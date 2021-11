Ett samtal om Emily Ratajkowski: ”Jag känner både åtrå och aggressivitet inför henne”

Saga,

jag läste ut ”My body” för några sekunder sen. Det här kanske låter förfärligt snobbigt men jag skulle inte kalla det hon skriver för essäer, även om jag förstår hennes drivkrafter bakom att kalla boken essäsamling snarare än självbiografi.

Hur ser egentligen din relation till Emily Ratajkowski ut? Visst är du tre år yngre än jag? Och jag är tre år yngre än hon. För mig har hon kommit att bli själva symbolen för kvinnlig skönhet, det vill säga: jag känner både stark åtrå och stark aggressivitet inför henne. Vi fick också barn ungefär samtidigt vilket gjorde det omöjligt att inte jämföra våra gravida och nyförlösta kroppar. Tänk om jag hade skrivit: ”… och ofta blev jämförelsen till min fördel!” Hahaha. Nej, min enda fördel, det enda jag kan trösta mig med, är att jag åtminstone är yngre. Det var därför jag frågade om din ålder. Du vinner ju över mig.

Jag minns förstås Emily Ratajkowski från ”Blurred lines”-videon men hennes roll som älskarinna i ”Gone girl” från 2014 gjorde starkare intryck på mig, hennes utseende tycktes helt överjordiskt trots att hon skulle föreställa en girl next door-typ. Ändå började jag inte följa henne på Instagram förrän 2018. Jag var både olyckligare och smalare då och måste tänkt på henne främst som thinspo. Det gör jag nog fortfarande.

Skriv snart!

/Greta

Foto: John Angelillo/TT

Greta!

Jag läste ut boken i natt efter att jag hade bråkat med min kille och inte kunde sova, och började direkt gråta. Det var något med att föda barn… och drömma att man slår någon med impotenta händer… och känna sig ful och stark när man cyklar… och att vilja titta på sig själv i en spegel i det ögonblick man borde vara som absolut minst utanför sig själv. Jag har inte själv fött barn så jag vet inte, men det gjorde mig ledsen.

I alla fall. Det var anledningen att jag ville diskutera boken med dig: jag gick in på hennes Instakonto flera gånger under läsningen och blev, såklart, mest lockad att klicka fram de bilder där hon ammar. Jag tyckte mycket om dem, och såg du hade gillat flera av dem. Sanningen är att jag inte har någon relation till Emily Ratajkowski alls. Jag följer inte henne på Instagram, jag har inte sett ”Gone girl”, men såg såklart ”Blurred lines”.

Att jag inte följer henne är inte av något sorts elitistiskt anti-internet-skäl, som du nog fattar. Det är överlevnadstaktik slash förnekelse.

I ett av mina favoritställen i boken beskriver Emily hur hon ligger i sängen med sin första pojkvän efter att de har legat. Han börjar räkna upp andra tjejer han legat med och hon får så mycket ångest att hon får diarré. Exakt så känner jag också – och till viss grad du också, antar jag, alltså att vi alla deltar i samma tävling där man hela tiden försöker trösta sig med olika delsegrar för att inte helt tappa hoppet (jag är t ex sex år yngre än hon).

På ett annat ställe beskriver hon hur hon zoomar in på bilder på sitt eget ansikte ”för att försöka avgöra om jag faktiskt är vacker”. Jag tycker att det är både betryggande och smärtsamt att hon inte verkar kunna känna så inför sig själv som exempelvis jag gör inför henne. Jag brukar zooma in på bilder på mitt eget ansikte, eller hennes ansikte, eller Kate Moss ansikte, som om det vore en ekvation som går att lösa. Jag tror nog likt hon att om jag bara tittar tillräckligt noga kanske jag kan få fram ett absolut svar – eller hitta något fult.

Jag tyckte boken var bra på en emotionell nivå, men tror nog egentligen att jag tycker den var sådär. Vad tyckte du?

Kram!

/Saga

Foto: Stephen Lovekin/TT

Saga,

ledsen att höra att du bråkat med din pojkvän. Var det för att han vägrade ge tillbaka ett värdefullt konstverk som du fått i present av den framgångsrika konstnären, föreställande en av dina världskända Instagrambilder?

Essän där detta, som du vet, händer Emily Ratajkowski heter ju ”Buying myself back”. Kanske var det först i den som jag förstod att jag läste en hämndbok. Men redan i texten som handlar om inspelningen av ”Blurred lines”-videon reagerade jag på hur hon beskriver videons huvudperson Robin Thicke som en plufsig wannabe, och noterar att gästartisten Pharrell ler ”artigt” mot honom, innan hon avslöjar att Thicke tog henne på brösten under inspelningen. Så där fortsätter det ju sen, det är många att göra upp med – föräldrar, gamla pojkvänner, nuvarande äkta makar, svettiga affärsmän hon fått betalt för att festa med.

