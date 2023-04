Eva Dahlgren till Rosendal garden party

Eva Dahlgren är en av Sveriges mest folkkära artister, som i år dessutom firar 45 år med debutalbumet ”Finns det någon som bryr sig”.

Under torsdagen blev det klart att hon ska spela på Rosendal garden party, samma dag som artisten Thåström.

Det blir både Thåströms och Eva Dahlgrens enda spelningar i Sverige i år.

– Det blir en enda stor hyllning till två svenska artister som har betytt oerhört mycket för så många, både Eva och Thåström har förändrat liv, säger Johanna Beckman, innehållsansvarig på Rosendal Garden Party, i ett pressmeddelande.

Rosendal garden party pågår i fyra dagar, från den 8 till 11 juni, på Djurgården i Stockholm. Andra artister som ska spela är folkmusikern Sara Parkman, bandet Amason och rapparen Stormzy.

Festivalen hade premiär förra året, då med bokningar som The Strokes, Tyler, the Creator och Florence and the Machine.