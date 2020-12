En kulturkanon om klimatet – 10 verk från Bibeln till Bowie

”Syndafloden” av Gustave Doré, illustration för Bibeln. Foto: Lanmas/Alamy

1. Apokalyps då

Berättelse. ”Syndafloden”

Världen går under i en våldsam översvämning, men några få människor som är rättfärdiga, förutseende eller bara haft tur skonas. Det är en av mänsklighetens urberättelser, känd från kulturer jorden runt. En version finns i Gilgamesheposet från Mesopotamien, en annan i Första Moseboken i Bibeln: ”Ty se, jag skall låta floden komma med vatten över jorden, till att fördärva allt kött som har i sig någon livsande, under himmelen; allt som finns på jorden skall förgås.” Noa och hans ark räddas dock, så att en aningslös värld på nytt kan gå under, som i den apokalyptiska urkällan, ”Uppenbarelseboken”, eller i katastroffilmer som ”The day after tomorrow”.

Staty av den heliga Birgitta i Vadstena. Foto: Fredrik Persson

2. Order från högre ort

Visioner. Heliga Birgitta ”Uppenbarelser” (1492)

Himlafenomenen på Vädersolstavlan i Storkyrkan i Stockholm sägs ha tolkats som varningar till Gustav Vasa. Det är annars sådant som profeter gör, från Bibelns Jeremia till Philippulus i Tintin-albumet ”Den mystiska stjärnan”. De förmedlar varningar och läxar upp makthavare. Birgitta Birgersdotter lät som profeten Heliga Birgitta kung och påve veta vad Kristus ansåg om vanskötseln av kristenheten. Det var den stora saken då, men i hennes ”Uppenbarelser” finns också bilder som pekar mot fossilindustrins framtida kris, som när djävulen liknas vid ”ett fult kol”. Rakt in i samtidsteologin, efter påvens klimatencyklika ”Laudato si” och Svenska kyrkans ”Ett biskopsbrev om klimatet”.

”Jägarna i snön” av Pieter Brueghel d.ä. Foto: Niday Picture Library/Alamy

3. Nej, se det snöar

Konst. Pieter Brueghel d.ä. (1565)

Målning. Jägarna som klafsar fram genom snön i Pieter Brueghels vitmjölkiga landskap är några av konsthistoriens verkliga pionjärer. Brueghels målningar – några av de första som visar snö – skapades i den nya verklighet som uppstod i början av den så kallade Lilla istiden, en period av extremt väder i Europa som började på 1560-talet, då floder och kanaler i Flandern frös på vintrarna och förändrade människors syn på både sig själv och sin omvärld. Brueghels snötäckta värld pekar bakåt mot den fasansfulla fimbulvintern i ”Eddan” och framåt mot den kommande köldsäsongen i ”Game of thrones” – och kanske även mot Bing Crosbys alltmer förlegade föreställning om en vit jul. Snön faller. Och vi med den.

Teckning ac jordbävningen i Lissabon 1755, ur Agnes Gibernes bok ”The world's foundations, or geology for beginners”. Foto: Universal History Archive/UIG/REX

4. Optimismen i ruiner

Satir. Voltaire ”Candide” (1759)

En jordbävning i Kalabrien 1783 gav skalden Bengt Lidner inspiration till ”Grevinnan Spastaras död”, den svenska litteraturens mest andfådda dikt: ”Klipporna gunga,/åskviggar ljunga/– fasliga syn!/Ankrade seglare vågorna slunga/mot himlabryn”. Men det var en annan jordbävning som i grunden skakat om Europa. Den 1 november 1755 hade Lissabon lagts i ruiner och tiotusentals människor dött. Voltaire skrev ”Candide”, där han hånade idén att den av Gud skapade världen var den bästa av alla tänkbara världar. Rousseau påpekade då att inte heller människan visste sitt eget bästa. Det är ju hon som byggt städer illa anpassade till naturens krafter – och det är hon som i dag kan få betala dyrt för havsutsikten.

Mary Shelley på en målning av Samuel John Stump. Foto: Album/Fine Art Images

5. Blixtar och dunder, magiska under

Roman. Mary Shelley ”Frankenstein: Eller den moderne Prometeus” (1818)

Mary Wollstonecraft Godwin var bara 19 år när hon sommaren 1816 satt vid Genèvesjön i Schweiz med sitt högromantiska sällskap och berättade spökhistorier. I april hade en vulkan i nuvarande Indone­sien fått ett stort utbrott, varvid enorma mängder aska slungats ut i atmosfären och skapat ett osedvanligt ruggigt sommarväder över Europa, med våldsamma stormar och blixtoväder. Resultatet av de kulna kvällarna blev ”Frankenstein”, litteraturhistoriens mest kända exempel på hur extremt väder kan ge upphov till en extremt bra berättelse – men också dess första manifestation av kraftfulla maskinella monster som Terminator och de postapokalyptiska AI-agenterna i ”Matrix”.

