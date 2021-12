EU: Vart är vi på väg?

18.20 I glappet mellan baren Bron och den brunsvarta Karlbergskanalen har man lyckats klämma in både en ständigt igenproppad bilväg samt en bred bangård som slussar tågen in mot Stockholms central. En kvinna lutar huvudet mot ett av barens perspektivfönster och följer ett inkommande godståg med blicken. Kanske vill hon se de röda bakljusen försvinna in mot Centralen? Men när den sista vagnen rullar förbi är den mörk. Just då inser hon att enbart ensamma lok har fram- och bakljus, men att godståg saknar bromsljus, eftersom ingen någonsin kör om ett tåg.

18.30 Buss 4 gör en hård gir precis framför julgranen på S:t Eriksplan och cyklisterna som fyller korsningen gnistrar som överdimensionerad julgranspynt i sina färgglada reflexvästar.

18.39 Strax efter Saxofön kliver journalisterna Jessika Gedin och Fredrik Strage på bussen. Nummer 50 mot Lappkärrsberget kör så nära att dess nyfikna framlyktor verkar vilja tjuvkika på vad kulturjournalisterna läser. Två småtjejer på heffehyllan drar nytta av det glittriga motljuset, perfekt för selfies.

18.45 I höjd med Lärkstan kliver det på en kille i blå toppluva och tjocka glasögon. I knät har han en mystisk pappkartong som han hela tiden gläntar på locket till. Några passagerare spekulerar tyst kring huruvida det är en hamster eller en chinchilla i kartongen. Det är det inte. Det är en blå robot han byggt själv, lödningar och allt.

18.49 I taket ovanför Järnvägsrestaurangen på Östra station rullar en konstnärlig representation av ett ånglok för evigt fram medan kubistiska karlar hamrar fram syllar så verklighetstrogna att doften av kreosot känns ända ner till bänkarna därunder.

Okraburken och blombuketten släpper han dock inte ens en sekund.

19.02 Vid ett grönt bord tar en man en bärs tillsammans med en burk inlagd okra. Mannen kastar en blick på tv-n som annonserar östergående tåg och får så bråttom att han nästan glömmer halsduken. Okraburken och blombuketten släpper han dock inte ens en sekund.

19.37 Vid Tekniska högskolan åker en kvinna rulltrappa mot Mörbytåget. Hennes enda baggage utgörs av en genomskinlig fruktpåse fylld med ett udda antal Eccotofflor.

19.41 På ett tunnelbanetåg i riktning T-centralen sover en prydligt klädd man. Hans hornbågade glasögon saknar en av sina skalmar.

19.57 Strax sydväst om Sergels torg står en tv-apparat och vrålar. Kvällens avsnitt av På spåret annonseras på hög volym, medan innevånarna i lägenheten skrålar med i vinjetten från köket. Och det betyder att vi är framme. Att vi hann fram!

20.00 Med andan i halsen, och en varsin varm macka nerstucken i ett varsitt kaffefilter, kastar vi oss ner i skinnfåtöljerna för att än en gång ta en tur med tågvärldens mest gemytliga tv-program.

