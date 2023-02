EU: 101 saker att göra med potatis

En av mina djupast rotade vårtraditioner är att glömma att köpa sättpotatis. När jag väl kommer ihåg det är mina favoriter slutsålda. Ingen ”Bambino” med små, runda knölar som rostas till gyllene perfektion i ugnen. Ingen ”Maris bard”, salt och smörig. Ingen ”Saxon”, som jag odlar både för smaken och namnets skull.

Om jag är riktigt sent ute brukar nästan all ekologisk sättpotatis vara slut. Jag får nöja mig med spexig rosa potatis som gör att moset ser ut som rå köttfärs. Potatisplättar på rosa mos liknar stekt falukorv och munnen förundras när jag äter plättarna men i stället känner smaken av just falukorv, som jag inte avnjutit sen jag var tonåring.

Antingen är min hjärnas suggestibilitet extra hög eller så är det verkligen som folk säger, att falukorv är nittio procent potatisstärkelse.

Förra året, sen som vanligt, valde jag en annan lösning: den jättestora förpackningen. Enkilosförpackningarna tar slut först. Sen femkilosförpackningarna. Men tiokilos, det finns det nästan alltid kvar av.

Hela trädgården blev ett potatisland. Varje dag föll en ny bit jungfrumark under fyllhammaren. På slutet kastade jag bara ut potatisar här och där och puttade över lite jord med foten.

Till hösten var skördearbetet intensivt. Jag bärgade stora hinkar med lerig potatis, i kamp mot tiden och frosten. Alla skåp var fulla. Jag läste Stefan Ekengrens ”Potatis” från pärm till pärm. Jag gjorde potatisgratäng, potatisterrin, potatisaladåb, pommes frites och chips. Stefans potatismos var tyvärr inte till så stor hjälp eftersom det mest består av smör och grädde.

I år är det annorlunda. I år är jag ute i god tid. Jag har redan förbeställt tre kilo noga utvalda potatissorter. Och till hösten hoppas jag ha en fungerande jordkällare att förvara skörden i.

För säkerhets skull går jag på en webbföreläsning om renovering av jordkällare. Jag får reda på att den lilla luckan längst bak i källaren, den man tror är en ventil, i själva verket är ett potatisnedkast. Under den hektiska skördetiden öser man bara ner potatisen längst bak i jordkällaren, och under vintern hämtar man ut den genom dörren.

Och med ens ångrar jag mig. Jag vill också ha en hel jordkällare full med potatis. Jag borde ha köpt tjugo kilo. Nu åker fyllhammaren fram igen.

