om generationsväxling. Ossian Melins pappa, konstnären Bo Melin, spelar den stukade läraren som läxar upp filmens yngre förmågor. Det ger en annan närhet till filmens inklippta hemmavideor från tidigt 1990-tal, där Bo Melin och ett litet barn lyssnar till Atomic Swing.

Det är inte tillräckligt för att starta en ”nepo baby”-debatt, och snarare känns det uppfriskande att filmen gräver där den står och därmed möjligen en grop för sig själv. För det är emellanåt omöjligt internt, men balansgången mellan det självupptagna och storslagna är samtidigt filmens behållning.

Eftersom filmen saknar produktionsstöd från Filminstitutet är det frestande att damma av begreppet indiefilm. Den är inte gjord av outsiders – såväl Konstnärsnämndens som Ruben Östlund-bolaget Plattforms loggor syns i eftertexterna – men ”Vernissage hos Gud” känns inte det minsta konsulentanpassad. Precis som Viktor Johanssons indiefilm ”Windows” från i fjol är den rörig men glädjande egensinnig.

I sina bästa stunder representerar ”Vernissage hos Gud” någonting lika utrotningshotat som konsten gör i filmen. Den är varken baserad på en känd förlaga eller psykologisk socialrealism, utan en vilja att dunka in känsla i bilderna. ”Stone me into the groove”, som det ljuder från hemmavideons 1990-tal.

