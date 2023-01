EU: På allmän begäran – här är Paris bästa restauranger

Att ge tips är ansträngande. Även om man gillar att tipsa. Eller kanske särskilt om man gillar det? Jag är så pass förtjust i att tvinga på andra mina tips att jag gjort det professionellt, i guideboken ”Paris för foodisar”. Och ända sen dess kan jag ägna mig åt min favorithobby nästan hela tiden.

Men att be om tips är en lika stor konst som att ge dem.

Om du ber mig om tips kommer jag inte bara att dra i väg de tre första namnen som dyker upp i skallen. Jag tänker på dig som frågar, funderar över dina begär och rädslor och på hur de olika tipsen kommer att te sig vid den givna tidpunkten. Allt det här ställer krav på den som frågar.

Jag behöver avgränsningar, inspiration. Ett titthål in i din själ. Ibland får jag till exempel frågan ”Vilken är den bästa restaurangen i Paris?” Jag har absolut ingen aning. Men eftersom jag älskar att tipsa brukar jag berätta om sajten Let Me Google That For You punkt com.

Den bästa frågan hittills kom från en kvinna som skulle gifta sig i Paris och behövde tips på ett lunchställe. Hon gav mig tid och plats för vigseln, hur stort sällskapet var, deras relation till varandra, önskad stämning och prisklass samt dietrestriktioner.

Jag tipsade om den rustika, romantiska sydfranska restaurangen Chez Janou, med en uteservering överskuggad av vintergröna magnolior, där efterrätten är en balja chokladmousse som bara plonkas ner direkt på bordet. Efteråt hörde hon av sig och berättade om lunchen på ett så levande sätt att jag blev rörd.

En annan lika bra metod är att helt enkelt fråga om mina personliga favoriter. Då minskar pressen en aning och jag förstår att du förstår att jag varken har råd eller lust att äta på Paris bästa restaurang.

Förlåt, vad sa du? Åh, du undrar vilka som är mina tre bästa restauranger som öppnat sen efter ”Paris för foodisar” gavs ut? Inget skulle göra mig gladare än att dela med mig av dessa tips!

På Double Dragon är portionerna små, smakerna stora, musiken hög och stämningen så god att jag lärt känna både en fransk mästare i mölkky (en sorts finsk kubb) och ägaren av det schweiziska skivbolaget Bongo Joe här.

Fripon, högt upp i Belleville, är en ungdomlig, avslappnad finrestaurang.

Och Mokoloco är en nyöppnad systerkrog till favoritkaféet Mokonuts. I köket står Esu Lee, ursprungligen från Sydkorea men just nu Paris kanske allra bästa kock. I alla fall om du frågar mig.

Läs fler kåserier av EU, till exempel om den sortens hus som finns mest för att någon annan inte vill ha dem där.