Ett trafikkaos av känslor i tragikomiska ”Beef”

Tv-serie ”Beef” Serieskapare: Lee Sung Jin. Regi: Jake Schreier, Hikari, Lee Sung Jin. I rollerna: Steven Yeun, Ali Wong, Joseph Lee, med flera. Längd: 10 avsnitt (16 år). Språk: engelska. Premiär på Netflix 6/4. Visa mer

Produktions- och distributionsbolaget A24 har blivit en spännande kvalitetsstämpel med sitt genreutsvävande auteurstall och färska Oscarvinster med ”Everything everywhere all at once” och ”The whale”. Därav nyfikenheten när Netflix offentliggjorde en A24-producerad svart komediserie om en urspårad fejd mellan mångsidige Steven Yeun och komikern Ali Wong.

Den självmordsbenägne förloraren Danny Cho (Yeun) lyckas inte returnera grillarna som han tänkt ta sitt liv med. På vägen hem med bilen störs han av en hetsig förare, som får honom att tappa det totalt. Ren och skär trafikilska.

Danny blir besatt av att ta reda på vem mannen bakom ratten är. I ett senare perspektivskifte får vi veta att ”han” i själva verket är en ”hon”: Amy Lau (Ali Wong), en späd och artig karriärkvinna. Nyrenoverat hus, framgångsrikt blomsterföretag, gullig dotter, känslig konstnärsmake. Det till synes perfekta livet. Fast bakom fasaden finns en sönderstressad person på gränsen till ett nervöst sammanbrott.

Just när hon gått vidare dyker Danny upp i hennes hem, som en trevlig och glad främling – tills hon inser att han kissat ner hennes badrum. Därefter fortsätter de två dårförarnas vägar att korsas i en rollväxlande och ständigt upptrissad katt-och-råtta-lek.

Steven Yeun som Danny och Young Mazino i ”Beef”. Foto: Netflix

Huvudpersonerna – liksom seriens skapare, Lee Sung Jin – är asiatamerikaner. Danny är sonen till besvikna föräldrar i Sydkorea, Amy en oönskad dotter till en kinesisk far och vietnamesisk mor. Deras arv är givetvis en del av deras liv, ingen slumpmässig detalj, men till sist inget bärande för berättelsen. En poäng är väl just att visa på mångfald inom mångfalden: att en folkgrupp som ”asiatamerikan” inte är något sluten gemenskap, utan att den precis som alla andra kan rymma hela universum av rivaliteter och kontraster.

Mellan Danny och Amy finns socioekonomiska skillnader som gör deras ”beef” mer laddad, men under avsnittens gång tonas klassaspekten ner. För trots det specifika fokuset på asiatamerikaner i Los Angeles, är det en serie som med tiden försöker blottlägga ovännernas inre. Som tittare börjar man tidigt ana likheterna som de själva vägrar se.

För om ”Beef” hämtar energin från den gränslösa galenhumorn, finner den smärtpunkterna i skildringen av depression. Flera av avsnitten avslutas med att en av dem vinner över den andra, markerat med någon förolämpningsgest och triumfrusig eftertextlåt – men hämnden är allt annat än ljuv. Som allt annat suddas segerkänslan ut. Underbart är kort.

Komedi och tragedi visar sig ofta vara två sidor av samma mynt, så även i fallet Danny och Amy. Varandras motsatser, ja, särskilt när de interagerar med varandra – men sedda på varsitt håll framträder det gemensamma utanförskapet. Till en början mer antytt, senare mer konkretiserat. Särskilt i en drömlik själavandringsscen i sista avsnittet som hamrar in temat lite väl hårt.

Framåt slutet svänger ”Beef” alldeles för tvärt bort från sitt tragikomiska trafikkaos av känslor. När Dannys och Amys ilska lättar gör även mitt intresse det, men dessförinnan? Smått briljant.

