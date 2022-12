Erik Helmerson: Terry Hall stod mitt i stormen när Storbritannien omdefinierade sig självt

Ska man bara se ett klipp med The Specials är det när de spelar ”Gangsters” på ”Saturday night live” 1980. Det är som att se elektriska ålar med instrument. Neville Staple viftar med en kulsprutepistol. Gitarristen Roddy Radiation försöker krossa golvet med sina knäskålar. Trummisen John Bradbury vill slå ihjäl någon, helst sina bandkompisar, för de har redan så smått börjat hata varandra.

Till och med Terry Hall är nära att visa känslor. Det var ovanligt. I en minnestext över Hall, som avled på måndagen efter en kort tids sjukdom, kallar The Guardian honom för ögat i den storm som var The Specials.

När bandet i SNL-studion ger en master class i precis hur arrogant några unga män kan lämna en scen har deras skivbolag funnits i ett år. Bolagets namn, 2 Tone, blev också namnet på en musikvåg som skrev om, eller snarare målade om, den brittiska musikhistorien.

”Fram till 2 Tone sjöng vi om rock mot rasism och hade svarta och vita band på samma scen”, säger den engelska sångaren Tom Robinson i boken ”Walls come tumbling down” (2016). ”Men The Specials var svarta och vita musiker tillsammans. Saker hade förändrats.”

Hans sorgsna, entoniga röst är just det redskap som behövs för att bygga upp musiken till ett perfekt hemsökt hus

Precis som 2 Tone och den brittiska skavågen föddes Terry Hall i Coventry, en dyster och våldsam stad även med engelska 70-talsmått mätt. Sent i karriären berättade han om hur han vid 12 års ålder kidnappades av en pedofilring i Frankrike och hur upplevelsen påverkat hans liv, med depressioner och droger. Som 14-åring gled han ur skolan och in i Coventrys punkscen. Det var där han träffade Jerry Dammers, galen musikvetenskapsman, The Specials och 2 Tones grundare.

Typiskt för det kaos som var The Specials är att deras sista singel blev deras viktigaste. ”Ghost town” från 1981 sammanfattar på knappt fyra minuter hela decennieskiftets Storbritannien: depressionen, de tomma stadskärnorna, våldet, rasismen. Terry Halls sorgsna, entoniga röst är just det redskap som behövs för att bygga upp musiken till ett perfekt hemsökt hus, en sorts desillusionerad kontrast till punkens märkligt upplivade ”no future”.

”The Specials (visade) musikens kraft att föra samman människor från olika raser och kulturer”, säger poeten och reggaemusikern Linton Kwesi Johnson i ”Walls come tumbling down”. Ja, det var en märklig tid, då idealen var jämlik gemenskap och färgblindhet snarare än den etniska identitetens separatism som ofta präglar dagens antirasism.

Terry Hall blev 63 år. När svart och vitt smälte samman, när Storbritannien omdefinierade sig självt, när andra generationens västindier stod i första ledet och skrev sitt nya hemlands kulturhistoria, var han stormens öga. Det var en rolig revolution, men ingen såg honom le.

På scen Wolverhampton Civic Hall, 2009. Förutom The Specials spelade han också med Fun Boy Three och The Colourfield. Foto: Jane Williams / Alamy

