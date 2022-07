EU: Husjakt, hobbies och grön tomatodling

Att ha en hobby är lite som att vara alkoholist – man behöver aldrig ha det riktigt tråkigt, så länge det finns något hobbyrelaterat nära till hands. Och att läsa Louise Glück är för en odlare njutningsfullt av flera anledningar. Särskilt ”Vild iris” funkar på två sätt: dels är det vacker poesi, dels är det som ett hemma hos-reportage från någon annans trädgård. Vilket alltid intresserar odlare, lika milda som snokiga.

I intervjuer efter att priset tillkännagavs – intervjuer som Glück gav ytterst motvilligt med motivationen att det dels var alldeles för tidigt på morgonen för ett Nobelpris, dels att hon inte skulle ha några vänner kvar efter det här eftersom hennes vänner också är författare – kom frågan om prispengarna upp. ”Jag har alltid velat ha ett hus i Vermont igen” svarade hon till sist. ”Nu har jag råd med det.”

Där det brukade stå ”Louise Glück bor i Massachusetts” står det nu ”Louise Glück delar sin tid mellan Cambridge, Massachusetts och Montpelier, Vermont”

Tack vare en mejlkonversation med Glück (via ombud) vet jag att hennes tidigare trädgård i Vermont hade utmärkt solexponering och att jorden var djup, mullrik och underbart fet. Och när jag, som vanligt alltid efter att texten kommit ut, går in på hennes Wikipedia-sida för att faktagranska den inser jag att en mening på sidan har förändrats.

Där det brukade stå ”Louise Glück bor i Massachusetts” står det nu ”Louise Glück delar sin tid mellan Cambridge, Massachusetts och Montpelier, Vermont”.

Visst låter det som att hennes dröm gått i uppfyllelse. Hon har använt upp sina prispengar och kan återigen njuta av Vermonts ljumma sol och svarta jord.

Som författarkollega skulle jag aldrig missunna henne ett Nobelpris eller några miljoner i prispengar. Som odlare är det dock prick omöjligt att inte känna ett styng av avundsjuka inför den ovärderliga njutning som det är att kliva in i sin nya trädgård för första gången. Men sen tänker jag på all den där vilda irisen, röda vallmon, blå klematisen och de gröna tomaterna – som hon, likt en gammal gumma som bär tjocktröja mitt i högsommaren eftersom det förr eller senare ändå kommer bli kallt igen, tittar på och tänker ”Ni kommer aldrig bli klara” – och då kan jag inte låta bli att unna Louise Glück all odling i världen.

Läs fler av DN:s kåserier, till exempel Sanna: Man är iakttagen