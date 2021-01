Explosiv och extravagant viktlöshet frestar seriefansen

En vas går i bitar i ultrarapid. Vi svävar över kala vinterträd medan en melankolisk violin ackompanjerar. Genom fönstret på en bil som åker på motorväg skymtar en jättereklamgubbe med röd tröja och grön luva.

Förtextkonsten har kommit till tv för att stanna.

Inom filmen har förtexterna länge glänst. De har kunnat bli små konstverk i sig. Några förtextskapare har blivit riktigt kända. Oftast nämns Saul Bass, som ensam gjorde förtexterna till flera Hitchcockfilmer och senare arbetade ihop med sin fru Elaine men också Maurice Binder som gjorde James Bond-förtexterna.

I jämförelse har tv-förtexter varit bleka. Men 2000-talets explosion av serier och strömningstjänster och har också gett oss tv-förtextsekvenser som tar ut svängarna. De inledningsvis nämnda bilderna är från danska ”Arvingarna” (2014), brittiska ”Erkännandet” (2019), och amerikanska ”Sopranos” (1999, alla årtal är premiärår).

Tv-förtexterna har utvecklat en egen stil. Det är intressant att se att det inte blir precis som i filmförtexter. Vad fungerar på tv men inte på bio? Och finns förtext-grepp man kan ta på film men inte lika gärna på tv?

Tv-förtexterna har redan fått sina klichéer. Slow motionbilderna smyger sig in överallt. ”Arvingarna” var tidiga med slow motion. Serien kretsade, förstås, kring ett arv. En av huvudpersonerna drev en blomsterhandel, och i de vackra förtexterna exploderade blommor i slow motion. Till slut sprängdes en hel glasvas med bukett.

Kalamiteter i slow motion har snabbt blivit en förtext-favorit. SVT:s kulturprogram ”K special” var tidiga med sitt korta intro, gjort i olika versioner: det kan vara pennor, eller snittblommor, eller en krukväxt, som yr, faller, svävar och snurrar, alltid till Shuggie Otis 1970-talslåt ”Aht uh mi hed”. Mycket njutbart. Vinjetten kom till 2010, upphovsman var den prishöljda formgivaren Björn Kusoffsky och hans Stockholm Design Lab.

De första ”K special”-vinjetterna filmades med höghastighetskamera, senare blev det datoranimation. I dag har väl många en benägenhet att gissa på datoranimation varje gång en specialeffekt syns. Men inte så sällan är det som synes ske verkligen något som iscensatts framför kamera.

Blommorna i ”Arvingarna”-förtexterna sprängdes till exempel på riktigt. Pyttesmå laddningar utlöstes, anpassade till varje blomma.

Ett liknande grepp användes i HBO-serien ”The good fight”. Där är det objekt som kan förknippas med ett ordnat, framgångsrikt liv - en vacker blomvas, en karaff och glas på en drinkbricka, en handväska och så vidare - som flyger i bitar. I USA visades ”The good fight” av CBS och i en artikel på kanalens hemsida berättas att objekten sköts med stora stål- och glaskulor ur ett gevär liknande sådana som används till paintball-strider.

Som ”Arvingarnas” explosioner filmades denna förödelse med höghastighetskamera. ”The good fight”-kameran kunde ta 25.000 bilder i sekunden. När filmen spelas upp i sänkt hastighet kan man studera kraschandet i detalj, millisekund för millisekund.

Det kan finnas flera orsaker till att verkställa riktiga skjutningar och explosioner. Bortsett från alla estetiska skäl tycks det skojigare. 1) Det är alltid roligt att ha sönder saker och 2) att filma med höghastighetskamera är spännande, man vet inte vad man fångat förrän man tittar i efterskott. Filmar man med gammaldags film på filmremsa blir det ren sport att använda höghastighetskamera. Den tillgängliga filmen rusar förbi och är förbrukad på ett ögonblick. Det gäller att kameran startar i rätt sekund.

