”En stockholmare kommer aldrig att förstå”

Det börjar med tre stycken a:n. Det första betyder ”ja”. Det andra, lite kortare, betyder ”äsch”. Och det tredje följer på ord som ”bryta” eller ”stänga” och betyder ”av”.

Med det är Göteborgs-lexikonet igång. Under bokstaven A återfinns också ”apelsin” eftersom många göteborgare säger ett apelsin, vilket ju skiljer sig från rikssvenskan, och ”aparell” som är ett dialektalt uttryck bland äldre chaufförer och betyder lastbrygga.

Många av orden i lexikonet ringer av stadens kopplingar till handel, hamn och hav. En annan stor portion hör hemma på en bollplan eller i skolans värld. Den som vuxit upp på västkusten blir lätt nostalgisk vid en genomläsning för det är – som det står i baksidestexten – lite av ”ett ord-album”.

– Såvitt jag vet är det mitt eget ord, säger den numera pensionerade professorn i modern svenska Lars-Gunnar Andersson. Det funkar som ett fotoalbum. Om jag ser ordet ”tre hörne straff” är jag tillbaka på gräsplanen på Guldheden och målstolparna är min skolväska och en sten. Ordet är knutet till en speciell plats och en speciell situation, precis som ett gammalt foto.

De nära tusen orden och uttrycken i lexikonet har Andersson samlat in under 40 års tid. En referenspunkt är det tidigare standardverket från 1968 ”Kals ordbok” av Sven Schånberg, men minst lika viktigt är alla lyssnar- och läsarfrågor professorn fått under alla år i radions Språket och som spaltskribent i Göteborgs-posten.

Genom radion fick han till exempel svaret på var ett av hans egna favoritord kommer ifrån. ”Parra” – en vansinnig fart.

– Det är alltså inte att köra i 120 på 110-väg, utan det är när det går obehagligt fort. Som på skidor utför Bragebacken i Slottsskogen.

Illustration ur Göteborgslexikon ritad av Gustaf Ruberg.

Efter ett program där ordet plockats upp hörde en spårvagnstekniker av sig och berättade att motorerna på de gamla ekipagen i Göteborg gick som fortast om de parallellkopplades. Då körde man ”full parallell”, eller med världens ”parra”.

Många ord kan så klart slås upp av en utomsocknes som vill förstå vad göteborgarna säger, men egentligen tror inte Lars-Gunnar Andersson att det här är en bok för stockholmare.

– Det blir som om någon säger till mig att ”gräbba” betyder flicka i Skåne. Jaha. Jag kan notera det, men jag känner ingenting. Jag förstår inte med hjärtat. Säger någon tös däremot, så ser jag små flickor i Göteborg framför mig. Det ordet lever.

De har som sagt skrivits böcker om göteborgskan tidigare, men frågan är om det kommer fler efter den här. Lokala dialekter är hotade av flera skäl, säger professorn.

– När unga chattar med varandra på internet sprids deras uttryck blixtsnabbt över hela landet. Och en annan bra metod för att hålla en dialekt intakt håller också på att försvinna. Förr låste vi in en stor portion av den vuxna befolkningen på samma plats varje vardag – på Volvo, SKF eller Götaverken. När tjänsteyrkena växer kommer de anställda där att prata med många olika varje dag och anpassa sig till det, säger Lars-Gunnar Andersson.

Tio snabba genvägar till att förstå en göteborgare Bamba – skolmatsal, av barnmatsbespisning Exter – dumheter, påhitt Flane – dumhuvud Halv special – en korv med bröd och mos Måckli – avundsvärd Ola – räkna som i ramsan Ole, dole, doff Svale – avsatsen i en trappuppgång Tjottaheiti – långt bort, bottnar i Tahiti Rascha – stora skälvan, troligen av engelskans rush Åpen – girig, glupsk Källa: Göteborgslexikon av Lars-Gunnar Andersson Visa mer