Det som gjorde mig lite olustig, för att inte säga irriterad, är att hon genom hela boken framstår som så passiv. Jag menar såklart inte när hon blir våldtagen eller sexuellt trakasserad utan i samtliga andra situationer hon beskriver. Redan som femtonåring är det så: hon gillar inte sina kompisar, hon gillar inte att festa, hon gillar inte killarna hon träffar... Men inte ens som vuxen kan hon ifrågasätta sin egen roll i det. Hon står fortfarande på någon fest och tänker: ”Alla här tror att jag är en blåst bimbo”, men vägrar öppna munnen. När en man förolämpar henne vill hon kalla honom för ”a sexist piece of shit”, men det gör hon inte, hon är bara tyst.

Jag är lite tveksam till att använda bokformen som ett sätt att äntligen ge svar på tal, att publicera det hon hade velat göra för att gå vinnande ur en rad situationer. Det är ovanligt med en bok som helt och hållet bygger på l'esprit d'escalier.

Det jag ville säga om ”Buying myself back” var iallafall att hon ju inte gör det – även där förblir hon i andras våld. Jag vet inte varför jag hade förväntat mig ett lyckligare slut.

/Greta

Foto: Instagram/TT

Greta,

jag måste säga att just det du menar att Emily gör är ett stort problem med typ all samtidslitteratur. Det händer ofta att jag lägger ner en bok efter några sidor för att jag inser att hela syftet med boken är att ge författaren upprättelse för alla tillfällen där den stod och kände sig som en dum bimbo utan att komma på något smart att säga för att ge alla fel. Det är väl ett skäl så gott som något att skriva en bok. Med det blir sällan bra, eftersom – som du skriver – det i grunden handlar om förljugenhet, vilket ju är motsatsen till vad litteratur är – alltså sanning.

Det vore, som du säger, mycket mer intressant om Emily faktiskt kunde konfrontera möjligheten att hon är en dum bimbo som inte har något annat att erbjuda än sitt utseende. Jag säger såklart inte att det är så, men det vore kanske ändå intressant att på allvar överväga det? Jag tror nämligen inte att det hade gått särskilt bra för henne om hon försökt ägna sig åt sin ”art” i stället för att vara musa, jag scrollade längst bak i hennes feed där hon lagt upp några av sina skitfula teckningar. Och hon hade såklart, som hon själv frågar sig flera gånger, aldrig fått publicera den här boken om det inte var för att hon har så fylliga läppar och en så perfekt röv.

Emily mäter människors värde efter deras makt. ”Empowerment” (detta dumma, obegripliga ord) har ersatt ”emancipation” som det främsta vapnet i någon sorts postfeministisk arsenal. I stället för att se maktförhållanden som inherent skadliga och försöka frigöra sig själv från ett system som bygger på ojämlikhet ska man utnyttja systemet för att ge sig själv mer makt. Men det enda som händer då är att man liksom inkvoterar sig själv i kvinnokroppens bolagsstyrelse.

Alla tror också att exponering är makt. Exponering kan ge pengar, vilket kan ge makt – men det är inte, som Emily tror, exakt samma sak. Enbart pengar ger en begränsad makt, vilket många av de män hon hämnas på intressant nog är exempel på: Robin Thicke hade vid ett tillfälle makten att kunna tafsa på Emily Ratajkowski utan några konsekvenser, nu är han en nolla. En random miljardär som producerat en DiCaprio-film hade vid ett tillfälle makten att kunna köpa hennes och en massa andra modellers tid, för att sedan bli dömd för något ekobrott och förlora alla sina pengar – och sin makt.

Emily gör verkligen en poäng av att framställa modellivet som så oglamoröst och trist som möjligt. Tror du att det, precis som hämndgrejen, handlar om att hon vill framställa sig själv i god dager, som en ”helt vanlig tjej”, eller vad?

