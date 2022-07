Ett sockrigt och sentimentalt farväl av Downton Abbey

Drama ”Downton Abbey: En ny era” Regi: Simon Curtis Manus: Julian Fellowes I rollerna: Maggie Smith, Allen Leech, Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Kevin Doyle, m. fl. Längd: 2 tim, 2 min (7 år). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

Det är över nu. Ni kan börja sörja. Det är möjligt att industrikvarnarna fortsätter att mala ut uppföljare om det går att sälja biljetter, men som myt och saga har berättelsen om familjen Crawley och deras tjänstefolk nått vägs ände. ”Downton Abbey: en ny era” är en stor, tom och seg historia dränkt i sentimentalt adelsvurmande.

Det är ingen större överraskning. Det konstiga är snarare att tv-serien - som löpte från 2010 till 2015, som fick uppföljare och julspecialer och som blev en långfilm 2019 - har lyckats undvika att dratta ner i det hålet så länge som den gjort. Skaparen och författaren Julian Fellowes har balanserat på en spänd lina i tolv år och ibland har förhållandet mellan herrefolket som går mellan salarna på övervåningen och tjänstefolket som trängs i köket på undervåningen varit snuddande nära plantage-romantik.

Men på något sätt har han lyckats göra det trovärdigt att de alla tjänar ett högre syfte och att titelns slott, som reser sig som en hallucination över vidsträckta, tättklippta gräsmattor, är allas angelägenhet. Det ska finnas kvar, vara levt i, vara vackert. Inte för att det fyller någon funktion utan bara för sin absurda skönhets skull. För att hålla drömmen om sagolandet England vid liv. Det onödiga blir attraktivt när funktionalitet och effektivitet är dogm.

Man vet att dramatikern har gett upp när halva klanen åker till franska rivieran

Fellowes kan också skapa intriger som inte bara löper parallellt, som i många såpor - för ”Downton Abbey” är en tvålopera, även om tvålen är tillverkad för hand av exklusiva oljor - utan dessutom krockar in i varandra med avundsvärd, dramaturgisk precision.

Och så har man hela tiden haft tillgång till den fenomenala Maggie Smith som slottets drakoniska och dräpande härskarinna och släktens egentliga överhuvud, kompromisslöst ointresserad av samhällsförändring och modernitet.

Genom åren har det alltid funnits en bitter ironi, en glimt i ögat. Både i dramatiken och hos karaktärerna (Michelle Dockery har lyckats hålla intresset vid liv för den stiffa arvtagerskan Mary bara med en glimt ett litet bitskt leende). Den glimten är nästan helt utslocknad nu.

Man vet att dramatikern har gett upp när halva klanen åker till franska rivieran. Ett vanligt trick när man ska göra långfilm av tv-serier (som den förra långfilmen inte föll för) är ju att lossa det bekanta persongalleriet från sin vanliga miljö och låter dem resa någonstans. Troligen för att ge en tydlig början och slut till något som publiken har har vant sig att se som ett oändligt kontinuum. Målet med resan är att ta reda på hur det kommer sig att lady Grantham, som nu står med ena foten i graven, har ärvt en förtjusande strandvilla av en greve som hon bara kände en kort tid i sin ungdom. Och varför arvet tilldelades henne nästan samtidigt som Lord Grantham (Hugh Bonneville) föddes. Om det förhåller sig som somliga misstänker så rasar hela den blodsbandsrätt som serien byggt på. Det kunde ha varit spännande men blir snarare buskisartat, med Carson som svettas i en för varm kostym och fransmännen som pussar häpna engelsmän på kinderna.

Under tiden blir Downton och Mary invaderade av ett filmteam som förvandlar deras vackraste salong till en spelhåla och låter skådespelare går runt och tar på deras dyrbara saker med sina ”kladdiga händer” (samtliga skådespelare verkar njuta av att tala om filmfolk som lägre stående varelser). Den delen är lite mer underhållande, även om man skamlöst plagierar ”Singing in the rain” med en cockneyfilmstjärna som blir omodern när ljudfilmen kommer.

Penelope Wilton och Maggie Smith i ”Downton Abbey: en ny era”. Foto: Alamy

Inte ens Maggie Smith och hennes sparringpartner Penelope Wilton, som alltid varit den komiska behållningen av serien, lyckas få liv i sitt gnabb. Både replikerna och aktriserna är trötta.

Det som framför allt har räddat Downton Abbey genom åren är att såpan på övervåningen har stått i relief mot lite skarpare dramatik på undervåningen. Spänningen mellan herrskap och tjänstefolk har varit som en tickande klocka och vartefter samhället förändrats har man varit nyfiken på vart det ska leda. Ska någon göra revolt? Ska Mary låta det trasiga taket störta in och salarna översvämmas hellre än att ta emot pengar utifrån? Ska Downton gå under eller bli ett museum på riktigt?

Tyvärr leder spänningen ingenstans. Alla förhållanden blir bara sockrigare och sockrigare tills klockan helt enkelt klibbar igen och stannar.

