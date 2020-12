En tuff jul står för dörren – men långt ifrån nationens svartaste

536

Nyligen utsåg en amerikansk historiker just detta år till det värsta i mänsklighetens historia. Det är inte svårt att förstå varför. Allt började med ett enormt vulkanutbrott på den ö som numera kallas Island. Så mycket aska kastades ut i atmosfären att hela världen täcktes av ett dunkelt dis. I latinska och grekiska texter talas om att solen förmörkades och inte lyste som vanligt på flera år. I det område som i dag är Sverige fick kölden förödande följder, i form av missväxt och svält. När det så var dags att fira jul år 536 – den förkristna varianten, som troligen ägde rum i januari – bör man till och med ännu mer intensivt än vanligt ha bett sina gudar om hjälp. Olika slags offer (möjligen även av människor) ingick i det normala midvinterfirandet och det är lätt att föreställa sig att de var särskilt omfattande just detta år. I vilket fall hjälpte det inte. Tvärtom kom snart ytterligare ett gigantiskt vulkanutbrott, vilket förlängde köldperioden. Allt detta ledde till krig om minskade resurser, samt utlöste ett förödande pestutbrott. Enligt arkeologen Bo Gräslund kan ungefär halva befolkningen i dagens Sverige ha dött under denna period. Han tror också att denna klimatkatastrof inspirerade till berättelsen om Fimbulvintern i de nordiska sagorna, vintern som varar i tre år utan sommar. Först hundra år senare hade man återhämtat sig efter denna globala katastrof.

1350

Ryktet hade redan nått svenskarna – en förödande farsot bredde ut sig över Europa. Det gick sakta, men inget verkade kunna stoppa sjukdomens spridning. De som insjuknade fick plågsamma bölder eller svarta fläckar på kroppen, drabbades av hög feber och ofta även av svår ångest och hallucinationer, och mer än hälften dog. I början av 1350 nådde sjukdomen till sist Sverige. Där hade kungen, Magnus Eriksson, redan hösten innan varnat för att smittan var på väg, och tagit ut en extra skatt som bland annat skulle användas för att blidka Gud. Själv såg kungen till att hålla sig på resande fot, för att undvika pestens långsamma framryckning (och för att hinna kriga lite). Under året spred sig pesten i allt vidare cirklar över landet. I maj nådde sjukdomen Visby, där den orsakade panik. Nio personer anklagades för att ha spridit smittan med flit och brändes på bål. Framåt vintern 1350 bör smittspridningen i Sverige ha kulminerat. När det var dags för julfirandet – vid den här tiden en kristen högtid – hade en stor del av befolkningen redan drabbats av pesten. Exakt hur många som dog är oklart, möjligen handlar det om så mycket som 40 procent av befolkningen. Under lång tid framöver skedde nya pestutbrott, och antalet invånare i Sverige var inte tillbaka på samma nivå som tidigare förrän på 1600-talet.

1696

Hela decenniet hade varit exceptionellt kallt i stora delar av Europa. Än värre blev det i början av 1696, då våren aldrig kom och sommaren blev extremt kall. I Norrland smälte snön inte förrän i början av augusti. Även i andra delar av landet blev skörden katastrofal. Många tamdjur fick nödslaktas, andra hade redan svultit ihjäl. På flera håll rapporterades att det var så kallt att man inte ens fick loss bark från träden för att göra barkbröd. Den svenska kronan reagerade sakta, men försökte till sist organisera nödhjälp för de värst drabbade. Men det mesta hann inte komma fram innan isen hade hunnit lägga sig igen och fartygen frös fast. Framåt december 1696 var det med andra ord uppenbart att vintern skulle bli katastrofal. Tiotusentals människor, särskilt de obesuttna, de som inte hade egen jord att bruka och även till vardags levde under knappa omständigheter, dog som en följd av svälten och sjukdomarna som följde i dess spår. Värst drabbades norra och inre Finland, där så många som var fjärde invånare kan ha dött. Men även i Norrland utspelade sig fruktansvärda scener. ”I några socknar dör folket så hoptals, att de levande näppeligen hinner begrava de döda”, heter det i en källa.

1808

I december stod det klart att Sverige hade förlorat kriget mot Ryssland, och därmed tappat kontrollen över Finland. Det var kulmen på ett uselt år. Skörden hade varit dålig, vilket lett till utbredd svält. Kung Gustav IV Adolfs oskickliga diplomati hade också gjort att landet utöver kriget med Ryssland även var i konflikt med Napoleons Frankrike, liksom med Danmark. Rykten gick om att de tre fienderna hade bestämt sig för att dela upp Sverige, som därmed skulle upphöra att vara en självständig stat. Missnöjet med kungen var samtidigt så stort att ett inbördeskrig hotade. När det var dags att fira jul år 1808 var läget alltså dystert på många håll, och ännu mer så på vissa. I byarna Alvik-Långnäs i Norrbotten tvingades man till exempel i slutet av december inkvartera soldater som flytt från Finland. Det visade sig snart att många av dem var smittade med dysenteri. På själva julafton dog den första soldaten, och snart smittades även byns bönder.

Något ljusare tider väntade dock för riket som helhet. Året därpå avsattes den svenska kungen efter en militärkupp, och läget stabiliserades så sakta. Finland togs visserligen över av Ryssland, men under Karl XIV Johan, den första av ätten Bernadotte, lyckades den svenska ledningen lägga beslag på ett tröstpris – Norge.

1918

I november slutade äntligen det första världskriget. Men för många svenskar skymdes den goda nyheten av svåra personliga upplevelser. Under året hade bristen på livsmedel orsakat hungerkravaller på flera håll. Men framför allt spreds ännu den förödande influensapandemi som gått till historien under namnet Spanska sjukan. De första fallen hade upptäckts i Sverige i juni, men beskrevs då inte som särskilt allvarliga. Många smittades visserligen, men få blev allvarligt sjuka. I augusti och september stod det dock klart att ”spanskan” var mycket farligare än man tidigare trott. Särskilt allvarligt såg man på det faktum att unga vuxna drabbades hårt. Under hösten gick smittspridningen allt fortare, inte minst efter regeringens beslut att trots allt låta genomföra en stor militärövning. I december 1918 hade fallen blivit något färre, men ännu nåddes nya delar av landet som tidigare klarat sig undan. Till exempel rapporterades från Verum socken i Skåne att spanska sjukan började spridas där bara några dagar före jul. I en och samma familj dog tre personer – mjölnaren Oskar Bengtsson, hans hustru Alma samt deras femårige son Oskar. Farsoten fortsatte sedan att härja i Sverige ända till 1920 och krävde ungefär 40 000 dödsoffer. Globalt kan den spanska sjukan ha dödat så många som 100 miljoner människor.