/Saga

Jag tror inte att det hade gått särskilt bra för henne om hon försökt ägna sig åt sin ”konst” i stället för att vara musa

Saga,

jag känner ofta att det är mycket möjligt att jag är en dum bimbo utan något annat att erbjuda än mitt utseende. Med tanke på mitt jämförelsevis undermåliga utseende tycker jag att man kan kräva också av Emily Ratajkowski att hon en gång tänkte den tanken ända fram. Det får mig att tänka på ett citat ur boken: ”... kvinnorna som fått sin makt tack vare sin skönhet stod i skuld till männen vars begär gav dem makten från början”. Men gäller inte det allt kändisskap, rentav all uppmärksamhet? Även du och jag existerar ju, i egenskap av skribenter, på någon form av nåder. Skillnaden är kanske att skönheten anses vara mer flyktig än (stora citattecken här) ”intellektet”.

Om jag låter som en maktens män-apologet, det gör jag ibland, så är det bara för att jag blir så matt av argument som utgår ifrån människan som solitär. Är det verkligen målet att ingen ska stå i skuld till någon annan, att varje människa ska vara helt utan band? We're living in a society!

Om jag tror att hon vill framställa sig själv i god dager! Det är bokens stora problem. Alla de andra tjejerna har blivit professionellt sminkade inför någon fest men hon har minsann målat sin egen eyeliner. Ofta kom jag på mig själv med att tänka att hon borde gå i psykoanalys. Eftersom hennes motiv tycks höljda i dunkel för henne så blir de det också för oss, inte sant? Eller nej, för oss blir de kanske smärtsamt tydliga. Du nämnde tidigare att hon såg på sig själv i en spegel medan hon födde sin son. Vid ett annat tillfälle gör hon det också under sex med sin man, ”så att jag kan se att jag är verklig”. Verklig! Bara som spegelbild! Det är för ”tänkvärt”.

Mot slutet av boken skriver hon: ”En bra dag skulle jag kalla det sexism att döma en kvinna för att hon kapitaliserar på sin kropp.” Tycker du att det är sexistiskt, nödvändigtvis?

/Greta

Greta,

Jag tycker det där är så svårt. Det blir för många dubbla negationer, och utgångspunkten är från början fel. Sexism är ett samhällssystem, inte nödvändigtvis något man kan beskylla enskilda människor för. När enskilda människor agerar utifrån det systemet är det mer korrekt att kalla det något annat – diskriminering, förnedring, sadism, våld. Samtidigt är det, tycker jag, ett belysande exempel på att samhället är sexistiskt att 1. kvinnor kan kapitalisera på sina kroppar i högre utsträckning än män och 2. att det anses vara ett stort problem.

Eftersom kvinnor är mer synliga, eftersom samhället är sexistiskt, uppfattas allt de tar sig för som mer problematiskt. Detta är väl Camille Paglias favoritgrej, att kvinnor är essentiellt mer tilldragande, att idén om ”kvinnlig skönhet” inte enbart är en social konstruktion utan typ biologiskt? Det håller jag eventuellt med om litegrann. Konsekvensen av det blir i alla fall att en kvinnas val hela tiden bär otrolig tyngd.

Emily Ratajkowski och andra ”influerare” är tydligen ”makthavare” för att de ”lurar” människor att handla massa skit – men Zaras marknadsföringschef är inte det, eller? Varför ska vi nödvändigtvis sätta typ Kenza mer under lupp än de företag som betalar henne för att sälja deras grejer? För att vi vet vem Kenza är, men vi har ingen aning om vad de människorna heter.

Eller den här dumma filmen ”Pleasure” som går nu. Där är det med en äcklig liten gubbe som spelar sig själv, en väldigt framgångsrik porrproducent. Honom skulle jag vilja se en film om! Eller, nej – jag vill också, precis som Ninja Thyberg och alla andra, mycket hellre se en snygg, naken Sofia Kappel suga av en banan. Men jag önskar att impulsen i stället var att det var den gubbens, eller Robin Thickes, eller Jho Lows drivkrafter, inte Emilys, som var de relevanta att utforska och ifrågasätta också för dem själva.

Du har verkligen rätt i att det gäller allt kändisskap, att det per definition är på nåder. Samma sak med skönhet, det är relationellt, det är det som är så jobbigt. Du kan inte själv bestämma att du är vacker, det är inte en autonom etikett du kan märka dig själv med.

Jag blir intresserad av varför du har en tendens att vara, eller låta som, en maktens män-apologet. Och förresten borde alla gå i psykoanalys, om jag hade lika mycket pengar som Emily Ratajkowski skulle jag absolut inte ägna min tid åt något annat!

