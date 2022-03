Experter: Rätt att inte utreda Will Smith

När Chris Rock skulle presentera de nominerade för bästa dokumentär på Oscarsgalan så skämtade han om Will Smiths fru Jada Pinkett Smith. Med en referens till hennes rakade huvud sa Chris Rock att han hoppas hon får en roll i ”G.I. Jane 2”. Något som initialt fick Will Smith att skratta, medan Jada Pinkett Smith himlade med ögonen.

Will Smith, som satt på längst fram i publiken, gick då upp till Chris Rock och slog till honom i ansiktet.

”Will Smith slog just skiten ur mig”, utbrister Chris Rock som försöker samla sig medan Will Smith skriker till honom att aldrig nämna hans frus namn igen.

Händelsen chockerade publiken på Dolby theater i Los Angeles så väl som de miljontals tv-tittarna och har diskuterats i sociala medier sedan dess. Många har frågat sig vad de rättsliga konsekvenserna kan bli av händelsen.

Chris Rock skulle presentera de nominerade i kategorin bästa dokumentär när Will Smith slog till honom. Foto: Chris Pizzello/AP

Den lokala poliskåren Los Angeles Police Department (LAPD) har meddelat att de är medvetna om händelsen men att Chris Rock valt att inte anmäla den. Något som i nuläget gör att den inte utreds av polis, vilket resulterat i en rad frågor om varför.

Lokaltidningen Los Angeles Times har intervjuat flera experter på kalifornisk rätt som menar att det är rätt att inte utreda Will Smith för brott. Slaget bedöms enligt experterna som misshandel av förseelsegraden, eftersom inga vapen användes eller att offret inte allvarligt skadades.

– För att gripas för förseelse måste det ske inför en polisman, säger advokaten och tidigare åklagaren Alan Jackson till tidningen.

Om en polis inte blir vittne till händelsen krävs att personen som själv utsatts anmäler händelsen, vilket Chris Rock alltså inte gjort. I en kommentar till Los Angeles Times uppger en representant för LAPD att de kan utreda händelsen vid ett senare tillfälle om Chris Rock gör en anmälan.

Senare under kvällen vann Will Smith en Oscar för sin roll i filmen ”King Richard”. Foto: Patrick T Fallon/AFP

Flera spekulationer i sociala medier handlar också om Will Smith bemöts annorlunda av de rättsvårdande myndigheterna eftersom han är en offentlig person. Det avfärdar dock brottsmålsadvokaten Lou Shapiro till tidningen.

– När det rör sig om en simpel misshandel utan skador, avviker LAPD inte från normen i detta fall. Såvida det inte är ett fall av våld i hemmet är det inte sannolikt att de skulle lägga resurser på att utreda det. För om inte offret anmäler vem är det då vi ska skydda? säger Lou Shapiro till tidningen.

Oskarsakademin har i ett uttalande fördömt Will Smiths agerande och har påbörjat en formell utredning av händelsen.

Kort efter att Will Smith slagit Chris Rock fick skådespelaren ta emot pris i kategorin bästa manliga huvudroll, för hans insats i filmen ”King Richard”. Under det utdragna och tårdrypande tacktalet bad Will Smith om ursäkt till Oscarsakademin och sina mednominerade, men adresserade inte Chris Rock. I ett inlägg på Instagram har Oscarsvinnaren senare bett om ursäkt även till komikern.

”Jag vill be om ursäkt till dig Chris. Jag gick över gränsen och jag gjorde fel”, skriver Will Smith i inlägget.

Samtidigt konstaterar han att skämtet handlade om ett känsligt ämne, eftersom Jada Pinkett Smith för några år sedan diagnostiserats med alopeci, håravfall.

”Skämt på min bekostnad är en del av jobbet, men ett skämt om Jadas medicinska tillstånd var för mycket för mig och jag reagerade känslomässigt”, skriver han också i inlägget.

