Energisk Carola rockar loss på Debaser

Carola på rockklubben Debaser. Det är redan innan konsertstart en självmotsägelse, som att försöka få ner en fyrkantig kloss i ett runt hål i en sådan där träleksak.

Men nu är det här inget vanligt Carola-år utan hon firar 40 år sedan genombrottet med att ge sig ut på inte mindre än fyra (!) olika turnéer. En för varje genre hon menar sig representera: pop, gospel, musikal och – rock. Lustigt nog inte schlager, men kanske beror det på att genren i stället genomsyrar allt hon vidrör.

Nu vill hon visa sin publik att hon minsann kan rocka. (Eller ”rocka”, jag får hela tiden motstå frestelsen att sätta dit ett par citationstecken.) Naturligtvis är det en ynnest att få se en stjärna av den här kalibern på lilla Debaser med plats för 750 Carolasuktande, stimmiga fans. Rökmaskinen pumpar ut sin vita dimma och hon träder in på en piedestal, en bit ovanför både musikerna och oss andra. Hon har svart skinnjacka, nitbälte och kortkort. Som stilidealet för tuff (eller ”tuff”) rockmusik såg ut när hennes estetik verkar ha formats i början av 1980-talet. Hon påminner flera gånger från scenen om hur hon en gång i tiden började i det unga rockbandet Standby. Men när hon radar upp sina influenser blir det inte vildare än Supertramp, Pat Benatar, Queen och 10cc.

Däremot är hon full av energi och kastar med hårmanen, vänder mickstativet upp mot taket och gör några försök till stagediving – ”vänta jag måste ta av mig skorna” – innan hon lyckas på tredje försöket. Hon vill så gärna bevisa att det finns någon annan bakom den schlagerdrottning vi vant oss vid. Hon kompas av en högljudd kvartett som gör ett slags plåtig pudelrock av de flesta låtar. Även soundet blir som en skinnjacka som de dragit på sig för kvällen, utplockad från 80-talsgarderoben. Hon gör låtar som ”Evighet”, ”Sanna vänner” och ”Främling”.

Hon har förstås en alldeles enastående sångröst. Men just den här kvällen ekar den förvånande tomt, som om den inte vet vad den vill berätta. Hon wailar för glatta livet men hittar inget fäste. De bästa stunderna är när de gör soulig gospelrock av ”You + me” och både Depeche Modes ”Personal Jesus” och Elvis Presleys ”If I can dream” passar henne väl. När hon däremot gör en påfallande okänslig version av U2:s ”Pride (In the name of love)” skulle det kunna tolkas som en kommentar till den famösa intervjun i Svenska Dagbladet. Inte minst eftersom den inleds med Martin Luther Kings inspelade röst från ”I have a dream”-talet. Det ger bara en besk eftersmak.

Sammanfattningsvis efter en timme och fyrtio minuter är Carola och Debaser fortfarande inkompatibla storheter.

