Eva Ströms mörka naturlyrik står i nära förbindelse med katastrofen

Lyrik Eva Ström "Jag såg ett träd" Albert Bonniers Förlag, 70 sidor

Eva Ströms nya diktsamling ”Jag såg ett träd” börjar mässande, besvärjande, repetitivt:

”Under träden / under de stora träden / under sykomorlönnarna / under kastajerna / under pilträden som där voro / under alarna”.

Det framstår som en hommage till Inger Christensen, eller ett slags romantiskt högstämd, något otidsenlig naturlyrik. Efter ett trettiotal trädarter tar dikten dock en hastig, om än lågmäld vändning mot mer ominösa motiv: ett isärslitet fågellik, en ambulans som stannar under en mörk himmel.

Hämtar den upp en covidsjuk? För det står snart klart att dikternas besatthet vid träd och växtlighet står i nära förbindelse med vår tids historiska katastrofer, som också genomkorsar diktsamlingen: pandemin, klimatförstörelsen, despotiska politiska ledare.

Trädet blir mindre en ekopoetisk symbol för ett slags förnyad närhet till naturen i klimatkollapsens tid (som i mycket annan konst och poesi som skapas i dag), utan fungerar snarare som en portal till en annan värld, ett instrument för transcendens, gudomlighet och extas.

I bokens andra, ganska fantastiska, bisarra dikt ”Med en skog i mitt namn” mediterar diktjaget över vilket träslag skulpturen av heliga Birgitta i Vadstena klosterkyrka är utkarvad ur, om det var ”en lind som bar minnet av sina hjärtformade blad, / sin tunna vinge eller sina honungsdrypande gula blommor / in till extasen du kände och som bredde ut sig i ditt upplösta ansikte”.

Diktjaget skissar helgonet på en bit tårtpapper, och känner i samma stund hur Guds fråga ”sköt som en pil av askträ / genom hennes skälvande kropp. JA, svarade hon, ja, ja, och ja / och i det ögonblicket fövandlades hon själv till träd och trä (…)”.

Här sker en märklig serie förvandlingar. Trädets minne och materialitet kanaliserar helgonets erotiska-spirituella extas; helgonet penetreras av Guds pil av trä och blir själv förvandlad till trä. Diktjaget är också ett instrument för denna orgiastiska sammansmältning av trädet, helgonet och guden genom sitt skissande – en bild för poetens praktik. Trädet har således starkt religiösa konnotationer, men snarare än kristen dikt skriver Ström fram ett slags poetisk sfär där gudstro, vidskeplighet, magi och poetisk fabulering blandas oneurotiskt och friskt.

Inte bara helgon utan också änglafigurer, uppenbarelser och förkristna gudinnor befolkar Ströms dikt, på samma sätt som hos poeter som Åsa Maria Kraft eller Eva Kristina Olsson. Det är en estetik som betonar vidskepelsen, lekfullheten och det bortomrationella – även om Ström är mer surrealistisk och klassiskt modernistisk än de två förra, ibland på ett störande och överspänt sätt.

Här finns ett höglitterärt och modernistiskt symbolspråk som ofta känns överbelastat, rentav pretentiöst – exempelvis det tvångsmässiga refererandet till grekiska gudar och myter som över huvud taget inte fyller någon funktion (vilket hon verkligen inte är ensam om i sin poetgeneration), liksom hur Diktandet och Diktaren tematiserat frekvent och överdrivet romantiserande. Som i ”Som en professionell drömmare”, där poeten skildras som en nattlig upptäcksresare med ”oförfärad upptäckarglädje (…) med stjärnstoft / i mitt rufsiga hår och med Karlavagnen ingraverad på min / underarm”.

Om dessa aspekter alienerar och får läsningen att tappa fart, dras jag tillbaka in av de dikter som har ett mer direkt tilltal, som de vackra dikterna om spirituell extas i diktsamlingens tredje del, eller en otrolig sorgedikt som ”Brinnande nymf”, som rör sig från det döende duets medvetande som släcks (”ett sista vapen som en syrebrist har läckt / hallucinationer rasar i din hjärna”), till jaget som bevittnar den döende på IVA, till kistans trä där solsken, biologiskt minne och kanske något gudomligt har lagrats.

”Jag såg ett träd” är en mörk diktsamling: ett slags domedagskänsla löper genom samlingen och utgör resonansbotten också för de mer spirituellt orienterade dikterna. Pandemin sveper över världen, människor är fängslade vid respiratorer, skogsbränder rasar och överallt breder mänskligheten ut sig ”ymnigt i syftet att förgöra sig själv”.

Ström skildrar samtiden i ömsom lakonisk ton, ömsom elegisk och sorgetyngd. Sedan finns stunder då hon vänder sig till träden för tröst, läkedom, bön och dikt:

Innesluten i den vita stammen

Ropar jag till henne: stå träd, stå träd, stå träd

Och låter henne läsa dikten

Som på långt håll kan lysa också genom vinternatten

