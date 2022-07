Enid Blytons Femböcker fyller åttio – men är evigt upproriska

Det springer fyra barn och en hund på stranden i Kirrin. Det är sommar i södra England, och utanför bukten ligger Kirrin Island i soldiset. Georges egen obebodda ö! Där det finns en gammal slottsruin med fängelsehålor, ett vrak, en grotta och en oändlig massa kaniner som är snudd på tama.

Det är där äventyren börjar, när barnen äntligen får tillbringa en helg ensamma på ön och leta efter den skatt som legenden säger ska finnas där. Den skulle så väl behövas, för Georges pappa tänker sälja ön.

Men det tycks finnas andra besökare på ön. Ett ljus blinkar i mörkret.

Då måste de Fem undersöka saken, förstås, och så drar det i gång. Enid Blytons tjugoen Femböcker handlar om hur fyra barn och en hund oförväget ger sig i kast med mysterium efter mysterium. De sätter stopp för stöld, misshandel och smuggling, de avslöjar kidnappare och fritar fångar. De bor på bondgårdar och tältar på hedar, de förirrar sig in i cirkusläger och tillbringar ett lov i en gammal fyr.

Överallt stöter de på äventyr.

Författaren fotograferad i sitt hem i Beaconsfield 1963. Foto: Pictorial Press Ltd/Alamy

Äventyrsböcker för barn, har inte det funnits jämt? Nja, inte riktigt. I början var äventyren mest för pojkar, medan flickorna förväntades läsa sedelärande berättelser om hushållsarbete och välgörenhet. Det var i USA som den första flickan fick vara huvudperson i en äventyrsbok 1930, när Carolyn Keene (en pseudonym som härbärgerat åtskilliga författare, det var förlaget som hade bestämt sig för att göra en flickserie och anställde spökskrivare) började skriva om privatdetektiven Kitty Drew (som heter Nancy Drew på engelska).

Talar man med gamla Femboksläsare är det George som är viktigast.

Enid Blyton skrev i stället om både pojkar och flickor i sina böcker, och de älskade Femböckerna vågade sig dessutom på att protestera mot könsrollerna. George, som egentligen heter Georgina, vägrar vara flicka i första boken. Hon klipper sig kort, klär sig som en pojke och kallas ”herr George” av Kirrins fiskare.

”Jag avskyr att vara flicka. Jag vill inte vara det. Och jag vill inte göra saker och ting som flickor gör. Jag kan klättra bättre än en pojke och simma fortare också för den delen”, säger George i ”Fem söker en skatt” (1942), och där är hon betydligt starkare och snabbare än den jämnårige Dick, ja, nästan snabbare än Julian när de simmar.

Talar man med gamla Femboksläsare är det George som är viktigast, trots att hon faktiskt sällan är det i böckerna. Där är det i stället Julian som driver berättelsen framåt. De andra barnen kan bli rädda eller tveka, men den rådige Julian är nästan som en vuxen. Hans lillasyster Anne är en liten flicka som leker med dockor och älskar att hushålla för de andra, medan lillebror Dick är påhittig, idrottsintresserad och sjunger. Läser man noga dyker det upp en del överraskande inslag: Dick kan bli rädd och har varit en lipsill.

Alla Femböckerna. Foto: Alexander Mahmoud

Visst är Femböckerna snabbskriven populärlitteratur utan litterära pretentioner, men som alltid så innehåller berättelser betydligt mer än de verkar göra. Och som de påverkar sina läsare! Åtskilliga flickor har haft George som förebild, den som vågar säga emot sin tids begränsningar. Enid Blyton är noggrann med att framhålla att hon är lik sin pappa, den intelligente vetenskapsmannen farbror Quentin, som tillbringar större delen av böckerna i sitt arbetsrum där han tänker ut allt möjligt som ska förändra världen.

Ett tag misstänkte jag honom för att vara den som uppfann atombomben eller något annat massförstörelsevapen, men när jag nu läste om alla böckerna insåg jag att han tvärtom försöker rädda oss.

”Jag skulle väl aldrig spilla tid på att konstruera sånt som är till bara för att döda och skada människorna. Nej, jag håller på med någonting som skall bli till nytta för hela mänskligheten”, säger farbror Quentin i ”Fem räddar en hemlighet”, och det visar sig att han försöker uppfinna en ren, billig och outtömlig energiform som ska rädda miljön. Redan 1947.