Förtexterna till Netflix ”The crown” (2016) är gjorda i dator. Smält guld ses ringla ut. Det uppstår små åar. De grenar ut sig. Guldet börjar så samla sig till en form. En fast yta träder fram. Vi sveper fram över ett landskap av framväxande reliefer.

Så ser vi bitarna till en kunglig krona framträda, förena sig, och bli det färdiga objektet. Innan vi helt hunnit se kronan slukas den av mörker. Det är en vinjett som utlovar guld och hemligheter.

Förtexterna till ”The crown” är några av senare års mest påkostade och uppmärksammade. Den tyska film- och tv-musikkompositören Hans Zimmer skrev musik för sekvensen parallellt med att den arbetades fram. Regissör var Patrick Clair. Han är ett av namnen i branschen, även förtexterna till exempelvis ”True detective” (2014) och ”The night manager” (2016) är hans verk.

Clair har sedan dess startat eget, men de tre vinjetterna gjordes under hans tid vid bolaget Elastic. Det har legat bakom många fantasieggande förtextsekvenser. ”Westworld” (2016) och ”Game of thrones” (2011) är till exempel Elasticjobb.

Bolagets namn är väl valt. Elasticitet är stort i tv-förtexter. Även om förtexterna inte bygger på slow motion återskapas ofta en sorts slow motion-stämning. Det kan vara en gestalt som faller, en fågel i flykt vars vingar rör sig sakta. Saker är viktlösa i tv-förtexter.

Återspeglar det något i vår relation till tv-tittande? Inger de långa serierna och det stora utbudet en behaglig känsla av bottenlöshet? I en intervju på Shots.net säger Patrick Clair att han sällan får detaljinformation om handlingen i en serie:

– Intrigen är inte så viktig - vi bryr oss mer om temat och rollfigurerna, och varför just denna series universum ser ut som det gör.

Viktlöshetens och slow motion-bildernas bäst före-datum måste väl börja närma sig.

Hur många orkar man se? De har något hypnotiskt över sig. Det är omöjligt att inte titta när, i ett fallande regn, en droppe skjuter som ett skott över bilden, och slår igenom en röd hinna varpå ett blodrött moln börjar utvecklas i slow motion, som det gör i förtexterna till spanska ”Patria” (2020).

Men det är lika omöjligt att inte tänka ”Jaha, igen …”.

Slow motion-förtexter signalerar numera tv. Sådant får användas med försiktighet när det gäller film.

Det finns mer som tydligt är tv. Sättet att presentera rollfigurer, till exempel. ”Sopranos”-förtexten är intressant. Då det skrivs om tv-förtexter nämns den ofta som en som överraskade när den kom.

Vi åker i maffiabossen Tony Sopranos (James Gandolfini) bil mot New Jersey medan gruppen Alabama 3 i ”Woke up this morning” dovt och hotfullt sjunger om någon som börjar dagen med att skaffa sig en pistol. Det är en mycket filmisk inledning. Vi ser glimtar av miljöer och vägskyltar. Bitar av föraren skymtas. Vi ser armen när han betalar vägtull, munnen med en cigarr.

Sekvensen är lång, en och en halv minut, och kunde absolut ha varit till en film - fram till slutet. Då ser vi till sist Tony Sopranos ansikte. Han parkerar bilen på sin uppfart och kliver ur.

Hade det varit film hade handlingen börjat här. Vi hade fått följa Tony in i huset. Har en rollfigur gjort entré i filmens nu, den tid där handlingen ska utspela sig, så har filmen börjat, det är en regel man ogärna bryter mot.

Det är svårt att väva in serieförtexter i handlingen, det skulle kräva särskilda förtexter till varje avsnitt. Tv-förtexter får extra bra läge att slå sig lösa, bli kortfilmer i miniatyr.

Som den pampiga förtextsekvensen till ”Game of thrones” (2011), där vi sveper över och under och igenom vad som kunde vara en 3D-karta över seriens länder. Formationer växer upp ur marken. Stora kugghjul snurrar. Portar till fästningar tornar upp sig. Allt är besynnerligt vasst och taggigt, det är som ett djävulens legobygge. Musik av kompositören Ramin Djawadi – tysk, kom in i branschen via Zimmer – eldar på.