/Saga

Ur filmen ”Pleasure”. Foto: Plattform Produktion

Saga,

bara för att få det där om min manstillvändhet ur vägen – vad jag menar är att jag ofta gillar maktens män. Emily Ratajkowski skulle väl kalla det en coping strategy? Till exempel sympatiserar jag något enormt med Grimes eftersom jag också skulle kunna titta på Elon Musk och tänka ”jag kan rädda honom”. Eller ta ”Pleasure”, som du skriver om. Jag skulle aldrig komma på tanken att kalla Mark Spiegler för en äcklig liten gubbe! Jag beundrar dig för att du gör det, men jag tror att jag är för mån om att framstå som behaglig i mäns ögon för att ens tänka i de banorna. Om du verkligen pressade mig kanske jag skulle få ur mig att jag inte tycker han är direkt attraktiv.

I en scen i boken tar en tonårig Emily Ratajkowskis kompis pojkvän henne på brösten medan han tror att hon sover. Det borde han såklart inte ha gjort. Ändå blir jag direkt förorättad när hon skriver: ”Jag började till och med övertyga mig själv om att jag gillade när Mike rörde vid mig. Kanske blev jag glad? Kåt, rentav?” Det som stör mig är att hon, trots att hon ställer dessa frågor, inte för en sekund överväger att det faktiskt skulle kunna vara så.

Jag letade reda på den gamla essä som hon själv skriver om i början av ”My body”, ”Baby woman” från 2017, och döm om min förvåning! Den var helt underbar. I den skriver hon: ”För mig är ’sexig’ en sorts skönhet, en sorts självförverkligande, något som ska firas, något som är underbart kvinnligt.” Snacka om Camille Paglia! Precis det jag saknade i ”My body” fanns här: ”Att hedra vår sexualitet som kvinnor är röriga, röriga grejer, men om vi inte försöker, vad blir vi då?” Det ironiska är att erkännandet av sin egen komplexitet är det hon nu avfärdar som naivt.

Är det magstarkt att ta farväl med ett Morrissey-citat? I ”The world is full of crashing bores” sjunger han om sitt förakt för popstjärnor: ”So scared to show intelligence / it might smear their lovely career”. Just eftersom varje tanke är så korrekt, så oklanderlig, blir boken svår för mig att relatera till. Hon riskerar ju ingenting! Om något har hon med sin bok uppnått en helt ny nivå av fulländning – perfekt kropp och perfect politics i en och samma kvinna! Om världen var galen i henne innan...

/Greta

Foto: John Angelillo/TT

Greta,

faktum är att jag aldrig varit särskilt mån om att göra män bekväma, vara behaglig. Jag tror att det är både till fördel och nackdel. En uppenbar fördel är att killar gillar utmaningar, och att unga ”medvetna” killar är så jagsvaga att de typ tycker det är sexigt. En nackdel är att män med verklig makt ser igenom det där och bara är intresserade av kvinnor som smörar. Alltså, intresserade som i att över huvud taget erkänna deras existens.

Om du tar farväl med ett väl valt Morrissey-citat ser jag ingen annan utväg än att rota fram ett väl valt Slavoj Zizek-citat ur den enda bok jag läst av honom, och som jag pinsamt ofta återkommer till.

Zizek skriver ungefär såhär, apropå Foucault, Freud och Lacan: ”Det finns ingen bortträngning utan det bortträngdas återkomst; den repressiva diskursen genererar det den undertrycker. Vad denna diskurs ’undertrycker’ är sin egen beblandning med det den försöker undertrycka. Offrandet av sexualiteten sexualiserar själva offrandet, försöken att kontrollera sexualiteten sexualiserar själva denna kontrollerande aktivitet.”

Emily försöker hela tiden kontrollera sina egna ambivalenta känslor kring sin sexualitet – vilket bara lett till att hon skrivit den sexigaste boken någonsin. Hon lyckas både konstruera sig själv som perfekt vacker och perfekt intelligent, helt enkelt, och det är typ pornografiskt?

/Saga

Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski, född 1991, är en amerikansk fotomodell, entreprenör och Instagramprofil. På internet är hon känd som @emrata. Hon slog igenom i musikvideon till Robin Thickes ”Blurred lines” 2013 och hade året därpå en liten roll i David Finchers succéfilm ”Gone girl”. Hon har sedan dess skådespelat i en rad filmer och tv-serier, kampanjarbetat för den amerikanska presidentkandidaten Bernie Sanders, och startat ett bikinimärke. Hon är aktuell med sin debutbok, essäsamlingen ”My body” (Metropolitan Books)‚ som kretsar kring hennes egen uppväxt och karriär, feminism, sexualitet och modebranschen. Visa mer

Läs mer:

Saga Cavallin: Den kulturella statusen i att vara ”en tjej” har aldrig stått högre i kurs

Greta Thurfjell: Vår tids besatthet av tvåsamhet kan förklara incelmännen