Det var en så underbar drömvärld, där barnen aldrig behövde klä sig i annat än shorts och tröja, fotvandrade och sov under bar himmel på hedar.

Det är farbror Quentin och hans dotter som är framtid och förändring: när man ska kunna leva bättre liv och välja sin egen väg även som flicka. Jag misstänker att det är de som är kärnan i Femböckerna, som blev otroligt populära på sin tid. Den första, ”Fem söker en skatt”, gavs ut i England 1942, och därefter kom det tjugo böcker till.

I Sverige dröjde det konstigt nog till 1954 innan den första översattes, trots att Blyton var välkänd för svenska läsare. Både Äventyrsböckerna och Mysterieböckerna hann före till den svenska publiken. Svenska läsare brukar gå att dela in generationsvis efter vilken Blytonserie de har läst: mina generationskamrater som är födda i slutet av femtiotalet och början av sextiotalet kan Femböckerna, medan de som är något äldre ofta har läst Mysterieböckerna. De är rätt lika, alla tre serierna.

Femböckerna på svenska. Foto: Alexander Mahmoud

Det var (och är) populärlitteratur för barn, och alla vi som hjälplöst förlorade oss i tunnlar, grottor, lönngångar och gamla legender om vrakplundrare fick finna oss i att böckerna sågs med oblida ögon av den äldre generationen. Böckerna köptes inte in till biblioteken på den tiden, för barn skulle läsa mer uppbygglig litteratur.

Så vi lånade dem av varandra, och önskade oss nya till födelsedagar och julaftnar. Och vi läste dem om och om igen, tills vi nästan kunde dem utantill. Det var en så underbar drömvärld, där barnen aldrig behövde klä sig i annat än shorts och tröja, fotvandrade, sov under bar himmel på hedar och cyklade genom ett England befolkat av rekorderliga konstaplar som alltid dök upp i rätt sekund när barnen hade fångat skurkarna.

En djupt missvisande bild, förstås, och jag minns fortfarande min häpna besvikelse över att det inte var mjukt att sova på en filt, att daggen föll när man sov utomhus och att vattnet utanför England var isande kallt.

Och så åt de Fem, förstås, och alla som har läst en Fembok skrattar förtjust vid minnet av hur de alltid frossade i obegripliga köttpuddingar och tunga, som gärna serverades av en välvillig bondhustru vid ett dignande köksbord. Krigstidens längtan efter det som var ransonerat? Det finns också forskare som ser matbeskrivningarna som barnbokens motsvarighet till vuxnas sexskildringar.

