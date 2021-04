En kuvös för Föreningssveriges bultande byråkratiska hjärta

TEATER ”It takes a village” Av O och The non existent center Scen: Accelerator, Stockholm Speltid: 45 min Visa mer

Vem har rätt att vägleda en annan människa? I en samtid präglad av striden mellan auktoritetstilltro och populistiska rättshaverister som larmar och gör sig till är varje alternativ en lisa. Inom ramarna för Accelerators utställning Experimentalfältet, som kretsar just kring hur vi skapar en icke-hierarkisk relation till vår omvärld, har performancekompaniet O och konstgruppen The non existent center byggt upp en temporär bygdegård. I denna 70-talsdoftande miljö, fullt utrustad med linoleumgolv, obligatorisk furupanel och blekblommigt massproducerat porslin, möter jag Angelina, Abdul och Anki. De är delar av ett särskilt utvalt och över landet utspritt byalag, på plats på skärm enbart för min skull.

Totalt är vi 202 privilegierade själar som under spelperioden har möjlighet att enskilt få råd i en fråga som vi själva väljer att dryfta. Mötet sker bokstavligt enligt protokollet, upplagt efter en tillsammans godkänd dagordning och efter vederbörligt formulärifyllande och ärendenummersplacering i receptionen utanför. När det är dags för överläggning i mitt ärende hänvisas jag till det ofrånkomliga kaffet och erbjuds bidra till knytandet av en ryamatta. En färdigställd matta är redan centralt placerad på väggen, likt korset i en kyrka. Det är som att befinna sig i en kuvös för folkbildnings- och Föreningsveriges självaste bultande byråkratiska hjärta.

Även om mitt ärende sedan länge är regelriktigt makulerat finns den varma och vänliga förståelsen hos Angelina, Abdul och Anki kvar. För trots att jag aldrig lär känna dem mer än till namn och ansikte, infaller sig tilliten naturligt. I stället för att ställa sig över mig ställer de sig vid min sida och speglar min erfarenhet i sin. Samtidigt döljer verkets nostalgiska uppbyggnad en sorg. För lika mycket som att praktisera antiauktoritär kunskapsöverföring påminner det om ett Sverige som vi längtar tillbaka till. Ett land där kunskap och erfarenhet är något som vi delar, likt terapeutiska trådar instuckna i en gemensamt vävd ryamatta.

