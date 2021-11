Ensamhet och utsatthet skapar mörkt sug i ”Knackningar”

Psykologisk thriller ”Knackningar” Regi: Frida Kempff Manus: Emma Broström. I rollerna: Cecilia Milocco, Ville Virtanen, Albin Grenholm, Krister Kern, Alexander Salzberger m fl. Längd: 1 tim 18 min (från 15 år). Språk: svenska. Biopremiär Visa mer

Några hastiga bilder ur Bergmans ”Persona”. Bibi Anderssons plågade röst på ljudbandet och en kort återblick på den emblematiska steniga stranden i hårt solljus... Så klipp till solkatter som leker över ett sovande ansikte. Så inleds Frida Kempffs långfilmsdebut ”Knackningar”, som äntligen får svensk biopremiär efter en lång festivalrunda under året som gått med start på Sundance-festivalen för knappt ett år sedan.

Det är modigt och kanske lite dumdristigt att så tidigt i handlingen åkalla en mästare. Men det är ett skickligt grepp för att få oss tittare att skärpa blicken. Kvinna som vaknar är den sorgdrabbade Molly (Cecilia Milocco). Hon försöker sakta men säkert lära sig leva igen efter en traumatisk händelse vid ett hav. När vi möter Molly i helfigur håller hon på at lämna den institution där hon vårdats under en längre tid och flyttar trevande in i en anonym lägenhet högst upp i ett höghus utanför en stad.

Det börjar inte bra. Någon har klottrat ”hjelp” i hissen. Hur hon än försöker tränga undan minnena av sin stora förlust har hon svårt att hitta ro eller ork att packa upp kartonger. Hon köper krukväxter och frukt, men har svårt att spela normal. Hennes läkare ringer och förhör sig om hur hon har det. Hon ljuger och säger att allt är bra.

Så börjar knackningarna. Kan det vara från våningen ovanför? När hon hör sig för med grannarna, alla avvisande män, får hon inget gehör för sina frågor. Ett relationsbråk ute på gården accentuerar Mollys oro för att någon far illa och söker kontakt. Men ingen annan tycks höra knackningarna eller vill undersöka om Mollys demoner kanske är...verkliga. Inte polisen. Inte 112.

Historier om psykiskt instabila, ohörda kvinnor i hem som skrämmer dem, är knappast ovanlighet i inom skräck- eller thrillergenrerna. Här finns ”Gasljus”, ”Rosemary's baby” och så vidare in i vår tid. Frida Kempffs film, som bygger på en novell av Johan Theorin, bryter kanske inte heller någon ny mark men lyckas ändå koppla ett järngrepp utan att för den sakens skull excellera i några direkt överraskande skräckeffekter – snarare tvärtom. Men det är en film som ändå effektivt lyckas skapa ett mäktigt, mörkt sug med sin dödliga cocktail av ensamhet, kvinnlig utsatthet, hjärnspöken och förtärande skuldkänslor.

Milocco, mest känd för Ruben Östlunds film ”De ofrivilliga” från 2008, gör storverk i den enda stora rollen. En helt suverän närvarokänsla. Hon får Mollys skörhet att känns in på bara huden. Lika skickligt gestaltar hon sin rollfigurs sviktande verklighetsuppfattning och hennes ångest över att inte räcka till som liksom får fortplanta sig genom hela den visuellt kongeniala filmen. Det riktigt skrämmande och spännande med ”Knackningar” är hur den hela tiden spelar med Mollys flytande självbild och hur den återkommande osäkrar sig själv. I det beige-bruna halvdunklet i Mollys lägenhet tycks allt och inget vara sant.

Kempff är kanske inte någon Ingmar Bergman men ”Knackningar” är i alla den mest lyckade svenska filmen i den här svåra genren psykologisk thriller på mycket länge.

Se mer. Tre kortfilmer och dokumentärer av Frida Kempff: ”Mickey badar” (2011), ”Vinterboj” (2015) och ”Älskade unge” (2016).

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.