Expressens chefredaktör Klas Granström: ”Jag delar inte bilden av ett kompakt mörker”

Tidningen Dagens ETC har i flera artiklar granskat arbetsmiljön på Expressen. Först fallet kring den avskedade grävreportern Frida Sundkvist. Sedan i en längre artikel publicerad på torsdagen, som bygger på intervjuer med ett 40-tal anonyma källor som vittnar om interna problem mellan 2001 och 2021.

Expressens chefredaktör Klas Granström har i de artiklarna svarat på frågor skriftligen. Han gör dock en telefonintervju med DN.

Varför har ni bara skriftligen svarat Dagens ETC, som granskat er och tagit fram uppgifterna?

– Av flera skäl. Dels har det här rört väldigt känsliga frågor. Dels finns praktiska omständigheter, men i det här fallet också särskilda omständigheter som jag inte vill gå in på närmare. Men jag har varit väldigt mån om att få chansen att ge min bild. Därför har jag svarat som jag har gjort, säger Granström.

De anonyma källorna kommer i ETC med allvarliga anklagelser mot Expressens ledning, främst under den tid som Thomas Mattsson var chefredaktör (2009–2019). Tidningen beskrivs i texten som ”en sekt styrd genom skräck och hot” och ”en köttkvarn som maler sönder sina journalister. Främst de unga kvinnorna.”

Artikeln följdes på fredagen av att sex profilerade frilansskribenter på Expressen, däribland Irena Pozar, Katarina Wennstam och Cissi Wallin, krävde att arbetsmiljön på tidningen måste förändras:

”För oss är det både angeläget och helt avgörande att ledningen nu tar ett tydligare avstånd från och utlovar krafttag mot gamla unkna strukturer, maktmissbruk och rena övergrepp”‚ står det i ett öppet brev från skribenterna.

Klas Granström berättar att Expressen nu ska göra en ny arbetsmiljöundersökning.

– Vi vill fördjupa den bild som vi fick av medarbetarundersökningen i höstas. Den gav i stora delar ett bra resultat, men nu har det blivit en stor debatt om klimatet och arbetsmiljön på Expressen. Då vill vi ta chansen att ställa fler och mer detaljerade frågor till medarbetarna, för att ha så bra faktaunderlag som möjligt, säger Klas Granström.

Vad är din bild av de anklagelser som ingår i Dagens ETC:s artikel?

– Det är upplevelser hos medarbetare på Expressen som har samlats in under lång tid, i stora delar före detta medarbetare. Jag har full respekt för att det finns journalister som har jobbat här under de 20 år som ETC undersökt som inte har en alltigenom positiv upplevelse. Det är naturligt på en stor arbetsplats.

Hundratals journalister, kanske tusentals, har arbetat på tidningen under de senaste 20 åren, säger Granström.

– Vi har i dag över 200 nyhetsjournalister. Det är klart att det finns olika upplevelser. Och en arbetsmiljö och ett klimat på en arbetsplats förändras inte från en dag till en annan. Men vi som jobbar här i dag ser att vi har en företrädesvis positiv arbetsmiljö.

Klas Granström började på tidningen år 2014. Problemen han själv sett handlar om det höga tempot, och i delar om en hög belastning.

– Det är en stor styrka på Expressen, tempot. Men också en del av utmaningen. Vi har sett många positiva förändringar i vårt ledarskap och i den psykosociala arbetsmiljön. Men det finns väldigt mycket att göra när det handlar om stress och att man upplever att man har för mycket att göra.

Även den tidigare chefredaktören Thomas Mattsson påpekar för DN att tusentals journalister har arbetat på tidningen under de 20 åren, och säger att företaget ibland har hanterat klagomål om stress, jargong och resurser.

– Jag är medveten om att det naturligtvis bland alla de här personerna finns medarbetare och säkert chefer som anser att de har behandlats illa av sina kolleger eller arbetsledare, säger han.

Mattsson säger att han ”självklart” känner ett ansvar för det som skedde på redaktionen under sin tid som chefredaktör.

– Det har ibland varit utmanande ekonomiskt och resursmässigt, och samtidigt har vi ställt väldigt höga krav på våra medarbetare. Det har begåtts misstag under de här åren. Men det är också väldigt många som har fått många chanser att göra god journalistik.

Jan Spångberg är journalistklubbens ordförande på Expressen. Han ser inte någon anledning att betvivla de vittnesmål som framkommer i Dagens ETC:

– Så här har det varit, vi har inte haft en bra arbetsmiljö understundom. Det handlar framför allt om den brutala hierarkin, ett brutalt utövande av chefskapet som lett fram till att medarbetare har kränkts, säger Jan Spångberg till DN.

