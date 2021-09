Entusiastiskt mottagande av Abbas nya låtar

Att Sveriges största musikexport genom tiderna släpper ett helt nytt album efter 40 år överraskade musikvärlden på torsdagskvällen, såväl i Sverige som utomlands. Recensenter världen över var inte sena med att kasta sig över de två nya låtarna som släpptes från det svenska popundret.

De brittiska medierna tycks rörande överens om att comebacken är en värdig sådan, och att det klassiska soundet träffar helt rätt. The Independent, The Times och The Daily Mail är samstämmiga i sina höga betyg. Den mest entusiastiska hyllningen kommer från The Guardians Jude Rogers, som berättar om en livslång kärlek till det svenska popbandet. Hon erkänner dock att även om hon personligen älskar låtarna, som får fyra respektive fem stjärnor, så kommer de inte vinna över några Abba-skeptiker. Eller som hon själv uttrycker det: ”Om du alltid varit immun mot Abbas charm, så kommer de här låtarna inte få ditt hjärta att smälta”.

https://twitter.com/guardianculture/status/1433516339109367828

Australiska The Sydney Morning Herald delar också ut en fyra till låtarna, och skriver att Abbas nya musik kanske inte kommer att rädda världen, men att de sannerligen är uppfriskande i en tid när hela världen smärtar.

Även Jyllands-Postens recensent Kasper Schütt-Jensen stämmer in i hyllningskören. Han tycker att de nya låtarna håller måttet, och är lättad över att de inte anpassar sig och försöker att låta som ett band från 2021. Han menar också att ”pophantverket är i sin ordning”.

Kanske är norska Verldens Gang just sådana Abbaskeptiker som åsyftas i The Guardian, för de är inte alls lika imponerade av det klassiska soundet. Där skriver recensenten att även om allt inte var bättre förr, så var i alla fall Abba det. Låtarna får en trea i samlat betyg. ”Don’t shut me down” väger upp för ”I still have faith in you” som blir nästintill sågad och jämförd med att lukta malkulor.

https://twitter.com/vgnett/status/1433508858320859143

”Don't shut me down” tycks vara den låt som tagits emot bäst. Utom möjligen i Expressen där den får en trea, och ”I still have faith in you” istället får en fyra.

Allt som allt tycks världen glad över att Abba är tillbaka.

Så strömmas Abba på Spotify Länderna som strömmar mest USA Storbritannien Tyskland Nederländerna Kanada Sverige Mexiko Mest spelade låtarna 1. ”Dancing queen” 2. ”Gimme! Gimme! Gimme! (A man after midnight)” 3. ”Mamma mia” 4. ”The winner takes it all” 5. ”Take a chance on me” 6. ”Super trouper” 7. ”Waterloo” 8. ”Lay all your love on me” 9. ”Chiquitita” 10. ”SOS” De som strömmar mest... ... är personer i åldrarna 18–24, trots att Abba inte varit aktiva sedan 1981. Och de strömmande ynglingarna blir allt fler – lyssnandet har ökat med 50 procent sedan 2014. Källa: Spotify Visa mer