Här är alla Femböcker på svenska ”Fem söker en skatt” Julian, Dick och Anne träffar för första gången sin kusin George i Kirrin. Hon tar med dem till sin ö, som pappa Quentin snart kommer att tvingas sälja. Men det blinkar ljus från det gamla vraket om natten. Letar någon efter guldtackorna som sägs finnas där? ”Fem på nya äventyr” Julian, Dick och Anne tillbringar jullovet i Kirrin, för deras föräldrar har scharlakansfeber. Nu med informatorn, magister Roland, som inte tycker om Timmy (dåligt tecken). Farbror Quentin jobbar med en ny teori som ”ska vara till nytta för vårt land”. ”Fem på rymmarstråt” Nu blir faster Fanny sjuk (det är farligt att vara vuxen i de här böckerna), och den elaka vikarierande kokerskan fru Stick ska ta hand om barnen. De flyttar i stället ut på ön och hittar en trevlig grotta att bo i, men hör ett mystiskt skri i natten. ”Fem på smugglarjakt” Barnen åker till Smugglartoppen på Castaway, en ålderdomlig stad omgiven av sumpmarker. Där bor pojkarnas kompis Sotis, vars far också är en arg vetenskapsman. Den döve betjänten Block är skum, och huset fullt av lönngångar. Farbror Quentin blir kidnappad! ”Fem på tjuvjakt” Barnen åker ut ensamma i två husvagnar, och slår läger vid en cirkus. De blir vänner med analfabeten Nobby. ”Jag har ju inte lika fint sätt som ni, och så är jag litet smutsig,” säger Nobby undergivet. Tiger-Dan och akrobaten Lou gömmer tjuvgods i tunnlar. ”Fem räddar en hemlighet” Farbror Quentin bygger ett torn på Kirrin Island för sina experiment, men givetvis kommer det skurkar som vill stjäla hans idéer och tar honom tillfånga. Barnen rycker ut. Det visar sig finnas tunnlar under havsbotten mellan Kirrin Island och fastlandet. ”Fem stoppar spöktåget” Barnen ger sig ut och campar på en hed med sin tankspridde lärare magister Luffy. De blir vänner med Jock, vars styvfar driver en gård men verkar märkligt ointresserad av jordbruk. Mystiska tåg tuffar nattetid i tunnlar, och Träbens-Sam varnar för spöktågen. ”Fem i knipa” De fem cykelsemestrar under påsklovet och träffar den bortskämde rikisungen Richard. Dick blir kidnappad, kidnapparna tror att han är Richard, och tar honom till ett hus där han vaktas av en puckelryggig man. Barnen hittar en förrymd fånge i ett lönnrum. ”Fem går i fällan” Barnen möter den lilla trashanken Jo, som är hemskt lik George. Någon gör inbrott i Quentins arbetsrum, och sen blir George och Timmy kidnappade. Telefontrådarna kapas! George är inlåst i ett hus vid havet, men barnen kommer förstås dit genom grottor. ”Fem på fotvandring” Barnen fotvandrar på en hed där det finns ett fängelse, och en fånge rymmer just när de Fem passerar. I sjön Gloomy Water (!) finns tjuvgods dumpat, en säck med juveler. En långhårig skummis dyker upp i sällskap med en ”vulgär” kvinna i turban och långbyxor. ”Fem befriar en fånge” Barnen bor i gamla husvagnar vid en borg, och ryker ihop med tivoliartister som slår läger på samma ställe. Men trashanken Jo dyker upp och medlar. Två vetenskapsmän har försvunnit, den ena visar sig vara inlåst i borgen. En pytonorm ställer till rabalder. ”Fem följer ett spår” Timmy måste ha en pappkrage och blir så utskrattad att George blir rasande. Hon ger sig ut och campar. De andra barnen ansluter. I närheten ägnar sig en konstig pojke åt arkeologiska utgrävningar, men skurkar letar också efter stulna blåkopior i en tunnel. ”Fem reser till havet” Barnen åker till Cornwall, och möter bonden Penruthlan som är obegriplig utan sina löständer. Skådespelartruppen Barnies anländer med den roliga hästen Clopper. Herdepojken Yan visar vrakplundrarnas väg, givetvis en tunnel. Barnen upptäcker knarksmuggling! ”Fem och kidnapparna” Farbror Quentin försöker stoppa klimatkrisen (redan 1955) tillsammans med två andra forskare, men skummisar försöker kidnappa den enas dotter som förkläs till pojke (!). Varpå George blir kidnappad för att skurkarna råkar ta fel, och göms på ett tivoli. ”Fem befriar flygarna” Barnen campar vid en gård där pojkarna har en klasskompis, Toby. I närheten finns en fjärilsfarm och ett flygfält där Tobys kusin Jeff är pilot. Två flygplan försvinner med Jeff och hans bästis, som anklagas för förräderi! De är förstås gömda i en tunnel. ”Fem på Mystiska heden” George och Anne är på ridskola, där George hatar Henry, som egentligen heter Henrietta men också vill vara pojke precis som George. Pojkarna ansluter, och alla campar på heden där synnerligen vresiga romer också slagit läger. De visar sig smuggla förfalskade sedlar. ”Fem i fara” Barnen åker till Wales för att kurera en vinterförkylning med frisk luft. I närheten finns gården Old Towers där det skimrar mystiskt om nätterna, och en glödande dimma syns över berget. Det pågår brytning av metall, ”till bomber att döda människor med!” ”Fem gör ett fynd” Barnen inackorderas på en gård i Dorset över sommaren, för gården behöver inkomster. Där finns ”de båda Harryarna”, tvillingarna Henry och Harriet som ser exakt likadana ut. En dum amerikan vill lura de fattiga bönderna på ovärderliga arkeologiska fynd. ”Fem och sjörövarskatten” Barnen, pojken Tinker och hans apa Ofog flyttar till en fyr för att inte vara i vägen för Quentin och hans kompis, professor Hayling. Gamle Jeremia berättar om vrakplundraren Bill Ettöra vars skatt aldrig hittats i grottorna, som råkar leda till fyren. ”Fem löser en gåta” Barnen flyttar till en liten stuga som sällskap åt Wilfrid, som är vän med alla djur. När de är ute och ror driver de omedelbart i land på Viskningarnas ö, vilket sägs vara livsfarligt. De hittar en underjordisk skattkammare, men det är de ju inte ensamma om. ”Fem tillsammans igen” Barnen campar utanför professor Haylings hus och umgås med Tappers kringresande cirkus. Alla är trevliga utom trollkarlen mr Wooh som är alldeles för intresserad av professor Haylings experiment. Mystiskt inbrott i Haylings torn, trots att dörrarna är låsta. Visa mer

