En inblick i hur esoterismen format konsten

Sakprosa Per Faxneld ”Det ockulta sekelskiftet – esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid” Volante 2020, 240 sidor Visa mer

Vid sekelskiftet 1900 var den svenska konst- och författarscenen nära förbunden med andevärlden. Hilma af Klint, Ivan Aguéli, Tyra Kleen, Edith Södergran och August Strindberg influerades alla av olika esoteriska läror – teosofi, alkemi, ockultism och spiritism. De såg sig själva som vetenskapliga, andliga och moderna på samma gång.

Det kan låta motsägelsefullt, men i västerlandet har konst, vetenskap och esoterism varit nära sammanflätade genom historien, kanske mer än någonsin årtiondena kring 1900, argumenterar religionshistorikern Per Faxneld i ”Det ockulta sekelskiftet”.

Esoterismen är ett paraplybegrepp för skiftande hemlighetsfulla läror och praktiker som alla utgår från fyra ståndpunkter: tanken om korrespondenser, föreställningen om ett slags osynlig inre livseld, idén att esoterikern använder sin inre blick kombinerad med ritualer, symboliska bilder, andekommunikation med mera, för att nå det bortomvärldsliga, och till sist tanken om transmutation, med andlig förädling av utövaren som ett huvudmål.

”Det ockulta sekelskiftet – esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid” Foto: Volante

Många av de idéer och praktiker som förknippas med esoterism står att finna tidigt i världshistorien. I antikens Grekland förekom ritualer för att frammana de dödas andar och kasta förbannelser med hjälp av dockor som avbildade offret. Astrologi återfinns redan ett par tusen år före vår tideräkning med början i Mesopotamien.

I den västerländska moderniteten har esoteriska läror och praktiker fortlevt i skilda former, ofta tätt sammanvävda med konst och naturvetenskap. Kopernikus, Kepler, Galileo och Newton ägnade sig alla åt sådant som astrologi och alkemi. Gustav III hade en hovmagiker som bland annat iscensatte en ritual där Gustav II Adolfs ande uppenbarade sig (med hjälp av rökpulver och kusliga masker som firades upp och ned i tunna trådar).

Under 1800-talet sammanflätades esoterismen ofta med modernitetens progressiva ideal. Upptäckter som röntgenfotografi 1895 och mikroorganismer uppfattades av somliga esoteriker som vetenskapliga belägg för deras föreställningar om att vi omges av osynliga andeväsen, auror och dolda dimensioner.

Mycket av det i Hilma af Klints abstrakta verk som påminner om det periodiska systemet och andra schematiska framställningar inom kemi, fysik och så vidare kan ha en bakgrund i teosofins försök att slå broar mellan esoteriskt och vetenskapligt vetande, menar Faxneld.

Bokens främsta förtjänst är när den kastar ljus på sammanflätningarna mellan konstnärlig och esoterisk kunskapsbildning. Jag fascineras av de övningar med ”automatiska teckningar” som konstnären Hilma af Klint utförde med det kristet esoteriska sällskapet De fem. De trodde att andarna styrde tillblivelsen av bilden, som fick signaturen D. F. (”De Fem”) oavsett vem av kvinnorna som hållit i pennan i den fysiska världen. Trettio år senare skulle franska surrealister genomföra liknande kollektiva experiment med automatisk skrift för att komma åt energier och krafter som de trodde fanns dolda under det rationella jaget.

Bild 1 av 2 Richard Bergs målning ”Hypnotisk seans”, 1887. Foto: TT Bild 2 av 2 Hilma af Klint. Foto: Everett Collection Bildspel

Esoterikerna och surrealisterna hade delvis olika motiv, men de förhöll sig alla kritiskt mot synen på människan som helt möjlig för sig själv att genomskåda. En annan parallell kan göras till Sigmund Freud, som samtidigt med esoterikerna försökte få kontakt med dolda dimensioner av det mänskliga psyket genom fria associationer och drömtydning.

Bland 1890-talets bohemer i Berlin umgicks August Strindberg med esoteriker på krogen Zum schwarzen Ferkel, där också Edvard Munch vistades. På Ferkeln spelade den esoteriska konstteoretikern och satanisten Przybyszewski kaotiska versioner av Chopinstycken på piano och man kommunicerade på tyska, trots att flertalet av de närvarande hade andra modersmål. Strindbergs umgänge i denna livaktiga miljö gjorde tydliga avtryck i hans sena romaner. Det färgade också hans syn på konst, vilket syns i hans recension av Munch som en esoterisk målare.

Det esoteriska inflytandet på konsten fortsatte att flöda under 1900-talet. Konstkritikern Gösta Adrian-Nilsson förklarade i sin tidskrift ”Den gudomliga geometrien” (1922) att all konsts mål är förverkligandet i synligt material av det osynliga, det andliga, det gudomliga. Konstnären är förmögen att skåda ”rena absoluta former” och tar sig an uppgiften att sammansätta dessa.

Detta synsätt på konst ligger långt från hur stora delar av 1900-talets sterila konstteori fokuserat på formalism, ett starkt fokus på konstens utformning och utseende, i stället för dess symbolik och relationer till omvärlden. Kanske ligger däri förklaringen till den själsdödande vårdcentralsstämning som råder på många gallerier och konsthallar.

I Sverige har det enligt Faxneld dessutom länge funnits en kraftig beröringsskräck inför esoterism bland konst- och litteraturvetare – kanske av skäl som är kopplade till den svenska självbilden och berättelsen om nationens framgångsrika evolution till en sekulär, modern stat. I Tyskland förknippas ockultismen ofta med farlig irrationalitet och ett slags destruktiv politisk mysticism. Den tyska filosofen Theodor Adorno varnade efter andra världskriget för ockultismens släktskap med fascismen.

Men med de senaste åren tycks esoterismen i konsten ha fått förnyad aktualitet.

I stället för att gå i samtalsterapi söker sig allt fler till häxceremonier, medium och ayahuascaritualer

De esoteriska konstnärerna Hilma af Klint och Tyra Kleen har uppmärksammats på utställningar på bland annat Millesgården och Moderna museet. Deras återkomst på konstscenen tycks sammanfalla med ett växande intresse för esoterism hos unga vuxna i storstäderna. I stället för att gå i samtalsterapi söker sig allt fler till häxceremonier, medium och ayahuascaritualer. Ett ökande intresse för nyandlighet märks hos influencers som höjer tarotkortens och astrologins status.

Även om man inte vill tillmäta stjärnornas och månens inflytande över våra liv någon större betydelse, kan man läsa ”Det ockulta sekelskiftet” för att få inblick i hur esoterismen format kulturhistoriska processer, måleri, författande och konst på oväntade sätt.

Läs fler av DN:s bokrecensioner