Erik Åsard: Dråpslag mot välfärdspaketet kan sätta stopp för Joe Biden 2024

Joe Biden hade stora ambitioner när han tillträdde som president. Lagstiftningsagendan gick ut på att ”go fast and be bold”, att vara snabb och djärv som Franklin D Roosevelt under trettiotalskrisen och Lyndon B Johnson efter John F Kennedys död. Efter alla år som senator var Biden medveten om hur avgörande det är för en nyvald president att få igenom sina förslag så fort det bara går. Kongressens lagstiftningsprocess är trög och ger minoriteten stora möjligheter att sinka och sänka viktiga initiativ. Det gäller särskilt om presidentens parti är splittrat som nu och har en lövtunn majoritet i de båda husen.

Under det första dryga halvåret 2021 gick det hyggligt. Det stora ekonomiska stimulanspaketet röstades igenom liksom infrastrukturplanen, pandemin och motståndarnas omedgörlighet till trots. Men det är i det gigantiska klimat- och välfärdspaketet ”Build Back Better” som merparten av Bidens tunga vallöften återfinns – omfattande investeringar i elbilar och alternativa energikällor, förstärkt sjukförsäkring och billigare läkemedel, allmän förskola, subventionerad barnomsorg, betald föräldraledighet och mycket annat. När den konservativa West Virginia-demokraten Joe Manchin sade nej till lagförslaget innebar det ett dråpslag mot Bidens agenda.

Det kan framstå som märkligt att en enskild senator kan ha så stor makt. Men med ett jämnt läge i kongressen (50-50 i senaten) kan avgörandet hänga på en ledamots röst. Detta är långt ifrån första gången som en bångstyrig senator sätter krokben för sin president i en avgörande fråga. Republikanen John McCain retade ofta gallfeber på Donald Trump och kollegerna, särskilt när han 2017 röstade emot partiets förslag att avskaffa sjukvårdslagen Obamacare.

När Bill Clinton försökte få kongressen att anta en stor sjukvårdsreform 1993 hade Demokraterna en bekväm majoritet i båda husen (57-43 i senaten). Men det krävs 60 röster för att ett förslag ska kunna tas upp till omröstning i senaten, och för att runda filibusterregeln ville Clinton göra reformen till en del av budgetpropositionen, som kan antas med enkel majoritet.

Även då ställde en senator från West Virginia till det. Ärendet bereddes i budgetutskottet, som styrdes med fast hand av demokraten Robert Byrd. Denne vägrade blankt att baka in reformen i budgetförslaget. Gällande regler skulle följas, punkt slut. Clinton försökte lika ihärdigt som Biden i fallet Joe Manchin övertala den trilskande senatorn att ändra sig, men förgäves. Det ledde till att reformen havererade och bidrog till att Republikanerna kunde vinna en storseger i kongressvalet 1994.

Under valkampanjen 2020 talade Biden om sig själv som ”en övergångskandidat”, en som var beredd att ta vid efter de katastrofala åren med Trump och bereda vägen för en ny generation inom partiet att överta makten och ansvaret. Det talet tystnade så fort han hade vunnit valet. Hans talesperson har förklarat att Bidens avsikt är att kandidera igen 2024, men vad ska hon säga när frågan ställs? Ett motsatt besked skulle göra honom till en lame duck i förtid.

Oppositionspartiet vinner nästan alltid platser i mellanårsvalen, och om inte Demokraterna lyckas få igenom några av Bidens reformer nästa år lär vi få se en ny kongressmajoritet tillträda i januari 2023. Om så sker kommer framtidens historiker att jämföra Biden inte med presidenterna som omdanade landet utan med dem som bara fick en mandatperiod.

Fast Clinton blev å andra sidan omvald 1996 …

