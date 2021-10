Erik Esbjörnsson: Så låter kampen om språken på Nobelpristagarens Zanzibar

Litteraturkritiker med intresse för världen utanför Europa har i åratal väntat på att kenyanen Ngugi wa Thiong'o ska tilldelas Nobelpriset i litteratur. Kanske inte så mycket för hans strikt litterära kvalitéer som för hans inflytande i frågan om vem som äger rätten att välja språk att uttrycka sig på. Thiong'o övergav tidigt i karriären engelskan till förmån för hembygdens kikuyu och han har blivit en fyrbåk för generationer av panafrikanister som vill ta tillbaka det språkliga initiativet från tidigare kolonialherrar.

I stället blev det Abdulrazak Gurnah som på flera sätt är en motpol till Thiong'o. Hans hemland Tanzania gick längre än någon annan av de tidigare europeiska kolonierna i Afrika i skapandet av ett lokalt förankrat lingua franca – swahilin. Men Gurnah skriver på engelska, det språk som man i Tanzania aktivt valde bort under de omvälvande åren på 1960-talet då Gurnah tvingades på flykt.

Svenska Akademien markerar med valet av Gurnah – vars familj sågs som en representant för den tidigare härskarklassen – komplexiteten i det koloniala arvet. Och få andra platser i Afrika illustrerar detta som Zanzibar, ögruppen där Nobelpristagaren växte upp, med dess många lager av koloniala erfarenheter.

Redan för 500 år sedan etablerade portugisiska sjöfarare sin äganderätt till ögruppen, som ligger som ett pärlband i Indiska oceanens turkosa vatten utanför Östafrikas kust.

De turister som gör en avstickare från de vackra stränderna till någon av huvudön Ungujas historiska platser kommer inte att se många fysiska spår av denna tidiga kolonisering. Havets ständiga bris och den vita solen har fått byggnader att vittra till damm. Men den som spetsar öronen och lyssnar till swahilin märker snart att språket bär spår av varje våg av yttre påverkan.

Stommen i swahilin är bantu och den ständigt växande vokabulären skvallrar om vilka begrepp som varit centrala för respektive kolonisatör och hur stort stort inflytande de haft på öriket. Från portugisiskan har i princip bara pesa, för pengar, överlevt in i samtiden. Via fastlandets tyska kolonier kom låneord som shule medan britterna fokuserade på infrastruktur. Den som vill till rondellen utanför järnvägsstationen bör leta efter en kiplefti (keep left) vid stesheni ya treni.

Abdulrazak Gurnah skrev i The Guardian för tjugo år sedan om sina upplevelser av revolutionen att ”jag skämdes för mitt land, för brutaliteten och hemskheterna som vi hade vållat oss själva”

Men det är arabiskan som gjort det största avtrycket efter flera seklers dominans av först sultanatet i Oman och sedan Zanzibar-sultanatet som var självständigt från Oman men med tiden blev ett brittiskt protektorat. Kring Indiska Oceanen byggde sultanerna upp en kommers som är mindre känd än triangelhandeln över Atlanten, men som pågick under mycket längre tid. Kaffe och te skickades söderut längs kusten och från Östafrika skeppades elfenben och slavar via marknaderna på Zanzibar.

När britterna under 1800-talets andra hälft pressade sultanen att ge upp slaveriet hade hans handelsmän redan trängt långt in i Centralafrika. Europeiska upptäcktsresanden som gjorde inbrytningar i Afrikas inland använde stigar som trampats upp av tusentals slavar som gjort sin vandring i andra riktningen, mot Zanzibar.

Denna slavhandel förklarar den bitterhet som uppstod mellan inlandets afrikaner och kustens invånare av arabisk härkomst. Bitterheten förstärktes dessutom av de europeiska kolonialherrarnas förkärlek för indirekt styre genom favoriserade grupper. Upplägget var bekvämt för kolonialmakterna men skapade prekära situationer för mellanklasserna när revolutionens vindar svepte över kontinenten på 1960-talet. På Zanzibar dödades hundratals människor av arabisk härkomst och tusentals tvingades på flykt under revolutionen 1964. Abdulrazak Gurnah skrev i The Guardian för tjugo år sedan om sina upplevelser av revolutionen att ”jag skämdes för mitt land, för brutaliteten och hemskheterna som vi hade vållat oss själva”.

Efter revolutionen införlivades Zanzibar i Tanganyika, som fått sin självständighet ett par år tidigare. Unionen Tanzania skulle ledas av Julius Nyerere, en lärare som var en usel ekonom men som ses som ett föredöme när det gäller nationsbyggande.

Ngugi wa Thiong'o skriver om den brittiska kolonisationen att ”svärdet och kulans natt följdes av kritans och den svarta tavlans morgon”, apropå språkets inflytande över människornas tankar.

Nyerere använde likt britterna kritan och den svarta tavlan för att ena tanzanierna under ett språk. Men i vad som måste beskrivas som ett snilledrag valde han inte engelskan utan swahilin, i tron att det skulle vara lättare för människorna att enas kring ett lokalt förankrat språk. Han fick rätt. Swahilin är det helt dominerande språket i Tanzania och det har slagit ut de lokala språken som talades av ett hundratal olika etniska grupper före självständigheten. Men det är en paradox att det blev slavhandlarnas swahili som blev symbolen för en panafrikansk frigörelse från europeiska kolonialmakter.

Det är också lätt att förstå varför någon som föddes och växte upp med swahilin valde att lägga språket, som bär en 500-årig historia av kolonisation i varje mening, bakom sig.

