Erik Åsard: USA:s demokrati hotas av starka inre krafter

Amerikanska akademiker engagerar sig gärna i politiken. Det kan handla om att medverka i diverse medier, delta i demonstrationer, underteckna protestskrivelser eller söka jobb i en administration vars politik man gillar. Den typen av aktiviteter ses ofta som en merit vid tillsättningen av akademiska tjänster, vilket inte alltid är fallet i Sverige.

Några av mina amerikanska vänner har avbrutit sina karriärer för att periodvis arbeta på olika poster i departement och myndigheter. En kollega fick jobb inom Vita husets tunga budgetavdelning, en annan blev efter flera försök utnämnd till ambassadör. Den senare jobbade hårt för att senator Gary Hart skulle bli demokraternas presidentkandidat 1988. Det såg länge ljust ut, men Hart tvingades till slut att hoppa av kampanjen efter att hans utomäktenskapliga affär med en ung kvinna avslöjades. Kollegans dom var hård efteråt: ”Om bara den dumbommen hade förmått hålla byxorna uppe kunde jag ha fått ett toppjobb redan då!”

Jag erinrar mig dessa exempel när jag läser uppropet ”Statement of concern”, som ett drygt hundratal av USA:s främsta demokratiforskare nyligen publicerat. Bland undertecknarna märks världsnamn som Larry Bartels, Francis Fukuyama, Margaret Levi, Pippa Norris och Robert Putnam. De uttrycker stor oro för demokratins fortbestånd i landet efter det senaste presidentvalet. Oron gäller de många destruktiva åtgärder som genomförts eller föreslagits i republikanskt dominerade delstater i syfte att göra det svårare att rösta, ändringar som särskilt väntas drabba minoriteter och yngre väljare.

Enligt Brennan Center for Justice vid New York University Law School har 14 delstater stiftat 22 nya lagar med olika röstningsbegränsningar, och många fler är på gång. Senast försökte Republikanerna i Texas genomföra en liknande lag, som ursprungligen även innehöll en inskränkning av möjligheten att förtidsrösta på söndagar. Det är den dag i veckan då rader av svarta väljare brukar passa på att rösta efter kyrkobesöket, en aktivitet kallad ”souls to the polls”. Omröstningen kunde dock inte genomföras efter att Demokraterna samfällt lämnade salen i protest. Men den republikanske guvernören har lovat att kalla tillbaka församlingen för att driva igenom lagen. Allt sker i namn av att skydda ”valintegriteten”, trots att valet 2020 enligt ansvariga myndigheter var det säkraste någonsin.

Vi ser ett parti som har försatt sig i en kollektiv psykos. I Arizona pågår en farsartad omräkning av rösterna i ett valdistrikt som vanns klart av Joe Biden

I uppropet skriver statsvetarna att lagarna sammantaget förändrar de politiska systemen i ett växande antal delstater så att de inte längre lever upp till minimikraven på fria och rättvisa val. ”Därför är hela vår demokrati nu i riskzonen”, heter det. Stora ord, men korrekta. Efter att Republikanerna förlorade makten i kongressen och Vita huset har de fokuserat sina aktiviteter på delstaterna, där de har en stark ställning. I flera av de jämna delstaterna politiseras nu valprocessen genom att majoriteten i de valda församlingarna ges möjligheter att överpröva valresultaten. Partiets lagstiftare talar om att valens ”renhet” och ”kvalitet” måste säkras, argument som påminner om retoriken under segregationseran.

Vi ser ett parti som har försatt sig i en kollektiv psykos. I Arizona pågår en farsartad omräkning av rösterna i ett valdistrikt som vanns klart av Joe Biden. Den är beställd av delstatssenatens republikanska majoritet och inspirerar nu andra delstater att göra detsamma. En stor majoritet av partiets väljare – uppemot 70 procent i vissa mätningar – säger sig tro på Donald Trumps lögner om att han vann valet och att stormningen av Kapitolium den 6 januari genomfördes av vänsterextremister, inte av Trumpsupportrar och vit makt-anhängare. Partiledningen jamar med, skräckslagen att stöta sig med den store ledaren.

För att hejda en hotande utveckling mot autokrati vädjar forskarna i uppropet till kongressen att rösta för två lagförslag som antagits av representanthuset och nu ligger på senatens bord för behandling. Det ena skulle väsentligt utöka möjligheterna att rösta medan det andra skulle återställa två viktiga bestämmelser i 1965 års rösträttslag, som Högsta domstolen annullerade 2013. De uppmanar också senaten att avskaffa filibustern, taktiken att genom förhalning hindra ett lagförslag från att gå till omröstning. Men inget av detta lär ske, förslagen är omstridda även inom Demokraternas egen partigrupp.

Väljare som köar för att rösta i valet till senaten i Georgia 2020. Foto: Michael Holahan

Statsvetarna undviker att göra några förutsägelser, men låt mig avsluta med ett tänkbart framtidsscenario. Inför mellanårsvalet 2022 ska valdistrikten ritas om, utgående från resultatet av fjolårets folkräkning. I de flesta delstater är det majoriteten i delstatskongressen som gör det, och här har Republikanerna en stor fördel genom att de kontrollerar det stora flertalet (30) av dem. Om de lyckas vinna tillbaka majoriteten i kongressen är det den nuvarande partiledningen som styr processen när nästa presidentval ska bekräftas.

I januari röstade hela 147 av kongressens republikaner emot certifieringen av 2020 års presidentval. De ville alltså ogiltigförklara det val som de ansvariga i alla 50 delstater hade godkänt, liksom ett 60-tal federala domstolar som unisont avvisade klagomålen från den trumpne förloraren. Till förnekarna hörde partiets nuvarande ledare i huset Kevin McCarthy, Steve Scalise och Elise Stefanik. Hur kommer de att ställa sig i en framtida majoritetsställning om Demokraternas kandidat skulle vinna igen 2024? Kommer de då att följa lagen eller ge efter för trycket från basen och en oförbätterlig expresident?

En av uppropets undertecknare är Harvardstatsvetaren Daniel Ziblatt, medförfattare till den hyllade boken ”How democracies die”. I en intervju med Jake Tapper på CNN fick han nyligen frågan hur stor oro han hyser för den amerikanska demokratin. På en skala från 1 till 10, där 1 står för ”inte orolig alls” och 10 för ”livrädd”, svarade han 8. Där vill jag också placera mig. Systemet har överlevt både krig och kriser, men man får gå tillbaka till inbördeskriget för att finna ett större inre demokratihot än det som landet i dag står inför.

Läs mer:

Erik Åsard: Nu försöker republikanerna göra det svårare för svarta att rösta

Erik Åsard: Han kan bli USA:s nästa president – med hjälp av en rasistisk konspirationsteori