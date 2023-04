Everything But The Girl är rörande bräckliga på efterlängtad comeback

Pop Betyg: 4. Betygsskala: 0 till 5. Everything But The Girl ”Fuse” (Universal) Visa mer Visa mindre

Everything But The Girl-sångerskan Tracy Thorns åtta år gamla bok ”Naked at the Albert Hall” är en fascinerande inblick i en sångares tankevärld. Hennes andra, efter självbiografin ”Bedsit disco queen”, har undertiteln ”The inside story of singing” och utgår från en genomgående tes att sång (alltför) ofta ses som en förmåga man bara föds med, ett slags naturkraft driven av känslor. Sången förväntas komma direkt från hjärtat, lungorna som den tar fart i sitter ju precis i närheten, utan att passera hjärnan.

Thorn värjer sig mot den bilden. I själva verket tänker många sångare – i alla fall hon själv – extremt mycket på hur och varför de sjunger som de gör. Dessutom återkommer hon i boken flera gånger till den eviga oro som omgärdar sångare, den lågintensiva ängslan i att ens instrument är ett par stämband som lätt går sönder och inte kan bytas ut.

Resonemanget skulle kunna vara förklaringen till varför Thorn alltid har sjungit så eftertänksamt och varsamt. Grunden i Everything But The Girls musik, på 1984 års debut ”Eden” lika mycket som här på efterlängtade comebacken ”Fuse”, har ju alltid bestått av en ytterst lågmäld och balanserad dialog mellan hjärnans analytiska uppriktighet och hjärtats impulsiva intuition, där livet och kärlekens – och den mänskliga kroppens – skörhet ständigt varit närvarande. Något som bara blev än mer påtagligt efter att Thorns ständige livs- och bandpartnern Ben Watt 1992 diagnosticerades med den ovanliga autoimmuna sjukdomen EGPA.

På ”Fuse”, duons första album på 24 år, är den där bräckligheten än mer oundviklig än någonsin tidigare – och just därför så intensivt rörande. Thorns vardagsberättelser har strösslats med textrader som ”I lost my mother, then I just lost it”, ”what is left to lose?” och ”give me something I can hold on to forever” och ett medelålders medvetande om tillvarons flyktighet tassar omkring mellan Watts ofta oerhört precist konstruerade och melankoliska technomelodier. Vill man ha bevis för att mognad inte behöver betyda stagnation, eller bara för att popmusiken är något som följer en genom hela livet, finns det få lika starka, eller vackra, som ”Fuse”.

Bästa spår: ”Caution to the wind”