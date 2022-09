Erik Åsard: Nazismens banala ondska var inte så banal som Hannah Arendt trodde

Den som skriver om Adolf Eichmann hamnar förr eller senare i polemik med Hannah Arendt. Hennes bok ”Eichmann in Jerusalem”, på svenska ”Den banala ondskan”, utkom första gången 1963 och är den i särklass mest berömda och lästa om fallet. Minnena av rättegången mot SS-officeren må ha bleknat, men Arendts kontroversiella beskrivning av den lever kvar och har satt sin prägel på omvärldens bild av processen liksom av Förintelsen i stort.

Hannah Arendt föddes 1906 i en välsituerad tysk-judisk familj. Hon var enda barnet och växte upp i en sekulär hemmiljö, där ordet ”jude” sällan nämndes. Efter att ha avlagt en doktorsexamen i filosofi upplevde hon hur antisemitismens hydra spred sig efter Hitlers maktövertagande och flydde till Paris för att senare, efter Tysklands invasion av Frankrike 1940, ta sig vidare till USA.

I likhet med åtskilliga europeiska akademiker på flykt bosatte hon sig i New York, vars vitala intellektuella miljö hon fann sig väl till rätta i. Där skrev hon många av sina välkända artiklar och böcker om teman som våld, revolutioner, makt och ondska. Genombrottet kom 1951, då hon publicerade ”The Origins of totalitarianism”, en omfattande studie av 1900-talets två dominerande totalitära ideologier, nazismen och stalinismen. I den utvecklade hon en teori om en ny form av totalitärt styre, där en omnipotent statsmakt fullständigt dominerar över individerna och samhället. Med den tolkningsramen i sinnet for hon våren 1961 till Jerusalem för att följa rättegången mot Eichmann.

De som bevakade processen fick intrycket att Eichmann var helt ”normal”, en resonabel och tillmötesgående person som sällan eller aldrig visade några känslor. Han framstod inte som något monster, och hans försäkringar att han själv aldrig hade dödat någon och mått illa av vad han sett i förintelselägren förstärkte intrycket. Det var denna bild som Arendt fann trovärdig och vidarebefordrade till en stor läsekrets, först i en serie artiklar i tidskriften The New Yorker och senare i bokform.

Utgående från sin tes om totalitarismen såg Arendt framför sig en ordinär ämbetsman i den totalitära statens tjänst, en skrivbordsmänniska som inte var särskilt klyftig och inte heller motiverad av ideologi eller extrem antisemitism. Han gjorde helt enkelt vad han blev tillsagd att göra, och förstod aldrig konsekvenserna av sina handlingar. För detta myntade hon begreppet ”ondskans banalitet” (the banality of evil), som blev mycket omdiskuterat och gjorde att hon kom i konflikt med åtskilliga judiska vänner och intellektuella.

Många av de kritiska reaktionerna har hängt samman med Arendts användning av ordet ”banal”. Naturligtvis såg hon inte Eichmanns och andra nazisters brott som ”banala”. Tvärtom menade hon att de var monstruösa och exempellösa. Värt att notera är också att hon försvarade kidnappningen i Argentina 1960 (någon annan möjlighet att ställa honom inför rätta fanns inte), rättegången och de judiska domarnas oväld. Hon avvisade argumentet att Israel inte rättsligt kunde pröva fallet eftersom nationen inte existerade när brottet begicks. Hon höll vidare Eichmann fullt ansvarig för hans brottsliga handlingar och instämde i dödsstraffet, även om hon invände mot delar av domstolens resonemang.

Det hindrar inte att hennes beskrivning av den åtalades karaktär var ensidig och på den avgörande punkten felaktig. Eichmann var förvisso en äregirig karriärist, men framför allt var han en förhärdad antisemit och nazist, driven av idéer om Tysklands och den germanska ”rasens” överlägsenhet. Om den uppfattningen fanns tidigt hos honom eller utvecklades allteftersom är sekundärt. ”Jag tror inte att han drevs av en speciell maktlystnad”, sade Arendt i ett radiosamtal 1964 med författaren Joachim Fest. Hon tonade ner ideologins betydelse och såg i stället Eichmann som ”en typisk funktionär”.

Men det är alltså en fatal felsyn. Av den dokumentation som i dag finns tillgänglig framgår att Eichmann formligen brann av iver att skicka judar och andra ”folkfiender” till förintelselägren. Att bortse från det ideologiska motivet gör det hart när omöjligt att förstå hans bevekelsegrunder och förklara hans handlingar. Varje gång han fick tillfälle att utöva personlig makt i städer som Berlin, Wien, Prag och Budapest använde han den för att trappa upp utrotningspolitiken. In i det sista drev han den linjen, även när bomberna regnade allt ymnigare över Berlin och högre befäl i panik beordrade att lägren skulle stängas och förstöras. Bevisen för detta är överväldigande, inte minst i de bandade intervjuer som en holländsk nazist gjorde med honom under exilåren i Argentina.