Richard Wagner. Foto: Falkensteinfoto/Alamy Stock Pho

6. Klimatkris på Walhall Street

Opera. Richard Wagner ”Nibelungens ring” (1856–1876)

Det börjar som en skakning på nedre däck redan i operacykelns förspel, ”Rhenguldet”. Samhällets urtillstånd rubbas och övergår i en ohämmad industriell exploatering med lyxrenoverade fastigheter (Valhall), degenererad konsumtionskultur (guldet) och svikna klimatavtal (karriärdiplomaten Loge). De krafter som är kapabla att på nolltid bygga en glänsande civilisation kräver ett fruktansvärt pris när smogen lägger sig över världen. Inte heller kommer undergången plötsligt – hos Wagner tar den en evig tid. Slutackorden pekar framåt mot modernitetens förbrända landskap bakom TS Eliots dödsviskning och undergångsromantiken i Lars von Triers ”Melancholia”.

Mac von Sydow och Liv Ullman i Jan Troells filmatisering av ”Utvandrarna” från 1971. Foto: TCD/Prod.DB/Alamy

7. Klimatflyktingarna från Korpamoen

Roman: Vilhelm Moberg ”Utvandrarna” (1949)

Karl Oskar och Kristina räfsar hö på ängen vid Korpamoen. Torkan har bränt gräset till ”katthår”. I raseri över ”Vår herres väderlek” tar Karl Oskar en ynklig ”hösudd” på räfsan och slungar stråna upp mot himlen: ”Har du taet dä annra höet, så kan du ta detta också!” Vilhelm Moberg placerade sina emigranter i sent 1840-tal. Men inspirationen till scenen på ängen hade han hämtat från 1860-talet; extremvädrets år. Förödande köld 1867. Obarmhärtig torka 1868. Tusentals svenskar svalt ihjäl. Amerikaemigrationen tog fart. ”Utvandrarna” hade kunnat få titeln ”Klimatflyktingarna.” På 1930-talet skulle torkan och svälten hinna ifatt dem. Ur den svåra ”dust bowl”-krisen växte ”Vredens druvor”.

Emelie Garbers i filmatiseringen av ”Aniara” från 2018. Foto: AA Film Archive/Alamy

8. Diktarens guide till galaxen

Dikt. Harry Martinson ”Aniara” (1956)

När ”Aniara” utkom 1956 väckte Expressen rabalder genom att kalla diktaren för ”Rymd-Harry” i en rubrik. Martinson skrev dikten om goldondern som kommer ur kurs och drar i väg sina passagerare mot evigheten som en förtvivlans varning i kärnvapenhotets tid, men även i dag är vårt klot – ”en liten blåsa i Guds andes glas” – det enda vi har. ”Aniara” är en grundberättelse som under åren blivit opera, teater, popmusik, serie och svensk spelfilm; därtill syns goldondern i Johannes Anyurus roman ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” och mullrar i bakgrunden av såväl Ridley Scotts Alien-filmer som Christopher Nolans klimatförödda tidsäventyr i ”Interstellar”.

Marinbiologen Rachel Carson omkring 1940. Foto: Pictorial Press Ltd/Alamy

9. Ring, klocka, ring!

Debattbok: Rachel Carson ”Tyst vår” (1962)

Titeln på författaren Elin Wägners civilisationskritiska debattbok från 1941 definierar en genre: ”Väckarklocka”. I början av 1960-talet slog den amerikanska marinbiologen Rachel Carson i ”Tyst vår” larm om hotet från miljögifterna. Boken anses ha ringt in den moderna miljörörelsen. En svensk motsvarighet blev Hans Palmstiernas ”Plundring, svält, förgiftning från 1967. Carson har också direkt inspirerat såväl ”Ålevangeliets” författare Patrik Svensson som Isabella Lövin; boken som 2007 gav henne Stora Journalistpriset (och gjorde henne till politiker) hade titeln ”Tyst hav”. I dag trängs väckarklockorna på bokhyllorna: Al Gore, David Wallace-Wells, Naomi Klein... Men många av oss trevar gärna efter snoozeknappen.

David Bowie under Ziggy Stardust-turnén 1973. Foto: Roger Bamber/REX

10. Jordens undersång

Pop: David Bowie ”Five years (1972)

Vill man skapa ett soundtrack till vår apokalyptiska samtid finns en del att hämta i den nära musikhistorien: från 1980-talsklassiker som Philip Glass musik till filmpoemet ”Koyaanisqatsi” och Midnight Oils poppamflett ”Beds are burning” till ett än mer nära förflutet, som DN-pristagaren Sara Parkmans existentiella vrede på albumet ”Vesper” och Billie Eilishs nedstörtade änglar. Men få popsånger framstår i dag som mer profetiska, och samtida, än David Bowies snart halvsekelgamla öppningsspår på Ziggy Stardust-albumet: ”News had just come over,/we had five years left to cry in/News guy wept and told us/Earth was really dying./Cried so much his face was wet/Then I knew he was not lying”.