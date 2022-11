EU: Jag blir hellre jagad av björnar

Det finns ett numera klassiskt meme (bildbaserat internetskämt) där Kyle MacLachlan i panik flyr undan en svartbjörn som jagar honom. Vid Kyle står det ”Me” och vid björnen står det ”Something I’ve been putting off for weeks that wouldn’t take me longer than 15 minutes to complete.” Det är ett populärt meme bland folk som känner att de skjuter upp saker i onödan.

Det är också en stor lögn.

Personligen har jag aldrig ångrat något jag skjutit upp. Däremot ångrar jag dagligen saker som jag faktiskt gjort.

Ingenting som är värt att göra har någonsin tagit 15 minuter. Framkörningsavgiften på i stort sett allt är minst en timme. Och oavsett hur svårt du inbillar dig att det kommer att vara kan jag nästan lova dig att det kommer vara mycket, mycket värre. Särskilt saker som verkar enkla brukar visa sig vara ogenomförbart komplicerade.

En av dessa saker, en typisk ”riv av det som ett plåster bara” som jag skjutit upp i åratal, är att ta körkort. Nu kan jag inte vänta längre eftersom jag vill köpa ett hus. Men hade jag kunnat, hade jag fortsatt låta bli.

Genom en knäpp slump inföll husköpet och intensivkursen under samma tvåveckorsperiod. Jag gjorde teoriprov och skrev köpekontrakt på distans. Jag mängdtränade inför uppkörning och läste på om rusande räntor.

Det var fruktansvärt stressande. Jag gnisslade tänder nätterna igenom och till slut gav min fyrsexa upp och dog. Smärtan var konstant och fullkomligt nedbrytande. Jag kunde varken äta eller sova.

Jag råkade få i mig dubbel dygnsdos Ipren och var tvungen att ha en snabb konferens med Giftinformationscentralen. Och eftersom jag precis gått Riskutbildning 1 vet jag att man inte får köra bil med tandvärk, att trötthet har samma straffsats som rattfylla och att Ipren kan orsaka synrubbningar.

Under ett akut tandläkarbesök konstaterades att tanden måste rotfyllas. Min tandläkare berättade att han hittat en perfekt tid åt mig. Om två veckor. Alltså en vecka efter min surt förvärvade, sedan sex månader bokade uppkörning.

Jag bröt ihop i receptionen. Receptionisten ringde mig en timme senare med en tid inom 48 timmar. Ingen har någonsin blivit så glad för en inbokad rotfyllning.

Till slut gick det. Tanden är död. Huset är köpt. Körkortet taget.

Så, mitt råd till dig som också skjutit upp ett körkort? Gör det inte. Var Kyle MacLachlan. Spring från den där björnen för allt vad tygen håller. Om fem år är alla bilar säkert självkörande ändå.