Nu, när jag läser om hela serien och börjar anteckna vad de faktiskt äter, är det överraskande vanlig mat. Det är inget överdåd, utan barnen får oftast tindra av förtjusning över tomater, kokta ägg och sardiner. I bästa fall får de smörgåsar, glass och sockerdricka. Då och då, men inte ens i varje bok, dyker det upp syltbakelser och fruktkakor.

Ändå minns man maten för en slags magisk stämning, men det handlar snarast om Enid Blytons förmåga att ladda vartenda ynka kex med njutning. Måltiderna är glädjestunder, när alla är utmattade, vanvettigt hungriga och äntligen får äta.

Det är en gammal tradition att handskas vårdslöst med masslitteratur.

Hela serien gavs ut igen på svenska med början 2004, och då hade man moderniserat en del och helt enkelt strukit sånt som förmodligen uppfattades som onödigt omständligt. Det gjorde mig rasande, för en del av charmen var ju just det obegripliga i en engelsk värld där väldigt lite var realistiskt. I den nya svenska utgåvan var maten reducerad till ”smörgåsar” och vid något tillfälle till och med spagetti och köttfärssås!

Det är en gammal tradition att handskas vårdslöst med masslitteratur, och särskilt med barnböcker, om de som innehar rättigheterna tillåter. Huvudsaken är att det säljer, och då får man ändra det som verkar oväsentligt. Ofta är ju böckernas lockelse obegriplig för utgivarna, som enbart ser dem som en inkomstkälla.

Då, 2004, hade den svenska utgåvan också ändrat en del repliker för att böckerna skulle vara anpassade för en svensk marknad. Georges heta längtan efter att vara pojke kompenserades exempelvis av en ny förnumstighet hos Anne, som ständigt stack fram sin beskäftiga lilla näsa och sa att flickor minsann också kunde en massa. Det gjorde hon aldrig förr.

Masslitteraturens förbannelse är att de som ger ut den inbillar sig att den låga litterära verkshöjden gör att man kan ändra på nästan vad som helst utan att det gör något. Så är det inte: Enid Blyton var fruktansvärt bra på det hon gjorde, och ingen annan kan göra det på samma sätt.

Hon skrev helt orealistiskt, trots den förmenta realismen. Barnen blev sällan rädda, även om de för det mesta var ute och campade utan vuxna. En osannolik situation, givetvis, när Julian, som är äldst, bara är tolv år i första boken. George och Dick är elva, Anne är tio. Ändå får de tillbringa en helg ensamma på ön, vilket man kan misstänka att barn inte skulle ha fått ens på den tiden. Men som alla barnboksförfattare vet måste man trolla bort de vuxna om det ska hända något spännande.

Som tur är anser faster Fanny att Julian är så förståndig att han kan se efter de andra. Och så har barnen alltid med sig hunden Timmy, som står för råstyrkan och tryggheten. Ständigt väluppfostrad, ständigt med ett vakande öga över barnen och ständigt beredd att bita skurkar i benen. Oftast räcker det med att han morrar hotfullt, så hoppar alla skurkar högt och håller sig borta. Ibland får Timmy ogilla någon redan i början av boken, för att läsaren ska förstå att det är en blivande skurk.

Ni är just såna barn som vi behöver här i landet – käcka, förståndiga, pålitliga ungdomar, som använder hjärnan och aldrig ger tappt.

Femböckerna har ofta anklagats för rasism, sexism, främlingsfientlighet och allt möjligt annat. Och med rätta: de fyra barnen flänger beskäftigt runt i södra England och föraktar de smutsiga, hånar de svaga, äcklas av långhåriga pojkar och beskärmar sig över alla som inte lever som de själva.

