En respektlös resa genom James Joyces sista stora broderi

Det påpekades allmänt när jag gick i skolan att det fanns det som var för svårt: Schack var det svåraste spelet, kinesiska det svåraste språket. Man sa att endast de allra bästa kunde klara av det eller detta. Två böcker betecknades var och en för sig som Världens svåraste: Det var Marx ”Das Kapital” och James Joyces ”Finnegans Wake”.

Visst är det intressant att se hur man vänt upp och ner på det hela: Ett positivt menat rykte om en roman som ”Finnegans Wake” borde väl inte i första hand handla om dess beundransvärda obegriplighet? Jag minns hur jag en gång under min skoltid vaknade upp inför talet om en oläsbar men märklig roman som en irländsk författare ett decennium tidigare gett ut i Paris. Min lärare antydde att svårbegripligheten hade varit det unika målet med att framställa ”Finnegans Wake” och att denna roman kunde fungera som ett intelligenstest i smyg. Så kunde litteraturen på den tiden rankas i Lund och kanske också på andra ställen.

Som ett annat exempel på rankning kan jag berätta att min far tidigt hade talat med mig om ”Världens farligaste bok”. Det var Dostojevskijs ”Brott och straff” – som i vår bokhylla var en bok som var tryckt 1906 och hette ”Raskolnikov”. I kraft av sitt föräldraskap förbjöd min far mej att läsa denna roman. Bara bläddra lite? Nej! Varför? - Jo för resonemanget i ”Raskolnikov” kunde missförstås av en svag själ som min och uppmana till dråp.

Våga vara respektlös... se och begrunda att rykte och berömmelse kring ett konstverk kan avlägsna betraktaren från det som ursprungligen var verket, dess kärna. Berömmelsen och statusen har vuxit över det stackars konstverket som en häck som döljer huset... tänk skarpt, tänk exempelvis Mona Lisa där på sin vägg i Louvren – en dödlig berömmelse har tagit över, först förstorat och sedan förkvävt henne. Som läget är – skulle vi nu kunna börja om från början och försätta oss och Mona Lisa på en jämnhög, kamratlig nivå? Nej, trist nog kan vi inte det. Det kommer aldrig mer att kunna ske. Konstnärligt sett verkar det vara kört för Mona Lisa. Men stopp, kanske finns det ändå strategier när det gäller att desarmera de stora föregångarna och åter få dem hanterliga.

Vad tänkte jag, vad kände jag själv när jag som ung konfronterades med alla föregångares skrämmande storhet?

Det är nu 73 år sedan, jag ville bli konstnär och detta berättade jag genast för min far men han trodde inte jag var uthållig nog. Jag var sjutton år och hade i skolan fått i uppgift att ”hålla föredrag”. I handen höll jag ”The essential James Joyce” tryckt 1950 av förlaget Jonathan Cape i London med ett 33 sidor långt utdrag ur ”Finnegans Wake”. Minns att jag hade fått slå upp de enklaste ord som till exempel ”tipsy” – lätt drucken – och lätt drucken av det hela var kanske det jag var när jag stod i klassrummet och berättade om mina iakttagelser. En kamrat skrattade högt och nervöst, kunde inte tycka annat än att jag var förmäten och anspråksfull när jag vågade påstå att jag fattat något av den konstnärliga metoden i ”Finnegans Wake”. Åren gick, jag studerade måleri och var bländad av den moderna konsten. I mitt liv ingick dagligen studiet av målarna Picasso, Matisse, Braque, Léger, Klee, Rousseau och alla var män – fotspåren efter kvinnorna var bortsopade.

Det en del andra människor kanske sökte i alkoholen verkade jag ha funnit i konsten. För mig var konsten allt. Som konstnär behövde jag låna gränslösheten hos Joyce och lät mig bedåras av oläsligheten i ”Finnegans Wake”. Kan nu se hur det komplicerade min väg. När jag kom med min roman ”Klotjorden” sa förläggaren som i förbigående: Hit men inte längre. Av denna replik kan vi förstå att en författare ute på hal is ändå kunde anses som ganska förnuftig. En förläggare kunde utfärda ett varningens ord om vikten av begriplighet och läsbarhet innan allt gått alldeles för långt. Mycket riktigt – Åke Runnquist hade vänt sig till min självbevarelseinstinkt som svensk författare. Kanske visste både han och jag att begäret att spränga sig in i ett konstverk kan kosta en livet. Resultat: Jag gick in i en utdragen men viktig arbetskris.

Det jag sökte hos Joyce var egentligen hjälp: Bort vaneseende! Fram frigörelse! Hit med befrielse! Jag hoppades kunna komma undan de låsningar som jag antog att alla precis som jag själv gick och släpade på, jag hade en känsla av att lika vild och sann och oförutsägbar som Joyce var i sitt konstskapande borde jag kunna bli i mitt om jag bara kunde hitta nycklarna till låsen och hämningarna. Inne i mig verkade det sitta en väktare som hindrade mig från att åstadkomma underbara ting – här tänkte jag ofta på verk av de av sjukdom drabbade målarna Hill och Josephson. Med utropstecken insatta mellan orden kunde jag ibland nudda tanken att de sjuka hade en orättvis fördel framför mig för jag förstod inte att det jag själv slapp uppleva var de sjukas ångest.