Enligt Spångberg är man under Granströms ledning på väg mot ett mer modernt ledarskap.

– Agendan är mer inriktad på ett inkluderande och delegerande ledarskap. Men för att klara av att nå dit måste man hantera sin historiska ryggsäck.

I samband med metoorörelsen 2017 gjorde Expressens fack en enkät om medarbetare varit utsatta för kränkningar. Huvudsakligen visade undersökningen, enligt Spångberg, att det historiskt funnits problem med hierarkin och patriarkala strukturer.

Men i enkäten framkom även enstaka anonyma vittnesmål om att sexuella trakasserier har skett längre tillbaka i tiden – ”troligtvis” före Spångbergs tid som fackordförande, vilket han blev 2015. Mer exakt när kan han inte specificera.

– Vi är naturligtvis inte fria från det. Men vi har inte sett att det varit systematisk sexism, säger Spångberg.

Samtidigt förtydligar han att det är ”omöjligt” för facket att göra den juridiska distinktionen. Han säger också att facket inte har informerat redaktionsledningen om enkätsvaren kring sexuella trakasserier, utan om de större tendenserna.

Thomas Mattsson var chefredaktör när facket genomförde sin enkät 2017, och säger även han till DN att företaget inte har fått information om att sexuella trakasserier ska ha skett på Expressen, som de enstaka fall Spångberg pekar på i enkäten. Han känner inte heller till att något sådant skulle ha skett på redaktionen.

– Om det skulle förekomma skulle företaget, facket och kanske Arbetsmiljöverket eller Diskrimineringsombudsmannen utreda det. Det är olagligt med sexuella trakasserier, och sådant ska anmälas, säger han och fortsätter:

– Sedan kan människor ha olika upplevelser som kanske inte kvalificerar sig som det enligt en formell tolkning. Men det är viktigt att poängtera att jag inte kan frånta en enskild medarbetares upplevelse av att det var så, även om det inte blev anmält.

Jan Spångberg säger att det är ”en jättesvår fråga” om facket borde ha informerat ledningen om vittnesmålen om sexuella trakasserier.

– Vi hade lovat att enkäten skulle stanna där och att inga uppgifter från den skulle komma ut. Och vi har hela tiden uppmanat våra medarbetare att anmäla allt sådant där, säger han och fortsätter:

– Vi lovade medarbetare att vi inte skulle publicera eller använda materialet. Det kan man tycka var fel, men vi hade inte fått svar om vi inte lovade att hålla tyst.

Fallet med den avskedade journalisten Frida Sundkvist har fått stor uppmärksamhet den senaste veckan, bland annat i flera artiklar i DN. Sundkvist har anklagat Expressen för att sparka henne för att hon ”gått till media och pratat om missförhållanden”.

Hennes beskrivning av händelserna motsägs av Expressen. Granström skrev häromdagen i ett sms till DN att det är ”huvudlöst” att koppla frågan till att Expressen skulle vilja tysta intern kritik mot publicistik och ledarskap.

I podden ”Lägg ut”, med Expressens redaktionschef Magnus Alselind och kulturchef Karin Olsson, uttrycker Olsson på fredagen öppen kritik mot rapporteringen kring händelserna med Frida Sundkvist. Vad tänker du om rapporteringen?

– Jag delar inte den bild som beskrivits i de här artiklarna. Jag ser ett Expressen i dag där ledarskapet är mycket mer delegerat, och med ett kommunikativt och mycket mer öppet klimat. Jag delar inte alls bilden av det kompakta mörker som beskrivs i artiklarna. Jag tänker då på ETC:s rapportering i sin helhet och andra mediers återgivande av det.

Klas Granström säger sig hålla med fackklubbens ordförande om att den nuvarande ledningen även måste ta ansvar för tidningens historia avseende bristerna i arbetsmiljön.

– Arbetsmiljön är i dag övervägande positiv, men den präglas av sin historia. Vi måste jobba med arbetsmiljön, klimatet och ledarskapet i ljuset av det som varit historiskt.

Finns det problem i dag på Expressen med ett användande av härskartekniker eller förnedrande beteenden?

– Nej. Vi accepterar inget kränkande beteende varken från chefer eller från andra. Men på frågan ”Finns det problem i dag?”, så ja. Vi har stora utmaningar på flera fronter. Som jag var inne på, när det gäller stress och upplevelsen av ett pressat klimat. Det är frågor vi behöver arbeta väldigt aktivt med.

