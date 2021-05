EU: Längs Höga kusten vinner John Coltrane till slut över mig

Vi kör min sprillans nya, trettio år gamla sportbil E4:an söderut från Umeå, min man, alias chauffören, och jag. Chauffören lät sig övertalas efter att jag lovat honom rolig roadtrip.

Säljaren säger att stereon ska funka. Jag har väskan full med cd-skivor lånade på biblioteket. Roy Ayers melodiska vibrafonjazz, harpisten Alice Coltrane och en hel drös andra olyssnade skivor med mjuk, sofistikerad jazz som ska skänka en känsla av James Bond under den sju timmar långa resan.

Om stereon funkar, vill säga.

Jag trycker i saxofonisten John Coltranes ”Ascension” och håller andan.

Cd-spelaren fungerar! Enda felet är väl egentligen att eject-knappen inte svarar. Och att ”Ascension” råkar vara en av John Coltranes mindre lättlyssnade skivor. Här har han helt övergivit underhållningsjazzen för improvisationer och experiment.

Lätta snöflingor driver över motorvägen. Vi passerar by efter by. Nordmaling, Grundsund, Könsa, Bye. John Coltrane ylar på, oförtrutet, timme ut och timme in. Diverse Mjöle byts ut mot diverse Böle.

Inlandsordningen är stark, trots att vi kör längs Höga kusten. Övergiven grävskopa på uppfarten. Brädgård. Övergivet möbelvaruhus. Rostig tältsängbotten mot uthus. Järnvitriolfärgad lada. Taket svankar som ryggen på en gammal häst.

Uttråkad ponny, lerig hage. Liten sjö. Stort berg. Granar som likt bergsgetter klamrar sig fast på stålgråa, vertikala bergsidor.

Korrugerad plåt. Höga, smala hus klädda i näsduksfärgad eternit. Lurvig hund betar fjolårsgräs på en tomt. Och John Coltrane blåser på.

Nånstans kring Skrike har jag blivit avtrubbad.

Den vackra Högakustenbron, lika brutalistisk som självaste Skuleberget. Örnsköldsvik ser ut som den gudsförgätna by som Rambo anländer till i ”First blood”. I höjd med hoppbacken inser jag att jag börjat gilla skivan. Den karga, intellektuella musiken och det vilda, halvt övergivna landskapet. Oviljan att jamsa med. Att vägra göra det som förväntas.

Älv efter älv. Brunt, järnrikt vatten som forsar mot Östersjön. Autostrador av elledningar söderut. En tunnbrödrulle utan korv i Härnösand.

Mellan Harmånger och Njutånger tätnar skogen. Vid Söderhamn svänger vi av ut mot havet. Jag har kört ner en trägaffel från Sibylla i bilbältesfästet för att det inte ska åka upp hela tiden. Bäst att stanna för natten.

John Coltranes sista frihetstörstande ton klingar ut över Hälsinglands skärgård och den ovana tystnaden saknar honom omedelbart.

Läs fler kåserier av EU, till exempel om hur det räckte med att bara önska sig en ny bil.