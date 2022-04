En konstnärlig hunger driver Yung Lean vidare

Hiphop Yung Lean ”Stardust” (YEAR0001) Visa mer

Att svenska Yung Lean nu upplever en storhetstid på Tiktok med låten ”Ginseng strip 2002” som gjorde honom till en internetsensation 2013 är märkligt, eftersom han egentligen är en helt annan artist i dag. Hans senare album har visat upp en artist som blivit sig själv, som hittat sitt uttryckssätt, oavsett om det rört sig om kaxig hedonism eller smärtsam introspektion.

På ”Stardust” är det dock tydligt att Yung Lean inte håller med. Han ska vidare. Inledande ”Bliss”, med FKA Twigs, är en gitarrdriven poplåt. I ”All the things” blommar hans febriga sång ut i ett beat som hade satt Berghain i gungning och tillsammans med sina annars ledsna bundsförvanter Ecco2K och Bladee gör han en upplyftande hyperpopdänga i form av ”Summertime blood” . I ”Nobody else” skapar han återhållen och självutlämnande hiphop. Och så vidare.

Yung Lean är en sökare och ”Stardust” är definitivt hans spretigaste projekt hittills. Han pendlar mellan sitt karaktäristiskt, tillbakalutade rappande till att sjunga i falsett om högt och lågt. Influenserna och stämningarna är många, inte minst i produktionerna (två av spåren är producerade av Skrillex!).

Ändå låter varje låt, trots allt, som Yung Lean. Så särpräglad är hans stil, där känsla alltid går före regelrätt teknik. Även humorn tycks gå att hitta i det allra enklaste: ”We ain't gotta fuck all day, let's go outside, let's get some food and coffee and just go ahead, talk with our mouths” rappar han i ”Trip”.

Samtidigt kan han plötsligt hamna i ett ärligt allvar, som i ”Paradise lost”, där han blickar inåt. Yung Lean vill inte begränsas åt något håll och albumets spretighet verkar inte tyda på en splittrad vision, utan på en konstnärlig hunger. Att den fortfarande är så stor, tio år efter hans genombrott, är imponerande.

Bästa spår: ”Trip”, ”Summertime blood”

