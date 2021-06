Erland Beskow: ”Midsommar är det stora svenska traumat”

Erland Beskow rullar in i Gamla stan på en glänsande svart vespa med matchande hjälm, det är en perfekt look för regissören som förvandlat skolgossen Sune till fjortis i ”Sune. Uppdrag midsommar”. När hjälmen åker av ser Beskow så nöjd och förväntansfull ut som bara en som väntat mycket länge på att se sin första långfilm gå upp på bio kan göra.

–Jag blev väldigt glad när biograferna öppnade upp igen. Hela våren har jag gått omkring och tänkt att det nog inte kommer bli något. Jag har försökt ställa in mig på premiär till hösten men även på att filmen skulle gå upp på en strömningstjänst, men man vill ju visa den på bio. Inte minst för att fotot är så vackert, och inspirerat av Carl Larssons måleri. Filmen skulle haft premiär på juldagen men på sätt och vis är det ju perfekt tajmning nu till sommaren. Eftersom folk har så höga förväntningar på just midsommar så är det kul att göra en film där inget blev som man tänkt sig, säger han.

Erland Beskow Född: 1965 Karriär: Har tidigare bland annat regisserat julkalendern ”Jul i Kapernaum” för SVT (1995) och tv-serier som ”Expedition Kekkaluokta” (2002) och ”Helt perfekt” (2018). Romkom-favoriter: ”Sömnlös i Seattle”, 1993 (!Jag blir ju som tokig i Meg Ryans blick på Tom Hanks i slutet där på taket. Så fint!”) ”City of angels”, 1998 (”Supersorgligt och superromantiskt). ”Familjen Belier”, 2014 (”Jag har gråtit hejdlöst även till denna filmpärla som bara måste ses”). ”Blinded by the light”, 2019 (”Jag grät hejdlöst till denna fina film om en ung kille som upptäcker Bruce Springsteen och blir helt förälskad i musiken”). Aktuell: ”Sune – Uppdrag midsommar” har biopremiär 11 juni. Visa mer

Att inget blir som Sune Andersson tänker sig är lite av hans signum, den linblonda tjejtjusaren skapad av författarna Anders Jacobsson och Sören Olsson och huvudperson i ett femtiotal böcker som blivit tv-serier, julkalendrar och filmer.

Sune är en snäll everyman som mest längtar efter att få vara ihop med någon. Det är hans familj med knasiga pappa Rudolf i spetsen som hitills varit de mest handlingskraftiga vilket resulterat i dråpliga situationer men i ”Sune – Uppdrag midsommar” har det blivit ändring på den saken.

– Sune och hans Sophie har ju blivit tonåringar nu, det går ju inte att mörka. Man kan inte göra om skådespelarna till elvaåriga barn och Elis Gerdt och Lily Wahlsteen, som spelar dem, är ju precis så valhänta och valpiga som man är i den åldern. De är underbara, säger Beskow över en nybakad bulle på ett av Skeppsbrons sjönära fik.

Så, Sune har blivit fjortis?

– Japp, säger Erland Beskow glatt. Traditionellt sett har Sune varit en något passiv person som saker liksom bara händer men i den här filmen har han fått en mer aktiv roll och gör grejer för att nå sitt mål, som naturligtvis är att bli ihop med Sophie. Han genomgår en slags förändring och utvecklas som människa.

Hur då?

– Sune har utvecklats till att bli mer samtida och han får nya insikter. När jag läste manuset förvandlades jag direkt till mitt mest dramaturgiska jag, säger Erland Beskow som har erfarenhet från filmvärlden men även författat och regisserat tv-serier.

– Jag började direkt fundera över vad karaktären vill, vad det stora nederlaget i handlingen är och så vidare. Ihop med producenten Linus Torell och Malin Söderlund så dissekerade jag allt. I filmens början är Sune ganska rigid, han vill att kärleken ska vara som i en romantisk komedi. Ett typiskt exempel är att han bjuder Sophie på ostron i stället för pizza som hon egentligen vill ha. Hela historien i ”Sune – Uppdrag midsommar” har drag av klassiska romantiska komedier.

Sune och hans värld Han dök först upp som 7-årig karaktär i radioavsnittet ”Sagan om Sune” som snabbt blev till en följetång. Den första Suneboken gavs ut 1984 av författarparet Anders Jacobsson and Sören Olsson och den senaste, ”Sune i Ullared” kom 2015. Tv-serier: ”Sune” (1987-1988), ”Sunes jul” (1981), ”Håkan Bråkan” (2003), ”Sune och hans värld” (2002-2003) Filmer: ”Sunes sommar” (1993), ”Sunes familj” (1997, dansk tolkning av den första filmen), ”Sune i Grekland” (2012), ”Sune på bilsemester” (2013), ”Sune i fjällen” (2014), ”Sune vs Sune” (2018), ”Sune -best man” (2019) Visa mer

Springs det på flygplatser?

