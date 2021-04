”Exterminate all the brutes” sätter ljus på folkmorden som vi aldrig får glömma

Dokumentärfilm Raoul Peck ”Exterminate all the brutes” HBO, fyra avsnitt Visa mer

”Upplysningen är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet”, skrev Immanuel Kant i artikeln ”Svar på frågan: vad är upplysning?” från 1784. När Kant skrev gjorde han det antingen i dagsljus eller i skenet av ett talgljus. Möjligen hade han tillgång till en oljelampa. Sedan dess har vi fått allt starkare ljuskällor, men frågan är hur mycket vi egentligen vill lysa upp av vår omgivning och historia.

Jag tänker på sådant när jag ser ”Exterminate all the brutes” på HBO. Seriens fyra avsnitt är inte en dokumentär i egentlig mening, utan snarare en essä i bild och ljud av upphovsmannen Raoul Peck, nominerad till en Oscar för den fina filmmonografin om James Baldwin, ”I am not your negro” (2016).

Pecks berättarstämma är personlig, och han associerar fritt kring såväl kolonialismens kedja av folkmord som sin egen familjehistoria; i insprängda scener får skådespelare med Josh Hartnett i spetsen dramatisera och ibland komplicera kolonialismens mörkaste hjärtpunkter. Det är ett effektivt, kontemplativt och omskakande sätt att berätta.

Det svenska förhandsintresset kring serien har varit märkligt svalt, trots att en av de tydligaste utgångspunkterna är Sven Lindqvists bok om de koloniala folkmordens historia, ”Utrota varenda jävel” från 1992. (På engelska ”Exterminate all the brutes”; de andra inspiratörer som nämns i förtexterna är Michel-Rolph Trouillot och Roxanne Dunbar-Ortiz.)

Agneta Stark, som var gift med Lindqvist fram till hans död för två år sedan, berättar i ett brev hur det började:

”Svens franske förläggare är vän med Raoul Peck, och gav honom den franska översättningen år 2017. Raoul läste, och skrev genast till Sven om hur boken hade skakat honom i grunden. Vi skrev tillbaka (Sven tänkte och jag skrev) och han kom till Stockholm inom en vecka. Det blev ögonblicklig kontakt och igenkänning dem emellan. Och Sven sa ja till att Raoul skulle göra film med utgångspunkt i boken. Raoul kom till Stockholm ett par gånger till under 2018, och var gång med intensiva samtal med Sven. Raoul sa att han såg som sin uppgift att göra en verkligt djärv, hänsynslös film som inte väjde för att väcka intensivt obehag, för att detta var enda sättet att hylla Sven och se till att hans böcker fick nya läsare världen över.”

”Intensivt obehag” är vad serien väcker. Pecks raka tilltal och essäistiska stil är effektivt berättande och tecknar övertygande bilden av den moderna tiden som ett oupphörligt folkmord – från conquistadorernas angrepp på vad som skulle bli Sydamerika, över slavhandeln, utrotandet av Amerikas urbefolkningar, Belgiska Kongos slaveri och stympningar till Förintelsen och folkmordet i Rwanda.

Det ständiga, sjukliga ordnandet av människor i ”högre” och ”lägre” gör en spyfärdig. Å andra sidan har allt som komplicerat bilden valts bort – från kampen mot slaveriet till amerikanska inbördeskriget. Mot en sådan invändning skulle Peck säkert svara att det inte är den historien vi behöver påminnas om. Inte den som i dag begränsar honom som svart.

När Lindqvists bok kom 1992 utbröt en intensiv debatt, där en invändning rörde synen på Förintelsen: om den verkligen lät sig sättas i direkt samband med andra folkmord utan att därmed relativiseras. Förintelsen är central också för Peck, här en del i en historieskrivning där ett av Europas bidrag till världshistorien är viljan att metodiskt utrota dem som står i vägen för en särskild sorts ”utveckling”.

Det är omöjligt att se serien utan att formulera sina egna invändningar, vilket nog är avsikten – och jag tror att det är av mycket stor betydelse att man fångar in dessa invändningar och granskar hur de ser ut. Handlar det om obehag inför vad vi vet men inte vill påminnas om? Är det en ”orättvis” framställning? I så fall, varför?

I dag höjs som bekant åter de röster som hävdar att ”Europa” i synnerhet stått för demokratins idéer, för ”upplysningen”, för universella rättigheter. Men menar man det måste man också lösa vad som kallats ”pandoraparadoxen” – att just de som formulerade de vackra orden om ”självklara rättigheter” i USA:s självständighetsdeklaration själva profiterade på slaveriet, och hur franska revolutionens förvaltare inte stod ut med att dess idéer togs på allvar av Haitis slavar när de gjorde sitt uppror.

Samtidigt är det just dessa rättigheter som måste gälla. Öppnar man frihetens och jämlikhetens låda går den nämligen inte att stänga förrän allas frihet är ute. Själva stresstestet för den som säger sig omfatta upplysningens idéer är hur mycket av historien man orkar se upplyst.

”Omyndighet” definierar Kant som ”oförmågan att göra bruk av sitt förstånd”.

