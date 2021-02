EU: Det behövs ett ord för den särskilda ”På spåret”-euforin

Det är en alldeles särskild njutning att sitta och skrika ”Nora Ephron!” till tv:n när ingen av de tävlande i ”På spåret” kan svaret. Känslan blir tyvärr alltmer ovanlig, ju närmare finalen vi rör oss. Men det är en stor känsla. Så pass stor att vi borde uppfinna ett ord för den.

Det vore egentligen inte så konstigt. Det finns massvis med känslor som är unika för vissa kulturer, och i dessa kulturers språk existerar också ord som inte finns någon annanstans. ”Saudade” i Portugal. ”Liget” hos Ilongot-stammen i Filippinerna.

Jag vet att jag inte är ensam om denna känsla. Jag vet att du också känt den. Den hamnar någonstans mittemellan nedrig skadeglädje och den fullkomligt oförställda lyckan hos en hund som har klarat ett trick och vet att det vankas godis. Eller, nu för tiden, ett litet klick från en dosa.

När Nora Ephron dök upp i ”På spåret” (resmål: Seattle, fråga: Vem skrev manus till ”Sömnlös i Seattle”?) var jag halvvägs igenom en gammal essä som Nora skrivit för The New Yorker. Texten handlade om en enorm lägenhet i New York som hon flyttat till efter att hon lämnat sin tidigare hemstad Washington, och mannen hon var gift med där.

Nora har skrivit en hysteriskt rolig bok om själva skilsmässan också. Den heter ”Heartburn” och är en förtäckt självbiografi utklädd till kokbok. Under åren i Washington var Nora gift med en journalist vid namn Carl Bernstein – ytterligare en fråga jag kunde, precis som det ena laget i ”På spåret” (en liknande känsla, men svagare).

Enligt ”Heartburn” tog hon sig igenom skilsmässan genom att laga och äta enorma mängder potatismos. I den lika roliga filmatiseringen med samma namn spelas Nora av Meryl Streep och hennes man av Jack Nicholson.

Carl Bernsteins liv har faktiskt också skildrats, i en separat film. ”Alla presidentens män” handlar om Carls heroiska insatser under avslöjandet av Watergateaffären. I den filmen framstår Carl dock som helt ensamstående. Varken hans fru, hans två små barn eller hans älskarinna dyker upp.

En filmkväll som börjar med ”Alla presidentens män” och avslutas med ”Heartburn” rekommenderas varmt. Njutningen i att få se samma, ytterst skvallriga historia berättad från två motstående håll, det är också en unik känsla. Dock inte fullt lika uppbygglig som ”På spåret”-euforin.

Läs fler kåserier av EU, till exempel om att se ”På spåret” i Paris, i ett hörn av en lägenhet, nära golvet.