– Nja, mer bussar som åks ikapp men sen kanske det inte går riktigt som man tror. Det gäller att man vet vad man ska säga när man hinner ifatt någon, Sune måste lära sig vad Sophie vill. Hela filmen börjar med att Sophie gör slut och Sune får för sig att han ska återskapa sina föräldrars perfekta midsommar då de träffades för 20 år sedan. Hela gänget åker till den lilla orten Myshult, men när de kommer fram så är midsommar förbjudet.

Förbjudet?

– Exakt. Det är ju det stora svenska traumat, att midsommar inte skulle bli av. Särskilt jobbigt är det för Sune som har bestämt sig för att bli ihop med Sophie på just midsommar, det är hans stora plan. En hälsning från pappa Rudolf till sina framtida barn för 20 år sedan får Sune att oroa sig för hur det ska gå för hans och Sophies barn egentligen.

Från inspelningen av ”Sune. Uppdrag midsommar”. Foto: Niklas Maupoix

Det verkar som att mycket står på spel för Sune?

– Ja verkligen, filmen handlar om relationer och förväntningar. Håkan gör ju såklart inte läget bättre, men han eldar på med tips och råd. Han har ju ett jäkla driv och tar inte ansvar för något. Han är nio år, det är hans frikort. Håkan är den enda i filmen som är helt bekymmersfri egentligen. Sunes föräldrar, Rudolf och Karin börjar fundera på hur livet blev som det blev och deras relation sätts i gungning.

Hur är det egentligen med familjen Andersson? Kommer vi fortfarande att skratta åt dem?

– Det kommer man absolut att göra, men kanske också gråta en skvätt. Jag är en sucker för när folk gör fina saker för varandra, ”Sune – Uppdrag midsommar” är en väldigt varm film. Sune och Sophie bondar över att de gör något ihop för en annan människa. När jag ser sådant på film börjar jag alltid grina. I en scen blir Sune påkörd av en bil, men vi kände att det skulle bli lite magstarkt att visa smällen, säger Erland Beskow som fortfarande ser mycket glad ut.

Nej men, du får inte ha ihjäl Sune!

– Nej, inte ha ihjäl honom. Han skulle bara bli påkörd och så ligga där som den döende dandyn i Sophies armar. Det sker i en av Sunes rom com-fantasier och skulle spelas in i New York men det fick bli i Göteborg under rådande pandemitider och det blev bra ändå.

”Sune – Uppdrag midsommar” är Erlands debut som långfilmsregissör och fast han provat på många olika roller inom filmbranschen i karriären så var den här upplevelsen något alldeles speciellt.

– Jag kom till set första inspelningsdagen och var väldigt nervös. Allt var redan förberett och jag behövde inte flytta på så mycket som en lampa. Regissörsarbetet kändes lyxigt och oroligt samtidigt, man har ju ett enormt ansvar för allt. Den första natten sov jag nästan ingenting. Vi bodde mitt i scenografin, i stugbyn i Myshult dit familjen Andersson åker. De unga filmarbetarna satt och spelade gitarr runt lägerelden medan jag som är eh, något äldre försökte gå och lägga mig tidigt.

Var vad det bästa med inspelningen?

– Att skådespelarna gav mig sådant som jag inte hade kunnat tänka eller skriva själv. Fredrik Hallgren som spelar Rudolf Andersson fick ordet ”va” i manus att sträckas ut i en lång improvisation. Det blev fruktansvärt roligt.

Som det ska vara i Sunes värld?

– Precis som det ska vara.

Från inspelningen av ”Sune. Uppdrag midsommar”. Foto: Foto: Niklas Maupoix

Intervju med Lily som spelar Sophie

Namn: Lily Wahlsteen

Ålder: 15 år

Spelar: Lina Sophie Blixt

Hur känns det inför premiären?

– Det känns så himla roligt att det äntligen blir av! Tråkigt bara att man inte kunde ha premiärfest och tacka av alla man arbetat med, som vi brukar.

Vad har du gemensamt med Sophie?

– Jag känner igen mig i hennes envishet och självsäkerhet.

På vilket sätt är ni olika?

– Jag är väldigt konflikträdd när det gäller saker som bara berör mig, men Sophie står alltid upp för sig själv.

Vilken scen tyckte du mest om att spela in?

­– Den roligaste scenen att spela in var när jag skulle springa och ”rädda” Alex tillsammans med Sune då hon hade svimmat av. Det var en scen med högt tempo och mycket att komma ihåg.

Intervju med Elis som spelar Sune

Namn: Elis Gerdt

Ålder: 15 år

Spelar: Karl Sune Rudolf Andersson

Hur känns det inför premiären?

– Det känns jättekul att det äntligen är premiär, speciellt för att man får träffa alla skådisvänner.

Vad har du gemensamt med Sune?

– Jag tror inte jag och Sune har så mycket gemensamt, det enda skulle kanske vara målmedvetenhet.

På vilket sätt är ni olika?

– Jag och Sune är olika på alla sätt. Personlighet, klädstil, intressen, ja nästan allt.

Vad det något som förvånade dig på inspelningen?

– Det som förvånade mig mest var hur många som var inblandade i filmen bakom kameran.

Vilken scen tyckte du mest om att spela in?

– Många scener var roliga att spela in men det bästa var nog när vi fick åka i en UTV (Utility terrain vehicle).