Ett bilduniversum från Babylon till Berlin

Utställningar ”Aby Warburg: Bilderatlas Mnemosyne. Das Original” Haus der Kulturen der Welt, Berlin, visas t o m 30/11 ”Zwischen Kosmos und Pathos. Berliner Werke aus Aby Warburgs Bilderatlas Mnemosyne” Gemäldegalerie, Berlin. Visas t o m 1/11 Visa mer

Tänk om det är så att allting hänger ihop? Det är en dröm som drabbat många tänkare och konstnärer genom tiderna, att hitta djupstrukturerna, knäcka grundkoden, blottlägga uralgoritmen.

Bland kulturhistoriker har få givit sig hän den drömmen mer ambitiöst än Aby Warburg. När han dog 1929 vid 63 års ålder var han en ledande auktoritet på renässansen med ett antal lärjungar som skulle föra hans arv vidare. Sina sista år hade Warburg främst ägnat åt ett projekt han kallade Bilderatlas Mnemosyne.

Det bestod av 63 paneler täckta med svart tyg och ungefär 125 x 150 centimeter stora, på vilka totalt ett tusental bilder nålats upp: reproduktioner av målningar, kartor, tryck, teckningar, astrologiska scheman, spelkort, frimärken, annonser... Bilder i vidaste bemärkelse – från religiöst till profant, från avklarnad antik till ett stormande tjugotal.

Från Babylon till Berlin.

Mnemosyne-atlasen (namnet kommer från den grekiska minnesgudinnan, som var mor till de nio muserna) har det gjorts utställningar om tidigare, men aldrig en så fullständig rekonstruktion som nu på Haus der Kulturen der Welt i Berlin. Här visas den för första gången i det skick den hade vid Warburgs bortgång, återskapad utifrån gamla foton och så långt det varit möjligt med samma reproduktioner som Aby Warburg själv hängde upp och flyttade runt.

Så där står nu skärmarna, punktbelysta i museets nedsläckta stora sal. Bara bilder – Warburg hade tänkt sig texter också, som aldrig hann bli skrivna, men det finns anteckningar och rubrikutkast.

Detalj från rekonstruktionen av Aby Warburgs kända bildatlas. Foto: Silke Briel/ HKW

De inledande tavlorna handlar om kosmos (det gäller att sätta ambitionsnivån). Sedan följer undersökningar av melankoli och extas, en utvikning om hur den grekiska astronomin transformeras via arabisk medeltid och in i den europeiska renässansen. Och så tillbaka till hur antikens ”myntade”, med Warburgs egensinniga terminologi, ”uttrycksvärden” och ”patosformler” har levt vidare, främst under den italienska renässansen, men också deras ”migration” över Alperna.

Rembrandt (Batavernas trohetsed är huvudnummer på tavla 72) och barocken dyker upp innan det rundas av med annonser från Warburgs samtid. Det låter hyfsat överskådligt så här i sammanfattning, men det är det inte.

Vad ska man jämföra med? Ett analogt Pinterest med en myriad ingångar? Mindmaps och moodboards för särskilt belästa konsthistoriker? Det är inte alldeles lättillgängligt men djupt fascinerande. På Gemäldegalerie i Berlin pågår samtidigt en utställning med verk ur samlingarna som är representerade i Warburgs atlas, vilket är ett bra komplement.

Det handlar alltså inte bara om motiv eller teman. Warburg ville fånga själva processen då gester, bildspråk och ikonografi får ny mening, samtidigt som minnet av de gamla betydelserna lever kvar – och ett löfte om nya, framtida innebörder finns där. Form och innehåll kan inte separeras i den visuella retoriken utan påverkar oupphörligen varandra och krockar med andra bilder.

Bilderatlas Mnemosyne är ett verk i rörelse, en pågående tankeprocess. Man går runt på utställningen eller bläddrar i katalogen (i folioformat, 60 x 45 cm, så man bläddrar bäst hemma ) och hittar ständigt nya ingångar, samtidigt som Warburg och hans anvisningar liksom tonar bort. Bilderna blir ett eget universum. Det är som att det är själva kulturhistorien som tänker.

Man får också inblick i en förlorad värld. Abraham Moritz ”Aby” Warburg var äldste son till en judisk bankir i Hamburg men ville hellre ägna sig åt konsthistoria. En yngre bror fick ta över, bara han lovade att framöver betala alla böcker Aby ville ha. Han disputerade på en avhandling om Botticelli, reste, skrev och höll föredrag om renässanskonst men också till exempel hopiindianernas ormritualer, som han sett i USA.

Den tyske konsthistorikern Aby Warburg, 1929. Foto: The Warburg Institute

Warburgs gärning inleder det man kan kalla humanvetenskapernas heroiska fas. I dag handlar forskning mycket om att avgränsa ett ämne och analysera det på ett metodologiskt stringent vis. Så arbetade inte Warburg och hans krets – filosofen Ernst Cassirer, konsthistorikerna Erwin Panofsky, Ernst Gombrich och Fritz Saxl, litteraturforskare som E.R. Curtius. Här skulle allt med. Om de inte som Panofsky utvecklade en egen metod, litade de på bildning och beläsenhet (givetvis behärskade herrarna kulturspråken, samt latin och grekiska). Det verkar ha varit mycket roligt. En tid för gränslöst tänkande.

”Ett tecken är vi, utan tydning/Utan smärta är vi och har nästan/Förlorat språket i främmande land.”

Så inleds en av Friedrich Hölderlins mest kända hymner från artonhundratalets början. Det är inte osannolikt att Aby Warburg hade stött på den, den antikvurmande diktaren hade upptäckts och börjat ges ut 1913. I växlingen mellan främmande och bekant och i Hölderlins kantiga syntax finns i alla fall något som påminner om Warburgs bildkonstellationer.

Och grundkoden? Aby Warburg insåg nog att han aldrig skulle kunna nåla fast konstens innersta. Men i sammanställningen av bilder från skilda tider och avtäckandet av dess förbindelser glimtar ändå något till ibland som gör allt lite tydligare. Kanske är det den rörelsen, upplösandet av då och nu, som är konstens väsen. Som Hölderlin uttrycker det i nästa strof: ”Lång är tiden,/ Ändå sker/Det sanna.”

Vad dikten heter? Mnemosyne.