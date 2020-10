Erik Åsard: Därför kan Donald Trump inte ta död på ”den amerikanska drömmen”

Alla nationer håller sig med en uppsättning myter eller berättelser, som de vill att omvärlden ska förknippa dem med. USA:s ledande myt är ”den amerikanska drömmen”, vars innebörd har skiftat genom åren. Vem som myntade frasen är okänt, men den som först använde den systematiskt i skrift var den i dag tämligen bortglömde författaren James Truslow Adams (1878–1948). I en bok utgiven 1931, ”The epic of America”, gjorde han flitigt bruk av ”dröm”-berättelsen. Idén om att skapa ett rikare och mer fullödigt liv för alla medborgare, förkroppsligad i självständighetsförklaringens bevingade ord om ”life, liberty and the pursuit of happiness”, såg Adams som USA:s tyngsta idépolitiska bidrag till världen.

Den vanligaste tolkningen av drömmen är idén om upward mobility eller socialt avancemang, att varje medborgare oavsett bakgrund kan nå materiell framgång om man bara anstränger sig och träget arbetar för att nå dit. Men det finns fler varianter. Martin Luther King betonade starkt behovet av ekonomisk och social jämlikhet, en dröm som har närts av reformister från kväkarna till Bernie Sanders. Dess motsats är drömmen om personligt självförverkligande, att nå framgång för egen del, en gammal dröm som fick nytt liv i början av 2000-talet i takt med medievärldens omvandling.

Drömmen om materiella framsteg kan ses som ett slags mainstream-version, en idé om det goda livet som flertalet medborgare oavsett politisk tillhörighet kan omfamna. Den utopiska drömmen om jämlikhet brukar omhuldas av vänstern, medan den individualistiska om personligt självförverkligande i första hand torde locka konservativa. Det är denna mångtydighet som förklarar mytens beständighet. Genom sin tänjbara form har människor från olika politiska läger kunnat fylla den med önskat innehåll.

Den amerikanska drömmen hade sin glansperiod under decennierna efter andra världskriget

Den amerikanska drömmen hade sin glansperiod under decennierna efter andra världskriget. Med en ekonomi som gick på högvarv och en ständigt stigande levnadsstandard framstod idén länge som lockande, särskilt när den ställdes mot de gråmelerade diktaturerna i Sovjetunionen och dess lydstater. Från mitten av 1960-talet och framåt skedde en gradvis förändring som gjorde att föreställningen om en gemensam nationell dröm alltmer ifrågasattes. Bakgrunden var kriget i Sydostasien och framväxten av en rad samhällskritiska rörelser som slogs för kvinnornas, de svartas och de sexuella minoriteternas rättigheter. Baksidan av det amerikanska experimentet lyftes fram – slaveriet, diskrimineringen, sexismen, fattigdomen, krigen, imperialismen. I en era då det blev viktigare att betona olikheter än likheter fick hela idén om en enhetlig dröm något musealt över sig.

Barack Obama gick mot strömmen när han i sitt genombrottstal på partikonventet 2004 vidhöll tanken på att USA var en enad nation utan oöverstigliga motsättningar. En vacker men naiv förhoppning, skulle det visa sig. När Trump annonserade sin kandidatur fastslog han tvärtom att ”den amerikanska drömmen är död”, en dom som följdes upp i installationstalet 2017 då han beskrev tillståndet i nationen med det brutala uttrycket ”American carnage”, ett ”blodbad”. Hans ord är nästan uteslutande avsedda att brännmärka och skuldbelägga, inte att inspirera eller ingjuta hopp.

Frågan är hur det står till med drömmen i ett land som under loppet av två decennier genomlevt upprepade krig och kriser och dessutom snart fyra år med Donald Trump. I en gallupmätning från juli 2019 tillfrågades ett representativt urval om de tror att de kan uppnå den amerikanska drömmen under sin livstid, förutsatt att de ”arbetar hårt och följer reglerna”. 70 procent av de tillfrågade svarade ja och 29 procent nej. En klar majoritet såg alltså drömmen som nåbar för egen del. Men antalet pessimister har ökat sedan den förra mätningen 2009, och åsikterna skiljer sig avsevärt bland olika medborgargrupper.

Mest pessimistiska är kvinnor i intervallet 18–49 år, där 58 procent besvarade frågan jakande och hela 42 procent nekande. Det överensstämmer med en undersökning från januari 2019, som visade att endast 46 procent av de amerikanska kvinnorna är nöjda med hur de behandlas i dagens USA. I motsvarande mätningar 2002 och 2016 var siffrorna avsevärt högre – 69 respektive 61 procent. Man kan anta att Trump och metoorörelsen inverkat menligt på dessa siffror.

Trumps presidentur och coronapandemin har ställt den amerikanska drömmen inför en utmaning som den inte varit utsatt för på årtionden

Om man går från människors subjektiva åsikter till den faktiska verkligheten blir bilden än mörkare. Trumps presidentur och coronapandemin har ställt den amerikanska drömmen inför en utmaning som den inte varit utsatt för på årtionden. Hans retorik syftar till att exkludera oönskade människor, och det är inte förvånande att det skett en kraftig ökning av antalet hatbrott under senare år. Hans praktiska politik har dessutom bidragit till att vidga inkomst- och klassklyftorna. Skattereformen 2017 såldes med argumentet att den särskilt skulle gynna den breda medelklassen. Utfallet blev i stället att företagen och de rika fick enorma skattesänkningar medan endast småsmulor hamnade i vanliga inkomsttagares fickor.

