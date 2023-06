Eufori när Iron Maiden bjuder Sweden Rock på okända låtar

Sweden Rock, dag 3 Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Iron Maiden Scen: Festival Stage Visa mer Visa mindre

Sweden Rock Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Blue Öyster Cult Scen: Festival Stage Visa mer Visa mindre

Rockmusiker underskattar ofta styrkan i självdistans. Inte så konstigt. Mycket av genrens dragningskraft bygger på illusionen att dess utövare är, eller i alla fall har varit, farliga, sexiga och odödliga. Eftersom verkligheten är annorlunda och ölmagar har en tendens att växa när de väl har satt sig så blir det där skådespelet roligare för varje år. Mötley Crües haveri under första Sweden Rock-kvällen är ett uppenbart exempel.

Blue Öyster Cult verkar ha förstått detta. Deras musik balanserar på en svårdefinierad gräns mellan allvar och självironi. ”(Don't fear) The reaper”, en låt om kärlek, evigheten och att sluta vara rädd för döden, följdes senare av ett album med titeln ”Cultösaurus Erectus”.

74-åriga Buck Dharma går på scen med en tröja där det står ”Straight outta Mordor” i samma stil som NWA-loggan. Trummisen Jules Radino har kvar sin Apple watch på armen. På given signal börjar de svänga helt besinningslöst. ”That was me”, en nyskriven och egentligen rätt tradig blueshistoria, blir tung och explosiv. Efter några låtar har de hunnit byta instrument med varandra flera gånger.

Gruppen som påstår sig ha myntat begreppet ”heavy metal” har helt enkelt gjort sig av med sitt ego, om de någonsin hade ett. Det ger god karma. Sångaren Eric Bloom är 78 år gammal och verkar på sin höjd lite stelopererad. ”Great day for a rock show” säger han bakom sina gigantiska solbrillor.

Den sköna stilen slår tillbaka på dem ibland, när ensamma gitarrsolon får pågå, pausas och börja om i en halv evighet. Men i hittar som ”Godzilla” och ”Cities on flame with rock and roll” är de oemotståndliga.

Iron Maiden vet också hur man har roligt. De är ett av världens allra största metalband men verkar inte ha några särskilda bryderier om vad som förväntas av dem. Intuitionen har ju fört dem hit.

Därför vågar de fylla Sweden Rocks mest välbesökta spelning med låtar som stora delar av publiken aldrig har hört. Nya skivan ”Senjutsu” är fullt duglig. Bruce Dickinson lyckas, med sin ostoppbara energi, lyfta den till skyarna.

Efter att de markerat vilka som bestämmer vänder de sig till slut bakåt, men landar även då på en ganska udda skiva: 1986 års ”Somewhere in time”. ”Heaven can wait”, en låt som nog toppar ganska få Maiden-spellistor, blir här mittpunkten. Maskoten Eddie kliver upp på scen som retrofuturistisk robot och inleder en sprakande vapenduell med Bruce Dickinson. Bruce vinner (såklart) och hoppar upp på en ännu högre scenplattform medan gitarrsolona viner runt honom. Om andra hårdrocksfrontmän nådde hälften av hans karisma skulle världen vara en betydligt bättre plats.

Iron Maiden kan helt enkelt bestämma vad som är en hit. Att tänka på alla låtar de väljer att inte spela ger svindel. När de till slut dyker in i ”Fear of the dark” går euforin därför att ta på. Det blir allsång rakt igenom, i varenda riff och vändning. ”Every night we do this is the best night of our lives”, ropar Dickinson innan ”The trooper” bryter ut. Jag tror honom.

Läs mer om musik och fler texter av Noa Söderberg.