Ändå ser jag något annat där också, för de Fem är inte enbart nedlåtande. Tvärtom understryker de noga vikten av att vara hövlig och artig – och nyfiken! – mot alla människor, oavsett samhällsklass. Det här är en tid när folkhälsoarbetet utvecklades, när tuberkulos och bristsjukdomar skulle bekämpas. De Fem lever i en värld när man försökte utplåna smuts, fattigdom och analfabetism; det var inte kulturskillnader och individens fria val om man levde i misär. Alla skulle hjälpas åt, och barnen var framtiden. Som överkonstapeln säger i ”Fem på fotvandring”: ”Ni är just såna barn som vi behöver här i landet – käcka, förståndiga, pålitliga ungdomar, som använder hjärnan och aldrig ger tappt.”

”Fem söker en skatt”. Foto: Alexander Mahmoud

Enid Blyton själv vet inte alltid vilken fot hon ska stå på. Å ena sidan finns det skumma typer som bor i husvagnar och lever ett kringflackande liv, och de har intressant nog ofta lockigt, ostyrigt hår. Men det har ju George också? Och när barnen stöter på den smutsiga, amoraliska cirkusflickan Jo i ”Fem går i fällan” är hon så lik George att de blir förväxlade.

Det där återkommer, gång på gång. Enid Blyton poängterar vikten av att vara renlig, väluppfostrad och förståndig – och låter George vara raka motsatsen. De andra barnen retas ganska elakt med henne på ett sätt jag aldrig lade märke till som barn, och ändå är George envist modigare än de flesta, rakryggad, ärlig och obrottsligt lojal.

Det bubblar ett litet uppror under ytan i alla Femböckerna.

Mest är hon för all del lojal med hunden Timmy, som Blyton gång på gång beskriver som en byracka, och mycket starkare, klokare och mer omdömesgill än alla rasrena hundar i världen. Andra hundar är i bästa fall roliga, i värsta fall bara oskäliga djur som är nyttiga på lantgårdar. Timmy är en personlighet.

Det bubblar ett litet uppror under ytan i alla Femböckerna, en obetvinglig lust att få vara sig själv och betraktas utan fördomar oavsett vad man förväntades vara på fyrtiotalet. Med vår tids glasögon är det lätt att mota in George i en identitetspolitisk fålla, men styrkan i porträttet av henne är just att det inte begränsas. Vi har alla en rasande, känslostark George inom oss.

Femgänget som brittisk ­tv-serie från 1995–1997. Foto: Cavan Pawson/Evening Standard/TT

Enid Blyton själv beskrivs ofta som en dålig mamma, ett öde som drabbar många kvinnliga barnboksförfattare. Hennes yngre dotter skrev en hatisk självbiografi, den äldre tycks ha haft en lyckligare barndom.

Enid Blyton skrev. Och skrev. Och skrev. Tusentals noveller, hundratals böcker, i olika serier och med huvudpersoner som stundtals var förvillande lika varandra. Hon funderade inte ut intriger i förväg utan satte sig bara med skrivmaskinen i knät och skrev från morgon till kväll. Som om hon gick till kontoret och jobbade från åtta till fem, med avbrott för lunch.

Böckerna blev alldeles för lika, säger hennes belackare, men själv blir jag rätt imponerad av hennes förmåga att variera sig. Jodå, det förekommer ett oproportionellt antal gamla övergivna borgar i hennes böcker, och vindlande tunnlar, lönngångar och grottor finns med i nästan varenda bok. Men Blyton berättar varje gång som om det vore den första, i en magisk lekvärld där upprepningen är en del av överenskommelsen med läsarna.

Som jag älskade Femböckerna som barn! Det blev ju aldrig farligt även om de Fem blev överfallna, kidnappade, eller irrade runt i tunnlar under havsbotten där vattnet sipprade in, eller i grottor där delar hade rasat in. De kunde till och med bli instängda över en natt nångång av elaka skurkar, men blev de rädda? Nej, de la sig och sov och vaknade och tänkte ut något nytt.

Det finns en okuvlig optimism, nyfikenhet och upptäckarglädje i Femböckerna som jag fortfarande faller handlöst för. Och de Fem passade både mig och många andra utmärkt, eftersom man inte behövde identifiera sig med en enskild huvudperson utan kunde känna igen sig i alla. De var som en gammaldags allegori där Förnuftet (Julian) måste arbeta sida vid sida med Förändringen (George) och ta hänsyn till Rädslan (Anne) och Påhittigheten (Dick). Raseriet (Timmy) måste vara väldresserat.

Det är en bra idé, det där med en grupp som huvudpersoner. Och gissa hur många deckarförfattare som har vuxit upp med Enid Blytons persongalleri. Varifrån tror ni alla moderna poliskollektiv kommer?