Erik Gandini: SVT måste stå upp för att dokumentärfilmen är en konstform

Diskussionen om hur sann en dokumentärfilm är och bör vara har blossat upp igen. Egentligen dog den för snart tjugo år sedan. Public Service måste nu, på nytt, stå upp för vad svensk dokumentärfilm är och alltid har varit; en konstform.

När jag kom till Sverige och började på filmskola fanns fortfarande en liten falang som önskade att dokumentärfilmen skulle förhålla sig neutral till verkligheten, återge verkligheten ”såsom den är”. Vi studenter uppmuntrades att inta en observerande hållning. Inte redigera materialet för mycket, helst klippa bort våra frågor från intervjuerna. Filmerna skulle skapa en känsla av att det som skedde framför kameran hänt utan att filmaren ens varit där. Det kunde bli hårda formdiskussioner. Kan man lägga på musik på en scen? Musiken fanns ju inte när man spelade in. Det är ju känslomässig manipulation!

Detta var för trettiofem år sedan.

Stefan Jarl, den svenska dokumentärfilmens gudfader, var redan då helt öppen med att han använde film för att uttrycka det han själv tyckte och kände, känslomässigt och suggestivt. Han såg spelfilm och dokumentärfilm som ”olika genrer i manipulationsindustrin”.

Det blev en enorm lättnad för många filmare när denna önskan om att stämpla oss som själlösa registrerare dog ut, och på 90-talet exploderade dokumentärfilmsgenren i kreativitet. Den billigaste och friaste formen inom film hittade många uttryck. Sverige hade, tack vare sin starka tradition, redan då kommit längst internationellt i synen på dokumentärfilm som en subjektiv konstform. Man hade insett att den största kraften fanns i filmarnas fullständiga partiskhet, deras känslor och temperament. I ilska, dåligt humör, irritation, politisk iver, kärlek eller hat till karaktärer, förakt, auktoritetsproblem, besatthet och mängder med ”höggradigt jävla excentrisk kreativitet”, för att citera Leif GW Persson om Bo Widerberg.

Det är mer än femtio år sedan Stefan Jarl gjorde modstrilogin och SVT varje vecka började sända personliga och oberoende dokumentärer. Ungefär samtidigt delades Guldbaggar för första gången ut till dokumentärregissörer, för bästa regi och bästa manus.

I år är det 20 år sedan som Michael Moore, vår tids mest politiskt drivna dokumentärfilmare, tilldelades en Oscar för ”Bowling for Columbine” (2002) och senare belönades med Guldpalmen i Cannes för filmen ”Farenheit 9/11” (2004).

Sedan dess vet hela världen vad en dokumentär är. Själv behöver jag inte längre, ens i mitt hemland Italien, förklara att jag inte gör naturfilmer om exotiska djur. Om någon debattör i Sverige i dag hyser tveksamheter kring detta så kan man undra i vilket parallelluniversum hen levt. För inget annat land än Sverige har varit bättre på att upplysa publiken om dokumentärfilmens subjektivitet.

Inget fel med granskning men när en konstform används som bevis för bristande sanningshalt kan man hålla på och granska och hitta sanningsfel i all oändlighet

Vi är många regissörer med rötter i andra länder som älskar att få verka inom denna svenska filmtradition. Här har vi funnit något av ett dokumentärfilmens eldorado, här har genren status. Den finansieras av SVT och Svenska filminstitutet (SFI), distribueras på bio, recenseras på kultursidorna, prisas på festivaler och undervisas om på Sveriges konsthögskolor, som Stockholm Konstnärliga Högskola och på HDK Valand.

Dokumentärfilm ryms här inom en större vision om demokrati. Principen om att även en enskild människa med en liten kamera bör få uttrycka sin alldeles egna syn på världen, genom den konstform som har störst genomslagskraft och i de kanaler och på de skärmar som når ut bredast har kallats filmpolitik.

Det är oroväckande att se hur oberoende dokumentärfilm nu används för att angripa Public Service. Som om det skulle vara ett bevis för brist på trovärdighet hos skattefinansierade SVT och SFI. Inget fel med granskning men när en konstform används som bevis för bristande sanningshalt kan man hålla på och granska och hitta sanningsfel i all oändlighet.

Ännu obehagligare är att man ger sig på en enskild regissör, Hogir Hirori, som har rötter i Mellanöstern och som i likhet med flera av våra främsta filmskapare använder den dubbla erfarenheten som en drivkraft. Genom filmen ger han oss ingångar till ett område som annars bevakas av västerländska nyhetsmedier med sitt dominerande västerländska narrativ. Det rör sig om en enskild filmare som med risk för sitt liv gett oss en fördjupad bild av människor, öden och konflikter som vi förmodligen annars aldrig skulle bry oss om.

När Public Services trovärdighet nu ifrågasätts är det högst önskvärt att SVT och SFI står upp för och försvarar den svenska filmtraditionen. Finns hos publiken tvivel om vad denna består i kan SVT, helt i linje med sin folkbildningsambition, komma med upplysningar.

Den största dokumentärfilmfestivalen i världen, IDFA, där många svenska regissörer, inklusive Hogir Hirori, vunnit priser och där SVT till slotten Dox hämtar flera av sina internationella titlar skyltar i sitt manifest med att de prisar kreativa dokumentärer. På sin hemsida skriver man: ”The creative documentary is an art form, which means that the documentary filmmaker is an artist, not a journalist” – ”Den kreativa dokumentären är en konstform, vilket betyder att dokumentärfilmaren är en konstnär, inte en journalist”

En bra formulering som SVT skulle kunna låna rakt av. Skylta med.

Alternativet, om kritikerna får bestämma, är att granska och lägga in faktiska skyltar inför varje icke-autentiskt berättargrepp på samtliga visade och ännu inte visade dokumentärer.

”Musiken är pålagd. Den förekom ej i verkligheten.”

Hur låter det?

Läs mer:

SVT om kritiserade ”Sabaya”: Inte aktuellt att plocka ner eller klippa om