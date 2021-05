Erik Åsard: Han kan bli USA:s nästa president – med hjälp av en rasistisk konspirationsteori

Kort innan Brenton Tarrant massakrerade 51 människor i Christchurch på Nya Zeeland 2019, lade han ut ett hatfyllt manifest på nätet med rubriken ”The great replacement”. Inspirerad av Anders Behring Breivik och andra terrorister beskrev han en framtid där muslimer och mörkhyade minoriteter gradvis ersätter (replace) den renrasiga vita befolkningen i västvärlden, en utveckling han med alla medel ville motverka. I dag finns ”ersättningsteorin” på alla kontinenter och i de flesta länder, odlad främst i högerextrema kretsar.

Idén om att det pågår ett lömskt befolkningsutbyte gjordes allmänt känd av fransmannen Renaud Camus, som i boken ”Le grand remplacement” (2011) hävdade att icke-vita immigranter är på väg att nå majoritetsstatus och förvisa européerna till patetiska bifigurer. Föreställningen om de hotfulla vilda horderna som snart tar över är urgammal, men Camus gav den en nyformulering som inspirerat antisemiter och högerextremister överallt. I teorin ingår en konspirativt baserad övertygelse om att utvecklingen i hemlighet påskyndas av samhällets eliter – politiker, företagare, opinionsbildare och andra makthavare vilka anses eftersträva världsherravälde.

Även om teorin är transnationell till sin natur är det ingen tillfällighet att den har fått störst genomslag i USA. Flera av de många masskjutningarna under senare år har utförts av vita nationalister som avskyr judar, muslimer och invandrare. Den man som dödade 23 personer i El Paso 2019 förklarade i sitt manifest att attacken nödvändiggjordes av ”de spansktalandes invasion av Texas”. De nazister som marscherade i Charlottesville 2017 gav luft åt samma idé när de skanderade ”You will not replace us” och ”Jews will not replace us”, en referens till George Soros och andra judiska finansmän som utpekas som projektets huvudkonspiratörer.

På bästa sändningstid och inför miljontals tittare förnekar han varje kväll att det skulle finnas någon rasism i USA (utom mot de vita)

Det alarmerande är att dessa rasistiska idéer i dag har fått fäste inom själva det republikanska partiet. Hela den offensiv som partiet nu bedriver för att göra det svårare för minoriteter att rösta bygger på en rädsla att ”de andra”, de okvalificerade och ovärdiga, ska överta makten från de rättmätiga härskarna. Kongressledamöter som Ron Johnson, Matt Gaetz, Jim Jordan med flera använder reflexmässigt replacement-ordet i debatter och intervjuer. Att det har blivit så beror inte enbart på Donald Trump, men det går inte att komma ifrån att han genom sitt invandrarhat legitimerat retoriken och entusiasmerat allsköns extremister och vit makt-förespråkare. Så måste man förstå den starka ökningen av antalet hatbrott och den våldsamma stormningen av Kapitolium i januari.

Konspirationsteorin om ”det stora utbytet” är enormt populär i sociala medier, och inte bara där. I Fox News predikar kanalens stora stjärna Tucker Carlson samma evangelium. På bästa sändningstid och inför miljontals tittare förnekar han varje kväll att det skulle finnas någon rasism i USA (utom mot de vita), varnar för att farliga invandrare ersätter den anglosaxiska befolkningen och drömmer sig tillbaka till det okomplicerade idealland som fanns då han själv växte upp (ett patriarkalt och starkt segregerat samhälle visserligen, men låt oss glömma det).

Jag skulle inte bli förvånad om Tucker Carlson tonar fram som ett tungt namn när Republikanerna ska nominera sin presidentkandidat inför valen 2024 eller 2028. Partiet älskar sina mediekändisar, och vem kan vara bättre lämpad att framdeles artikulera trumpismens bigotta budskap än denne yngre och mer verserade version av läromästaren?