Det roade mig mycket att tolka detta som en blinkning från Joyce, en påminnelse om hans återkommande lek med dessa bokstäver.

Under en period hade jag ammat tvillingsöner dag och natt och samtidigt läst i ”Finnegans Wake” men hade just då ingen som jag kunde prata med om litteratur av det slaget. I området där vi bodde fanns en vanlig familjebil som körde runt med beteckningen HCE på nummerplåten. Det roade mig mycket att tolka detta som en blinkning från Joyce, en påminnelse om hans återkommande lek med dessa bokstäver i ”Here comes everybody” eller ”Howth castle and environs”. Jag, tankspritt släpande på matkassar, kunde ibland vid Månskensvägens mynning skymta denna bil – här mötte mig då en hemlig blinkning från världslitteraturen, den kom glatt rullande på fyra hjul.

Ett konstverk kan alltså nå berömmelse just för att vara svårt. Om berömmelse tagit över ett konstverk så att till slut endast berömmelsen framträder, då har det tillkommit en pålagring som måste tvättas bort om vi ska kunna umgås med konstverket på ett kamratligt sätt. Det går att genomföra – men det måste bli en process. Ett exempel på en sådan process är Sassa Buregrens litterära broderi ”The Wake”.

Sassa Buregren har skrivit böcker som är översatta till många språk, det är böcker för barn om demokrati. Nu är det våren 2012 och hon ska starta ett sommarprojekt. Ett minne stiger upp, en gammal artikel om Joyces ”Finnegans Wake” där hon uppfattat en antydan om att Detta är du för liten och för svag för att kunna begripa. I princip måste allt vara till för alla... ett konstverk kan inte bara tillhöra experterna, det kan hon inte acceptera, det är en outhärdlig tanke. Bort klyftan mellan människor, ingen ska stängas ute. Hon duckar inte, hon är ute efter att ta tillbaka texten från experterna. Alltså beslutar hon sig för att läsa ”Finnegans Wake”. Hon delar upp texten i hundra delar för hon känner till en hinduisk regel som säger Kämpa ner 100 demoner under ditt liv.

Sassa läser sitt dagliga pensum högt för sig själv och stryker under. Varje kväll väljer hon ut något av det hon markerat under dagen samt broderar fast det på ett stort stycke tyg innan natten kommer. Alla har samma rätt att ”äga Joyce”, detta stora stycke tyg blir den scen där hon visar sin protest. Sassa går in i en hundra dagar lång envig med Joyce: ”Jag ska nog få ner dej på knä, Mästare!”

Att Joyces text blivit berömd just för sin oläslighet är en paradox. Buregrens broderi blir en vänskapsgest som hon som konstnär riktar till Joyce, hon svarar på hans utmaning och gör det på ett mänskligt, kamratligt sätt. Hon visar oss att han, trots att han inte låtsas bry sig, mycket väl kan läsas.

Det finns en bild av James J i centrum av verket, det är så lyckat med de runda glasögonen! Det vi ser tycks vara Joyces ande! Detta är Joyces ande eller kanske hans svetteduk, han måste ju ha svettats under arbetet och vi ser hur han håller på att så sakta blekna bort. Detta är Joyces svett när han framställt sin omöjliga bok och fått den så märkvärdig att den verkade mot sina egna syften och inte skulle kunna läsas. Dödligt gift är det att tro att det finns en metod känd endast av de invigda att skapa konst.

I förutsättningarna ingår att Sassa inte skall tillåta sig att riva upp: Broderat är broderat! Det tillhör leken.

Så upptäcker hon i sista sekund att hon missat den femte medverkande i den familjekonstellation som rör sig i ”Finnegans Wake”. Bröderna Shems och Shauns lillasyster har blivit bortglömd. Sassa gör genast en anteckning med nål och tråd: Inte glömma Issy.

Detta visar textens kraft – i det läget blir Sassa Issy. Sassa har inget papper, ingen penna till hands, hon broderar orden ”Inte glömma Issy” på en tom yta av tyget.

För mig består det färdiga verket av två skilda delar: Det stora broderiet med den joyceianska engelskan och en anteckning på svenska som bryter den cirkulära formen. Det är en anteckning om att alla ska få vara med så glöm inte bort någon, inte heller en flicka som heter Issy! Dessa ord råkar bli infogade i verket och det sker med en rent joycemässig slumpmetod. Allt i det cirkulära broderiet är ”perfekt” – de tre orden får stå kvar, de bryter perfektionen och ”kröner verket”. Observera att i detta broderi – som utgår från James Joyces sista text på över sexhundra sidor och är en text som är baserad på ”alla språk” – är detta de enda svenska orden. Det är de ord som Sassa Buregren säger till sig själv när broderiet är på väg att avslutas: ”Inte glömma Issy!” Detta blir Sassas balansnummer, hon svarar Joyce på sitt eget språk.

Kerstin Strandberg är författare. Hennes senaste bok är ”Liten historia – Stor kyss” (Albert Bonniers förlag 2021)

