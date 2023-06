Eva Rydberg briljerar i sin sista föreställning på Fredriksdalsteatern

Logga in

Logga in

Teater ”Två man om en änka” Bearbetning: Anders Aldgård, Andreas T Olsson och Per Andersson. Regi: Anders Aldgård. Dekor: Ljus & Dekor i Halmstad. Koreografi: Siân Playsted. Kostym: Görel Engstrand. Medverkande: Eva Rydberg, Mia Poppe, Robert Rydberg, Per Andersson, Birgitta Rydberg, Kalle Rydberg, Anders Aldgård m fl. Scen: Fredriksdalsteatern, Helsingborg. Speltid: Ca 2 tim 30 min. Visa mer Visa mindre

I ett praktfullt åskväder och strilande regn drar Eva Rydbergs sista säsong på Fredriksdalsteatern i gång. Det ska bli bröllop på herrgården där hon råder som änkan Julia Sjölin. Hennes dotter Ofelia (Mia Poppe) ska gifta sig med den unge löjtnant Rosencrona (Robert Rydberg). Men kärleksstriden står om änkan (eller hennes pengar), mellan en påtagligt släpig malaj, Per Andersson, och den imposante överste Ström, Anders Aldgård.

Detta är Eva Rydbergs tack- och avskedsföreställning. Hon är 80 år i år och inleder med ett gnistrande och verkligen fullfjädrat show- och dansnummer – hur i herrans namn gör hon?

Intrigen är skäligen enkel, men det ligger en epok i botten. Teatern i Fredriksdal har funnits sedan 1932, Nils Poppe drev den 1966–1993 och nu har Eva Rydberg gjort det i 28 år. Ett världskrig, en oljekris, en folkhemsförslust och en pandemi har gått över teatern och många i dess publik, och framtiden är oviss. Vi är ändå här igen, med fikabröd i korgarna och prasslande regnskydd. Stråken av vemod och nostalgi går att ta på, trots skratten och applåderna.

26 minuter in i föreställningen är himlen ändå ljusblå över en show som, lite oväntat ändå, spelas av avatarer! En gulligt it-pedagogisk guide knäpper på och av ”uppspelningen” vilket låter Eva Rydberg briljera med ett verkligt glansnummer: en scen som hon först spelar ”in natura” och sedan både bak- och framlänges samt i slow motion och fullspeed-falsett – helt fenomenalt!

Manuset är ojämnt (men ingen bryr sig egentligen om det), med några blixtrande infall och en liten smula slentrian. Ensemblen, vältrimmad och med starkt inslag av familjen Rydberg, håller kontakt med publiken med gott om införstådda blinkningar – här finns trogen publik. På komiskt obegriplig danska gör Birgitta Rydberg den rockiga varietéstjärnan Else Blom Hansen, fenomenal knivkastare från Bakken och malajen Emils egentliga ”kaeresta”…

Ankaret i historien är husan Rut, Sofie Lindberg, som med milt ironiskt överseende får allt att fungera i fint ”supporting”-spel med karaktär.

Och så Emil då, malajen som liksom glider in i handlingen av ren lathet: Per Andersson. Som kan vara svårartat hejdlös när showpaniken drabbar honom. Här är han ett under av disciplin och visar vad han faktiskt kan när regin och omgivningen tyglar honom. Nästan Karl Gerhardskt tonsäker i sång och dialog, kvick som en kobra i underskruvade oneliners och helt inne i sin roll som dum men slug underhuggare med egen förvirrad agenda. Rolig!

När intrigen har gått varvet runt förblir änkan singel. Den fryntlige Anders Aldgårds överste får framhärda Strindbergskt med sina blomsterkvastar. Publiken står upp och tackar med en väldigt lång applåd. Den snart avgående teaterchefen avtackar sina veteraner, avskedet känns. På fondscreenen står det: ”Att hyra”, intill ett bildspel från gångna decenniers föreställningar. Stämningen är god och glad, men rätt många snyter sig förstulet. Snart ska nya röster sjunga.

Läs fler scenrecensioner och fler texter av Ingegärd Waaranperä