Arendts författarskap är omvittnat komplext och mångfacetterat. Det gäller även hennes bok om Eichmann, som fortfarande är läsvärd och har flera briljanta passager. Men det som slår en nutida läsare är dess motsägelser och tvivelaktiga slutsatser. Svagheterna har att göra med att hon utgick från en i förväg spikad tes och från ett alltför begränsat material. Arendt baserade sina omdömen på protokollen från polisförhören och på periodvisa observationer i rättegångssalen. Hon hade inte tillgång till de fullständiga utskrifterna från de argentinska intervjuerna eller till de många manus och utkast av skilda slag, som finns bevarade av Eichmanns hand. Enbart från fängelseperioden i Jerusalem efterlämnade han cirka 8 000 sidor, vilka röjer hans rabiata rasism. Om Arendt hade haft möjlighet att gå igenom hela källmaterialet skulle det rimligen ha satt spår i hennes bedömningar och konklusioner.

En som däremot har gått igenom hela detta voluminösa material och gjort en inträngande analys av det är filosofen och historikern Bettina Stangneth, verksam som skribent i Hamburg. Hennes prisbelönta bok ”Eichmann before Jerusalem” (2015) kan ses som en sentida respons till Arendt, som hon i mycket uppskattar men i sak grundligt gendriver. Stangneth har inte fokus på rättegången utan på Eichmanns förehavanden under den mindre uppmärksammade perioden 1945-1960, på vad han skrev och sade, vilka han mötte och de olika roller han spelade som i tur och ordning underlydande, officer, gärningsman, flykting och svarande inför domstol. Oavsett vilken roll han uppträdde i sökte han utnyttja den maximalt för egen vinning. För Eichmann tog kriget aldrig slut, skriver hon. Åratal efter att ha entledigats som SS-officer var ”den fanatiske nationalsocialisten ännu i aktiv tjänst”.

Bettina Stangneths genomgång av diskussionerna och källorna är föredömlig och kommer att vara en given referenspunkt för alla som framdeles intresserar sig för ämnet. Genom att sätta in Eichmann i en bredare kontext och använda sig av allt tillgängligt material kan hon ge en sannare bild av honom än vad andra författare hittills har förmått. Hon ger en reverens till Arendt för att noggrant ha studerat protokollen. Samtidigt menar hon att Arendt genom det begränsade synfältet gick i Eichmanns fälla – hon iakttog den polerade masken, den han omsorgsfullt visade upp under rättegången, men såg inte vad som dolde sig där bakom. Dessutom observerade hon honom under alldeles för kort tid. Tvärtemot det intryck man får av vissa av Arendts formuleringar – ”alla kunde se att denne man inte var något ’monster’”, ”ju längre man lyssnade på honom” och liknande – var hon frånvarande under stora delar av rättegången och missade flera av de viktigaste sessionerna med den åtalade.

Ändå rymmer idén om den banala ondskan en viktig insikt, som det finns all anledning att betona och hålla fast vid. Förintelsen skulle inte ha varit möjlig utan Hitler och hans närmaste, men inte heller utan de hundratusentals vanliga tyska och andra medborgare som deltog i den avskyvärda hanteringen. En del av dessa förövare var sociopater, men merparten av dem var det inte. De hade möjlighet att vägra lyda order, men gjorde det i flertalet fall inte. Det gäller i än högre grad för en privilegierad makthavare som Eichmann, som kunde ha sagt nej och bett om andra arbetsuppgifter, men som föredrog att med accelererande iver fortsätta slakten.

Historikern Christopher Browning visar i en lovordad studie hur en tysk polisbataljon i juli 1942 gick in i den polska byn Józefów och kallblodigt sköt ihjäl 1 500 av byns 1 800 judiska invånare, inklusive kvinnor, barn och åldringar. Bataljonen bestod inte av några yrkessoldater utan av ”Helt vanliga män”, som Brownings bok heter, tyskar som var för gamla för att tjänstgöra i den reguljära armén. Under det följande dryga året deltog de i avrättningen av 38 000 judar och såg till att ytterligare 45 000 skickades till Treblinka. Och de gjorde det av skäl som inte kunde ha varit mer alldagliga: stort grupptryck och simpel karriärism.

Det är den förståelsen av Förintelsens förövare som Browning tar fasta på i ”Den banala ondskan”: ”Arendt lät sig luras av Eichmanns strategi att framställa sig som en annan än den han egentligen var, delvis därför att det fanns så många andra förövare av det slag som han låtsades vara.” Filosofen Richard Bernstein har poängterat att det som än i dag är relevant i hennes nyckelbegrepp är insikten om ”att man inte måste vara ett monster för att kunna begå ohyggliga gärningar”. Arendt uttryckte en snarlik tanke i en essä publicerad 1945. Vi måste inse att ”nazisterna är människor som vi själva”, skrev hon och tillade: ”Mardrömmen är att de har visat, bevisat bortom allt tvivel, vad människan är kapabel till.”

Erik Åsard är professor emeritus i Nordamerikastudier, författare och debattör. Artikeln bygger på ett kapitel i hans nya bok ”Operation Eichmann. Jakten på Förintelsens organisatör” (Historiska Media).

