Ett återförenat Swedish house mafia i lyxig inramning kunde ha vågat mer

Festival French Montana Burna boy Swedish house mafia Big Slap, Malmö

Den EDM-våg som dominerade musikvärlden förra decenniet har för länge sedan ebbat ut. I år lade arrangörsgiganten Live nation ner sin satsning på segmentet, Summerburst. Man kunde med andra ord tro att grabbarna med nävar i luften vevat sin sista sommar. Men i Malmö lever fortfarande drömmen om ett perfekt drop. För andra gången bjuder Big slap i helgen skånska festivalbesökare på EDM-fest deluxe.

Premiären 2022 i stort format var en jättesuccé, med över 50 000 besökare och Justin Bieber som huvudakt. I år är bokningarna mer renodlade till fördel för den muskulösa klubbmusiken. Fredagsschemat innehåller inte bara spelningar med Rita Ora och Bebe Rexha, som båda lånat sina röster till EDM-hits. Där finns också helgens prestigeakt: ett återförenat Swedish house mafia, som inte stått på en svensk scen sedan 2019.

Inklämda mellan housedivorna hittar man rapparen French Montana och afrobeatartisten Burna boy. Den förstnämnde sysslar med en biffig, maskulin sorts hiphop, som är trist på skiva och inte bättre i levande form. Där gör i stället marockanskamerikanens uttryck om möjligt ännu mer grovhugget, vilket understryks av att nästan inga låtar spelas i sin fulla längd. Den upphackade setlistan saknar fokus. French Montana själv gapar mest på publiken om att de ska röja mer, och framstår paradoxalt nog på samma gång nonchalant och desperat.

Efterföljande Burna boy kommer tack och lov med en annan inställning. I sällskap av ett stort band, med både blås och kör, bäddar den nigerianske megastjärnan in hela hamnen i en mjuk värme. Med fjolårsalbumet ”Love, Damini” tog han ytterligare steg mot att gifta samman influenserna från barndomshjälten Fela Kuti med samtidens topplistor. Bäst till sin rätt kommer han dock ännu när han bejakar rötterna, låter orkestern och de andra sångarna ta plats och musiken breda ut sig. Som i intensiva ”Kilometre” eller rara kärleksballaden ”For your hand”.

Scenens pyroteknik har förvisso gått varm hela kvällen. Men den är förstås först och främst till för den efterlängtade huvudakten. Steve Angello, Axwell och Sebastian Ingrosso skulle aldrig möta en publik tillsammans utan eld, fyrverkerier och maxad ljusshow. Den omsorgsfulla, lyxiga inramningen är en förutsättning, eftersom den maskerar de mest banala aspekterna hos trions katalog. ”Don’t you worry child”, ”Save the world” och ”One (your name)” i alla ära. Utan de påkostade rockposerna skulle deras i överkant enkla konstruktion synas alltför tydligt.

En effektiv rytm, en syntslinga, en refräng som sätter sig. Swedish house mafia har aldrig sysslat med raketforskning. På comebackalbumet ”Paradise again” från i fjol rör de dock stundtals vid något mognare, modigare. Att de inte ger större plats till nyare material när de för första gången någonsin står på en scen i Malmö är synd. I stället dundrar hits i långa rader ut över ett kolsvart Öresund. Då och då ropar Ingrosso: ”händerna i luften!”. Och EDM-grabbarna de vevar, åtminstone sommaren ut.