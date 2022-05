Erik Åsard: Ryssland plockar upp konspirationsteorier från Qanonfrälsta aktivister

Så fort en stormakt deltar i ett krig surrar cyberrymden av rykten och konspirationsteorier. Men inte alla krig bedöms på samma sätt. Ingen iddes tota ihop någon grandios teori om kriget mellan El Salvador och Honduras 1969, det som den polske reporterlegendaren Ryszard Kapuscinski döpte till ”fotbollskriget”. Konflikten gällde två småstater och avslutades efter en vecka. Men när Ryssland oprovocerat attackerade ett grannland som aktivt stöds av supermakten USA gick nätets marodörer i spinn och desinformationen flödade.

Flertalet rykten brukar snabbt försvinna i barmhärtig glömska. Men ibland händer det att en galen konspirationsteori får vingar och blir ett vapen i propagandakriget. Så skedde efter den 24 februari, då det spreds ett rykte om att Ryssland tvingades invadera Ukraina inför hotet från de laboratorier för biologisk krigföring som USA i hemlighet ska ha finansierat i landet. Teorin saknar grund, men trots det har den fått fäste och propageras öppet av såväl ryska som amerikanska högernationalister. I dag har den en lika framskjuten plats i Kremls officiella propaganda som de bisarra initiala argumenten om att Ukraina behöver ”denazifieras” och den ryska minoriteten i landet räddas undan ett hotande ”folkmord”.

Teorins upphovsman är en Qanon-frälst aktivist i Virginia, som bara timmar efter invasionen twittrade att ryssarnas syfte med aktionen var att förstöra de USA-sponsrade laboratorierna. Twittraren har identifierats som Jacob Creech, en tidigare medlem i Virginias nationalgarde som veckorna före attacken ägnade sig åt att sprida desinformation om covid-19 och USA-valet 2020. Inspirerad av ryska nättroll bifogade han en bestickande karta som sades visa utbredningen av farliga laboratorier i Ukraina. Inlägget gav upphov till tusentals retweetar och fick stor spridning på konspirationssajter som Infowars, Sputnik och, som så ofta, Fox News.

Den ryska statsledningen var inte sen att stämma in i kören. I början av mars anklagade utrikesminister Sergej Lavrov USA för att ligga bakom tillverkningen av smittsamma bakterier i ukrainska laboratorier, ett påstående som upprepades av förre presidenten Dmitrij Medvedev och av Rysslands FN-ambassadör i ett möte med säkerhetsrådet den 11 mars. Företrädare för regimerna i Kina, Iran och Syrien följde efter med liknande anklagelser. På bara några veckor förvandlades ett simpelt Twittermeddelande till ett bärande argument för den ryska aggressionen. Avsikten är att ändra agendan, att få oss att sluta tänka på ohyggligheterna i Butja och Mariupol och den urskillningslösa bombningen av civila och i stället inse vad det egentligen handlar om – en ädel insats i fredens och humanitetens namn.

Seriösa medieföretag som brittiska BBC och kanadensiska CBC har låtit granska saken och funnit att anklagelserna är helt grundlösa. En särskild undersökningsgrupp inom FN kom till samma slutsats. FN:s höge representant för nedrustning presenterade resultatet av granskningen vid säkerhetsrådets möte, där Ryssland fick motta svidande kritik från medlemsländerna. Trots det fortsätter desinformatörerna att tugga sina teser, inte utan viss effekt. En opinionsmätning i slutet av mars visade att cirka en fjärdedel av amerikanerna tror att deras egen regering har hjälpt ukrainarna att producera dödliga vapen i så kallade ”biolabs”.

Det finns flera skäl till att de falska uppgifterna har fått genomslag. Ett skäl är att de passar väl in i Qanonvärldens föreställning om existensen av en ”djup stat”, vars korrupta representanter i lönndom fabricerar covid-19, riggar valen och berövar Donald Trump en rättmätig valseger. Teorins anhängare misstror Ukraina och har inte glömt att det var Trumps telefonsamtal med Volodymyr Zelenskyj som föranledde det första riksrättsåtalet 2019. Enligt Qanonanhängarna är Trump den ende som kan rensa upp i träsket.

Ett annat skäl har att göra med oförmågan att skilja mellan laboratorieforskning för att tillverka vaccin mot smittsamma sjukdomar å ena sidan och framställning av biologiska vapen å andra sidan. De senare regleras i konventionen om förbud mot biologiska vapen, som Ukraina undertecknat liksom USA och Ryssland. I början av 1990-talet deltog USA i ett program för att förstöra de omfattande biologiska vapen som under kalla kriget hade utvecklats av Sovjetunionen och dess lydstater. Tillsammans med EU och WHO har Pentagon i flera år bistått Ukraina med finansiering inte av vapenproduktion utan av forskning om hur man utvecklar vacciner och skyddar sig mot biologisk krigföring. Lovvärt, kan man tycka, i tider av krig och pandemier. Laboratorierna sköts lokalt, och liknande stöd ges till dussintals andra länder.

De konspirationstroende har sålunda fått allt om bakfoten. Men så lätt ger de sig inte. Nyligen trodde de sig ha fått ny ammunition efter en utfrågning i senaten av USA:s biträdande utrikesminister Victoria Nuland. På en fråga från republikanen Marco Rubio om Ukraina har kemiska eller biologiska vapen gav Nuland ett koncist svar: ”Ukraina har anläggningar för biologisk forskning”, med betoning på det sista ordet. Se där, utropade tvivlarna triumfatoriskt, Nuland bekräftade vår teori! Vilket visar att de inte förstår skillnaden mellan en forskningsinrättning och en vapenfabrik.

I förhöret uttryckte Nuland oro för att Ryssland i ett pressat läge skulle kunna ta till biologiska eller kemiska stridsmedel i Ukraina. Oron har fog för sig. Ryssland har tidigare inte tvekat att använda dylika vapen mot utpekade fiender. Aleksandr Litvinenko mördades med radioaktivt polonium i Storbritannien 2006. Andra kända attentatsförsök har riktats mot Aleksej Navalnyj och Sergej och Julia Skripal, vilka mirakulöst överlevde. I deras fall användes novitjok, ett nervgift som utvecklades i Sovjet på 1970-talet.

Inför den pågående offensiven i östra Ukraina utsågs general Aleksandr Dvornikov till ny befälhavare för de ryska trupperna. Det innebär sannolikt att kriget blir än mer utdraget och blodigt. Som rysk befälhavare under Syrienkriget tvekade inte Dvornikov att bomba skolor och sjukhus och stödja den syriska arméns attacker mot civilbefolkningen med kemiska vapen. FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter beskrev det sönderbombade Aleppo som ”ett slakthus”, en plats där livlösa barnkroppar satt fast under ruinerna och gravida kvinnor medvetet hade beskjutits. För sin insats under det kriget förärades Dvornikov utmärkelsen ”Den ryska federationens hjälte”.

Putin har redan skramlat med det ultimata vapnet. Vad händer om han som en förövning skulle beordra sin befälhavare att använda alla tillgängliga vapen, inklusive biologiska stridsmedel, för att tvinga ukrainarna på knä? Om det skulle ske kan vi ana vad hans talespersoner kommer att säga: ”Det är Ukraina som bedriver folkrättsvidrig krigföring, inte vi.”

Opinionen hemmavid är redan preparerad för det scenariot. Omvärldens putinister vässar pennorna i väntan på att få ge sina bidrag.