Inkomstklyftan reducerades visserligen temporärt som ett resultat av den djupa recessionen 2008–2009, men därefter har utvecklingen gått i rakt motsatt riktning. År 2018 tog de 20 procent av hushållen med de högsta årsinkomsterna (130.000 dollar eller mer) in 52 procent av alla inkomster i USA, mer än de övriga fyra femtedelarna tillsammans. Det är en ökning med nio procentenheter sedan 1968. De fem procenten i toppen av inkomstpyramiden (med årsinkomster på minst 249.000 dollar) ökade mellan 1968 och 2018 sin andel från 16 till 23 procent.

Inkomstgapet mellan vita och svarta medborgare är fortfarande stort. Skillnaden i medelinkomst för vita respektive svarta hushåll ökade från cirka 23.800 dollar 1970 till omkring 33.000 dollar 2018 (mätt i 2018 års penningvärde). Medelklassen, som alla retoriskt värnar om, har det allt kämpigare. Andelen vuxna amerikaner som lever i medelklasshushåll har sjunkit från 61 procent 1971 till 51 procent 2019. Ojämlikheten i inkomster är därmed större i USA än i något av de övriga länderna i G7-gruppen.

Ekonomen Raj Chetty har studerat ett stort siffermaterial som visar hur det gått för de cirka 20 miljoner amerikanska barn som föddes i början av 1980-talet. Under 1940- och 50-talen fick nästan alla barn som vuxna en högre levnadsstandard än vad deras föräldrar hade. Men för barn födda 1980 och framåt var andelen endast 50 procent. De har alltså betydligt sämre möjligheter än tidigare generationer att klättra uppåt på samhällsstegen.

Framför allt oroas de av den försämrade sociala rörligheten, en långsiktig trend som gör att själva fundamentet för den amerikanska drömmen riskerar att undermineras

Orsakerna till den växande ojämlikheten är flera. Lönerna för medelinkomsttagare har enligt Chetty legat stilla under de senaste 30 åren. I stället har det mesta av det ökade välståndet i samhället gått till de allra rikaste. Människors födelseplats, utbildningsnivå och hudfärg spelar också en stor roll. Den som föds och växer upp i ett fattigt bostadsområde har enligt hans data små chanser att lyckas i livet. Den som dessutom är svart har än mindre möjligheter, men löper desto större risk att hamna i brottsregistret. Skillnaderna syns inte bara mellan olika regioner utan även inom enskilda städer. Nästan varenda stad i USA har stora klyftor mellan bostadsområden med hög levnadsstandard, där mobiliteten kan jämföras med den i Kanada och Skandinavien, och sådana där människor sitter fast i arbetslöshet, missbruk och bidragsberoende.

Raj Chetty och andra seriösa forskare är inte bara bekymrade över Trumperans praktiska politik, eller över de ännu oöverskådliga effekterna av coronapandemin och den djupa ekonomiska krisen. Framför allt oroas de av den försämrade sociala rörligheten, en långsiktig trend som gör att själva fundamentet för den amerikanska drömmen riskerar att undermineras.

Klassklyftorna är synliga även i människors hälsa, välbefinnande och förväntade livslängd. Sedan 2010 har medellivslängden i USA sjunkit bland medborgare i gemen, oavsett deras etnicitet eller var de är bosatta. Många av de avlidna är i medelåldern och har främst dött till följd av alkoholskador, drogmissbruk och självmord. Utvecklingen lär förstärkas av pandemin och går på tvärs med den i många andra industriländer.

Klassklyftorna är synliga även i människors hälsa, välbefinnande och förväntade livslängd

En starkt bidragande orsak till den ökade dödligheten är överdoseringen av receptbelagda smärtstillande preparat, så kallade opioider. Problemet började uppmärksammats i slutet av 1990-talet, då läkemedelsjätten Purdue Pharma lanserade ett kraftfullt smärtlindrande botemedel som blev en försäljningssuccé. I en senare våg sköt användningen av fentanyl i höjden, en syntetisk drog som om den blandas med andra opioider kan få dödliga följder. Journalisten Jonas Cullberg skriver i boken ”En amerikansk epidemi” att över 400.000 amerikaner har dött av överdoser sedan millennieskiftet, vilket gör farsoten till den vanligaste dödsorsaken för människor under 55 år. Den skördar varje år fler offer än till och med bilolyckor och vapenvåld. De högsta dödstalen återfinns i regioner som med stor majoritet röstade på Trump 2016.

Jag tror inte att Donald Trump på egen hand kan lyckas ta död på medborgarnas dröm om ett bättre liv, ens om han skulle tillfriskna och bli omvald. Djupt i amerikanernas sinne ligger hoppet om en vändning, om att nästa val ska resultera i att deras kandidater går segrande fram och ställer allt till rätta. Men för åtskilliga av dem skulle fyra år till med Trump innebära att drömmen förvandlades till en nattsvart mardröm.