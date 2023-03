Evelyn Jones: Poddar jag inte kan släppa – poddguide

Den satanistiska pedofilsekten som inte fanns

Två små barn i norra London sitter på en polisstation och berättar om hur deras pappa leder en satanistisk pedofilsekt som utgår från en skola och en kyrka i Londonstadsdelen Hampstead. Scotland Yard blir involverade – men det visar sig snart att ingenting verkar stämma.

Många har hört talas om Pizzagate-konspirationen i USA. Men i alla fall jag var helt ovetande om den brittiska motsvarigheten som spreds över världen, och förstörde livet för föräldrar, lärare och barn i en idyllisk Londonmiljö. Men det är jag inte längre. Alexi Mostrous guidar i sex avsnitt igenom den upp-och-nedvända världen som ledde fram till konspirationen om satanistsekten, konsekvenserna för de som blev anklagade – och vem som egentligen låg bakom alltihop.

Poddens titel: Hoaxed.

Produktion: Tortoise Media.

Längd: Sex avsnitt på 30–45 minuter.

Språk: Engelska.

Realityserien som skulle välta tv – men som skapade kaos

I realityseriernas guldålder 2004 får en producent höra ”den ultimata pitchen”. Sex hunkiga män ska bege sig till en villa på Ibiza. Där ska de slåss om en vacker kvinnas gunst. Inte helt unikt?

Men det finns, så klart, en twist – det ingen av deltagarna vet är att huvudpersonen Miriam Rivera är transsexuell. Det ska de få reda på först när en av männen står som vinnare av en drömresa tillsammans med Rivera. Ingen verkar ha tänkt på vad konsekvenserna kan bli – varken för deltagarna eller för huvudpersonen själv. Katastrofen är nära när en psykiatriker i ilfart flygs in inför slutceremonin – men det är för sent att stoppa det som sedan ska ske.

I Harsh realitys The story of Miriam Rivera får man följa hennes liv fram till produktionen – och det som hände efteråt. Och man får en inblick i en cynisk tv-värld där tittarsiffror och buzz gått före de inblandades bästa.

Poddens titel: Harsh reality.

Avsnitt: The story of Miriam Rivera.

Produktion: Wondery i samarbete med Translash media.

Längd: 7 avsnitt på 30–40 minuter.

Språk: Engelska.

Det anonyma brevet om islamistisk skolinfiltration

Ett anonymt brev dyker upp hos myndigheter i Birmingham, England. Där avslöjas en intrikat plan där islamister försöker infiltrera stadens skolor – och planen har kodnamnet ”den trojanska hästen”. Brevet skapar uppståndelse i England – från skolorna till staden och ända upp i parlamentet. Men ingen vet svaret på vem som skrev brevet.

Det vill Hamza Syed, som precis ska börja plugga till journalist, reda ut. Han slår sig ihop med den erfarne reportern Brian Reed (som står bakom en annan podd som absolut skulle kunna platsa på den här listan: S-Town) för att gräva djupare i historien som skakat om England.

Och därefter är ingenting som det först verkar.

Poddens titel: The Trojan horse affair.

Produktion: Serial Productions och New York Times.

Längd: 8 avsnitt på runt 40–60 minuter.

Språk: Engelska.

En intensiv jakt på en försvunnen... hitlåt

Första gången jag hörde det här avsnittet var i bilen på en långresa norrut. Ja, precis, första gången – för jag har lyssnat flera gånger på det här catchy, roliga och kittlande avsnittet av den numera nedlagda podcasten Reply all.

Premissen: Regissören Tyler Gillett kan inte släppa en låt som han är säker på var en radiohit när han var barn. Han kan texten, och har ett otroligt starkt minne av låtens melodi. Men, den står inte att hitta någonstans – förutom i ett internetforum där någon skrivit ner delar av texten.

Hur kan en superhit försvinna ut i tomma intet? I ”The case of the missing hit” gör man allt för att reda ut det – och tar verkligen uppdraget på allvar. Från att få ett gäng musiker att spela in en ny version av låten utifrån Gilletts minnesbild till att prata med gamla musikjournalister – och försöka hitta skaparen av låten.

Poddens titel: Reply all.

Avsnitt: The case of the missing hit.

Produktion: Reply all.

Längd: 50 minuter.

Språk: Engelska.

Evelyn Jones är programledare för DN:s nya podd Spotlight, och politikreporter. Hon älskar dokumentärpoddar med många avsnitt.