GoT-sekvensen är närmare två minuter lång. Den är mäktig. Till en film skulle den troligen vara för mäktig, den är så personlig att den hotar att ställa huvudattraktionen i skuggan. Men när det gäller strömmat material är publiken mer öppen för öppningar med storhetsvansinne.

När filmförtexter brer ut sig blir det annorlunda.

Förtexterna till Steven Spielbergs ”Catch me if you can” (2002) är beundrade. Filmen bygger på den sanna historien om en skojare som bland annat var bra på att slå i folk att han var pilot. En FBI-agent satte sig i sinnet att gripa honom – Leonardo DiCaprio och Tom Hanks gjorde rollerna.

Handlingen utspelar sig på 1960-talet. Förtexterna är i den animerade stil som var typisk för Saul Bass på den tiden. Vi följer en gestalt som skyndar framåt, över flygplatser och genom läkarmottagningar. Hans förföljare är honom i hälarna. Alla är tecknade som enkla symboler, à la övergångsställeskyltar. Vertikala streck läggs kontinuerligt över bilden. Många ringlar sig, och blir namnen på skådespelare och teammedarbetare.

”Catch me …”-förtexterna är i högsta grad personliga, och ännu längre än de till GoT. Fast en tydlig skillnad jämfört med ”Game …”-texterna är att de till ”Catch me …” är uppbyggda kring namnen på de i filmen inblandade.

Namn dyker upp på överraskande sätt. De vävs in så att de tittar fram rytmiskt, i takt med musiken och bildväxlingarna. Det gör att filmen som presenteras hela tiden står i fokus, på ett annat sätt än i ”Game of thrones”-texterna. Där svishar namnen förbi, skjutna mot kanterna av bilden, medan man far över seriens kontinenter.

Den grundläggande skillnaden mellan filmförtexter och serieförtexter är att de senare är mer öppna, och som regel undviker att låsa sig vid någon slående detalj. De ska fungera även om tyngdpunkten i historien flyttas. Det förefaller också som tv-serier är mer försiktiga med att sälja på stora namn. Under förtexterna blinkar namnen förbi kvickare än på film. Regissören framhålls inte som i filmförtexter, regissörerna skiftar ju under seriens gång.

Tv-seriernas pånyttfödelse har medfört att vi skämts bort med förtexter; snygga, fantasifulla, trolska. Har de varit ett medel att konkurrera med film?

Man kan tro det, om man ser till hur bjässarna Netflix och HBO går tillväga när det gäller film. Bolagen är också betydande och ambitiösa filmproducenter. På den fronten gör de när det gäller förtexter - så lite som möjligt.

Se på senare års i flera fall mycket uppmärksammade HBO- och Netflixfilmer, som ”Okja” (2017), ”Marriage story” (2019), ”Roma” (2018), ”Brexit: The uncivil war” (2019) , ”The Irishman” (2019), ”I'm thinking of ending things” (2020). De har de enklaste av förtexter. Det är bara rakt-på-sak-text. Ibland blir det inte mer än titeln.

HBO:s ”Behind the candelabra” (2013), om superglamourpianisten Liberace, ger lite mer. Där presenteras namnen i violett skrivstil intill bilder av näpna gamla miniatyrflyglar. Fast, visst ja, de syns först i eftertexterna.

När det gäller film är det som om strömningstjänsterna vill profilera sig genom att där kapa förtexterna. Det ser lite passivt-aggressivt ut. Man kan, om man är så lagd, befara ett försök att låta tv-serierna ta över förtexterna från filmerna. Extravaganta förtexter får bli ett seriernas kännemärke.

Det är inte något en filmälskare kan bejaka. Men om tv-serierenässansen också medför en sorts förtexternas publika genombrott är det förstås en god sak. Elaine Bass lever fortfarande, men Saul applåderar från sin himmel, där han otvivelaktigt måste ha hamnat, efter förtexter som de till ”Studie i brott” (1958), ”I sista minuten” (1959) och ”Casino” (1995).

